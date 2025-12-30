함안 공장서 500kg 구조물 추락... 작업자 1명 사망

큰사진보기 ▲경찰. ⓒ 윤성효 관련사진보기

연말에 노동자가 일하다 목숨을 잃는 안타까운 사고가 났다.30일 경상남도경찰청 함안경찰서·창원고용노동지청은 함안 소재 공장에서 안전사고로 작업자인 50대 노동자가 사망했다고 전했다.함안군 칠서면 소재 제지공장에서 발판 설치공사를 하다 안전사고가 발생한 것이다. 이날 오전 9시 50분경 철재 발판을 설치하기 위해 크레인으로 이동시키던 중 500kg 정도의 발판 구조물이 떨어졌다.이때 50대 노동자가 발판 구조물에 깔려 사망했다.경찰은 119 대원들과 함께 신고를 받고 출동해 공동대응했고, 작업자를 병원에 후송했지만 숨을 거두고 말았다.경찰은 사망 경위와 과실 여부를 수사하고 있다.사망한 작업자는 철구조물 제작 업체 소속이다.고용노동부는 중대재해처벌법 위반 여부에 대해서는 수사하고 있다. 창원고용노동지청 관계자는 "사망한 작업자가 소속된 철구조물 제작 업체는 직원이 5인 이상 사업장으로 파악되는데, 중대재해처벌법 해당 여부를 살펴보고 있다"라고 밝혔다.함안경찰서 관계자는 "사망 경위와 과실 여부를 살펴 보고 있다"라고 했다.