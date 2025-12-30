전북 선생님들이 참여하는 '뜨거운 하루 아카데미', 1월에 또 열립니다

큰사진보기 ▲전북 선생님들의 자발적 공부식탁 뜨거운 아카데미26년 1월에 열리는 10번째 아카데미 ⓒ 주중일 관련사진보기

당일일정표아카데미 당일 공부 순서

전북 현장교원들이 참여하는 10번째 '뜨거운 아카데미'가 오는 1월 27과 1월 29에 열린다. 이번 아카데미에는 현재 초중등 선생님 35명이 참가 신청을 한 상태이다. 올해는 '교육은 언제나 새로운 길'이라는 주제로 민주시민의 덕목인 절제, 자율성과 공공성 그리고 행복과 기후윤리까지를 다룬다. 특히 한나 아렌트의 악의 평범성과 인권교육에 대한 제언도 공부할 예정이다.이 아카데미는 마치 멋진 브런치가 차려진 식탁처럼 스스로 기획하고 준비하여 참여하는 방식이다. 소논문 6편을 사전에 읽고 오며, 그 중 핵심인 질문을 던질 발제자를 정하였다. 9시부터 5시가지 딱 하루 열릴 이번 아카데미에는 협력골든벨 시간이 있어 배운 내용을 실천적인 즐거움으로 풀어볼 예정이다. 한편 아카데미가 끝난 뒤 성찰글을 각자 써서 서로 공유한다.참가하는 선생님들은 '따뜻한 교육 이야기를 나누고 싶어요, 인문학적 사유가 촉진되는 경험이 필요해요, 교육자로서 공공의 삶을 기획하고 싶어요' 등 다양한 기대감을 보여주고 있다. 특히 '학교와 교육에 대한 근본적인 전환이 필요한 때가 온 것 같아요. 혼자는 괴롭습니다. 같이 풀어보아요' 라는 글도 있었다.이 아카데미는 그동안 여름이나 겨울 방학에 열려왔는데 2017년 겨울에 열린 제 1회 '하버마스의 의사소통이론', 2018년 '레비나스의 돌봄의 윤리학', 2020년 비통한 자들을 위한 정치학 , 2022년 '소피의 세계를 통한 철학여행', 2024년 '삶을 위한 철학수업' 등 깊이 있는 주제를 공부해 왔다. 300여 명의 선생님들이 이 이카데미에 참여하였다.