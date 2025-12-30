보건의료노조 "격동의 2025년, 쉽지 않았지만 믿고 함께했다"

큰사진보기 ▲2025 보건의료노조 송년회보건의료노조(위원장 최희선)가 12월 29일 생명홀에서 2025년 송년회 및 정책연구원장의 정년퇴임식을 개최했다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲퇴임 감사패보건의료노조 최희선 위원장이 퇴임하는 나영명 정책연구원장에게 감사패를 전달하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

전국보건의료산업노동조합(위원장 최희선)이 12월 29일 오후 5시, 보건의료노조 생명홀에서 2025년 송년회 및 보건의료노조 정책연구원장의 정년퇴임식을 개최했다.이날 행사에는 권영길·단병호·이수호·천영세 민주노총 지도위원, 최순영·이총각 선배 노동운동가 등 한국 노동 운동사의 산증인들이 대거 참석했다. 이원보 한국노동사회연구소 이사장, 박문진·홍명옥·유지현·나순자 보건의료노조 지도위원과 전 임원, 본조 상집 간부 등이 자리를 함께했다.곽경선 사무처장의 사회로 진행된 송년회에서 최희선 위원장은 "작년 겨울부터 결코 쉽지 않은 시간들이었지만 서로를 믿고 함께했다"며 "윤석열 탄핵부터 대선, 임단협 투쟁, 7.22 합의까지 전 조직적으로 애를 많이 썼다"고 지난 1년을 회고했다.이어 2025년 활동 영상이 상영됐다. 영상에는 ▲윤석열 탄핵 파면 투쟁 ▲대선 정책 협약 ▲산별 총파업 준비와 7.22 노정합의 복원 ▲산별 중앙교섭 타결 ▲건양대·대전공공어린이재활병원 파업 승리 등 한 해 동안의 주요 활동이 담겼다.정재수 기획실장은 활동보고에서 "정치·경제·의료 위기 속에서 세 가지 기둥을 세웠다"며 "윤석열 퇴진 투쟁, 올바른 의료개혁 투쟁, 조직 강화 사업을 동시에 전개했다"고 설명했다. 특히 "모든 보건의료 인력의 기준 마련과 제도화가 이재명 정부의 국정과제로 공식 포함됐고, 7.22 노정합의를 통해 2021년 9.2 노정합의를 복원하고 발전시켰다"며 "전체 조합원 72%인 6만4천여 명이 참여한 쟁의조정 신청과 92% 찬성의 압도적 지지가 승리의 원동력이었다"고 평가했다.2026년에는 ▲직종별 적정인력 기준 마련 및 제도화 ▲중층적 초기업 교섭 강화를 통한 노동기본권 쟁취 ▲7.22 노정합의 전면 이행을 핵심 사업으로 추진할 계획이라고 밝혔다.권영길 지도위원은 "정권이 바뀌었지만 내 삶도 바꾸기 위해 7월 총파업을 내걸고 투쟁한 것은 억울하고 어려웠을 텐데, 두 마리 토끼를 다 잡아 7.22 합의라는 결과를 만들어낸 것은 대단한 성과"라고 격려했다.이수호 지도위원은 소액대출 사업을 하는 사단법인 풀빵에 보건의료노조가 자금 융통에 숨통을 틔워준 것에 감사를 표하며, 생명홀 개관식 때 썼던 '돈보다 생명을' 시조를 박민숙 부위원장이 낭독하도록 했다. 또한 "보건의료노조는 늘 교육을 열심히 하고 행사를 정성스럽게 하는 것이 큰 힘"이라고 말했다.단병호 지도위원은 "이재명 정부에서 부정적 측면과 긍정적 측면이 상존할 것"이라며 "노동운동이 긍정적 측면을 극대화시켜 노동자 삶의 질을 높이는 역할을 해주길 기대한다"고 당부했다.최순영 전 의원은 인디언 속담을 인용하며 "내 앞에서 걷지 마라, 내 뒤에서 걷지 마라, 다만 내 옆에서 걸어라. 우리는 다 함께 가는 것이다"라며 "이것이 민주노조를 살리는 길"이라고 강조했다.송년회에 이어 나영명 보건의료노조 정책연구원장의 정년퇴임식이 있었다.최희선 위원장은 감사패를 전달하며 "피땀 어린 노고와 헌신적인 활동으로 보건의료노조가 성장하였고 민주노조운동이 발전하였다"고 공로를 치하했다. 감사패에는 "함께했던 날들에 대한 고마움과 새로운 출발에 대한 응원을 담는다"는 문구가 새겨졌다.나영명 원장은 퇴임사에서 "32년을 되돌아보면 굉장히 행복했던 것 같다"며 "민주노총이 태동하던 시절에 노동운동을 시작해 민주노총의 탄생을 보고, 대한민국 최초의 산별노조를 건설하는 과정에 함께했다"고 소회를 밝혔다.나영명 원장은 1992년 민주노총 전신인 전노협에 입사한 이후 1994년 보건의료노조 전신인 병원노련에 합류해 32년간 조직을 위해 헌신했다. 편집차장, 조직국장, 조직실장, 정책실장, 기획실장, 정책연구원장을 역임하며 보건의료노조의 성장과 함께했다.