강기정 "쇠뿔도 단김에…광주·전남 행정통합 즉각 추진"

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장이 30일 시청 기자실에서 기자들과 만나 광주·전남 행정통합에 대한 의지를 밝히고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

강기정 광주광역시장이 30일 "광주와 전남이 함께 행정통합 추진기획단을 즉각 구성하자"고 전남에 공식 제안했다.강 시장은 이날 오후 시청 기자실에서 기자들과 만나 "과거 경험으로 행정통합을 위해 전남의 동의가 중요하다는 것을 알고 있다. 전남이 먼저 행정통합 추진을 밝힌 만큼 우리는 머뭇거릴 이유가 없다"고 밝혔다.앞서 이날 오전 김영록 전남지사는 실국 정책회의에서 "'광주·전남 행정통합 추진기획단'을 조속히 설치하고 행정부지사 직무대리를 단장으로 한 추진 체계를 구축하라"고 주문한 바 있다.이에 대해 강 시장은 "5극3특 체제로 국가균형발전을 이루고자 하는 이재명 정부의 전폭적인 지지가 있는 만큼 부강한 광주·전남을 위한 기회의 창이 열리고 있다"며 "이재명 정부가 광주·전남에 기회를 주고자 할 때 기회를 잡는 것이 지금 우리가 해야 할 일이다. 4년 후도 아니고, 다음 기회도 아닌, 바로 지금이다"고 강조했다.그러면서 "쇠뿔도 단김에 빼라는 말이 있듯이 지금 추진 중인 광역연합은 절차를 밟아 출범시키고, 동시에 행정통합 절차를 추진하자"고 제안했다.이어 "전남이 추진기획단 구성을 결심한 만큼 광주도 뜻을 같이하겠다"며 "오늘 밤에라도 공동추진기획단 구성을 논의하고자 한다. 연락을 기다리겠다"고 말했다.