오경미, 광주교육감 출마 선언 "측근·보은 인사 끊겠다"

오경미(62) 광주교육발전포럼 대표는 29일 "무너진 광주교육의 신뢰를 회복하고, 우리 아이들에게 '정직한 실력'을 물려주겠다"며 내년 광주시교육감 선거 출마를 선언했다.
오 대표는 출마 선언에서 '교육행정의 투명성'을 가장 먼저 강조했다. 이정선 교육감이 자신의 고교 동창생을 교육청 감사관에 부당 채용하는 데 관여한 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 점을 의식한 것으로 보인다. 그는 "광주교육은 아랫물은 1급수인데 윗물은 4급수인 부끄러운 상황"이라고도 했다.
오 대표는 "교육감이 도덕적이지 못한데 어떻게 아이들에게 인성을 말하겠느냐"며 독립적 청렴 옴부즈만 및 감사위원회 설치, 업무추진비 등 주요 결재 실시간 공개, 인사위원회 외부 참관인 제도 도입을 약속했다. 아울러 "측근 인사와 보은 인사의 고리를 단호히 끊어 밀실 행정을 원천 차단하겠다"고도 했다.
오 대표는 인공지능(AI) 교육과 관련해 "AI 미래교육의 중심을 기기가 아닌 '인성'에 두겠다"고 밝혔다. 독서·토론·예체능 교육을 통한 학생들의 '질문하는 힘'을 기르는 데 힘쓰겠다는 취지다. 또한 국가 AI 컴퓨팅센터 등 지역 인프라와 광주과학기술원(지스트·GIST)을 연계한 '이공계 슈퍼인재 육성'으로 의대 쏠림을 방지하고 청년이 정착하는 교육 생태계를 조성하겠다고 밝혔다.
"교사는 수업, 행정은 교육청" 원칙 제시
5·18 가치, 세계 속 광주 교육 브랜드 구축
교육 현장 중심의 공약으로는 "선생님은 수업, 행정은 교육청"이라는 원칙을 제시했다. 학교의 공문과 행정 업무를 교육청으로 대폭 이관하고, 교권 보호 안전망을 확충해 선생님을 다시 아이들 곁으로 돌려보내겠다는 취지다. 또 외유성 단기 해외 연수를 전면 재검토하고, 5·18 민주·인권·평화의 가치를 세계가 배우러 오는 광주만의 교육 브랜드로 만들겠다고 강조했다.
오 대표는 "광주에서 태어나고 자란 것이 우리 학생들의 평생 자랑이 되는 교육을 만들겠다"며 "36년의 현장 경험과 아이를 키운 어머니의 마음으로 광주교육의 새 시대를 열겠다"고 말했다.
오 대표는 지난 36년간 교사부터 교감, 교장, 장학사를 거친 교육행정 전문가로 꼽힌다. 장휘국 교육감 재임 땐 광주시교육청 교육국장을 지냈다.