25.12.30 15:34최종 업데이트 25.12.30 15:34

민경배 대전시의원, 국민의힘 탈당... "시민 기준 고민 결과"

"당적보다 시민과 중구 발전이 우선… 향후 진로는 신중히 판단할 것"

민경배 대전시의원이 30일 국민의힘 탈당을 선언했다.
ⓒ 민경배

대전시의회 민경배(중구3) 의원이 30일 국민의힘을 탈당했다.

민 의원은 이날 배포한 탈당선언문을 통해 "시민과 지역을 위한 더 넓은 책임을 고민한 끝에 오늘부로 국민의힘을 탈당한다"며 "당적에 얽매이지 않고 보다 자유로운 위치에서 책임 있는 정치를 이어가겠다"고 밝혔다.

민 의원은 "그동안 국민의힘 소속 시의원으로서 지역 현안 해결과 시정 발전을 위해 최선을 다해왔다"며 "특히 문화·유천·산성동을 중심으로 생활 인프라 확충과 주민 숙원사업 해결에 집중했다"고 말했다.

이어 그는 "변화하는 정치 환경 속에서 시민의 삶을 실질적으로 개선하기 위한 최적의 역할이 무엇인지 고민했다"며 "이번 결정은 특정 인물이나 정치적 유불리를 고려한 선택이 아니라, 오직 지역과 시민을 기준으로 내린 결단"이라고 강조했다.

민 의원은 향후 정치적 행보와 관련해서는 신중한 태도를 보였다. 그는 "앞으로도 대전 중구의 발전과 시민의 삶을 최우선에 두고 의정활동에 전념하겠다"며 "향후 정치적 진로는 충분한 숙고와 시민 의견을 바탕으로 결정하겠다"고 밝혔다.

한편, 민 의원의 탈당으로 대전시의회의 정당별 의석 분포는 국민의힘 16석, 더불어민주당 2석, 무소속 3석으로 재편됐다.

#민경배#탈당#국민의힘탈당#대전시의회#대전시의원

댓글
장재완 (jjang153) 내방
    • 향나무는 자기를 찍는 도끼에게 향을 묻혀 준다.

