전북 선생님들이 참여하는 '뜨거운 하루 아카데미', 1월에 또 열립니다

전북 현장교원들이 참여하는 10번째 '뜨거운 아카데미'가 오는 1월 27과 1월 29에 열린다. 이번 아카데미에는 현재 초중등 선생님 35명이 참가 신청을 한 상태이다. 올해는 '교육은 언제나 새로운 길'이라는 주제로 민주시민의 덕목인 절제, 자율성과 공공성 그리고 행복과 기후윤리까지를 다룬다. 특히 한나 아렌트의 악의 평범성과 인권교육에 대한 제언도 공부할 예정이다.
이 아카데미는 마치 멋진 브런치가 차려진 식탁처럼 스스로 기획하고 준비하여 참여하는 방식이다. 소논문 6편을 사전에 읽고 오며, 그 중 핵심인 질문을 던질 발제자를 정하였다. 9시부터 5시가지 딱 하루 열릴 이번 아카데미에는 협력골든벨 시간이 있어 배운 내용을 실천적인 즐거움으로 풀어볼 예정이다. 한편 아카데미가 끝난 뒤 성찰글을 각자 써서 서로 공유한다.
참가하는 선생님들은 '따뜻한 교육 이야기를 나누고 싶어요, 인문학적 사유가 촉진되는 경험이 필요해요, 교육자로서 공공의 삶을 기획하고 싶어요' 등 다양한 기대감을 보여주고 있다. 특히 '학교와 교육에 대한 근본적인 전환이 필요한 때가 온 것 같아요. 혼자는 괴롭습니다. 같이 풀어보아요' 라는 글도 있었다.
이 아카데미는 그동안 여름이나 겨울 방학에 열려왔는데 2017년 겨울에 열린 제 1회 '하버마스의 의사소통이론', 2018년 '레비나스의 돌봄의 윤리학', 2020년 비통한 자들을 위한 정치학 , 2022년 '소피의 세계를 통한 철학여행', 2024년 '삶을 위한 철학수업' 등 깊이 있는 주제를 공부해 왔다. 300여 명의 선생님들이 이 이카데미에 참여하였다.