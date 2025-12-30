오경미, 광주교육감 출마 선언 "측근·보은 인사 끊겠다"

큰사진보기 ▲오경미(62) 광주교육발전포럼 대표. 장휘국 교육감 당시 광주시교육청 교육국장을 지냈다. ⓒ 오경미 관련사진보기

오경미(62) 광주교육발전포럼 대표는 29일 "무너진 광주교육의 신뢰를 회복하고, 우리 아이들에게 '정직한 실력'을 물려주겠다"며 내년 광주시교육감 선거 출마를 선언했다.오 대표는 출마 선언에서 '교육행정의 투명성'을 가장 먼저 강조했다. 이정선 교육감이 자신의 고교 동창생을 교육청 감사관에 부당 채용하는 데 관여한 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 점을 의식한 것으로 보인다. 그는 "광주교육은 아랫물은 1급수인데 윗물은 4급수인 부끄러운 상황"이라고도 했다.오 대표는 "교육감이 도덕적이지 못한데 어떻게 아이들에게 인성을 말하겠느냐"며 독립적 청렴 옴부즈만 및 감사위원회 설치, 업무추진비 등 주요 결재 실시간 공개, 인사위원회 외부 참관인 제도 도입을 약속했다. 아울러 "측근 인사와 보은 인사의 고리를 단호히 끊어 밀실 행정을 원천 차단하겠다"고도 했다.오 대표는 인공지능(AI) 교육과 관련해 "AI 미래교육의 중심을 기기가 아닌 '인성'에 두겠다"고 밝혔다. 독서·토론·예체능 교육을 통한 학생들의 '질문하는 힘'을 기르는 데 힘쓰겠다는 취지다. 또한 국가 AI 컴퓨팅센터 등 지역 인프라와 광주과학기술원(지스트·GIST)을 연계한 '이공계 슈퍼인재 육성'으로 의대 쏠림을 방지하고 청년이 정착하는 교육 생태계를 조성하겠다고 밝혔다.교육 현장 중심의 공약으로는 "선생님은 수업, 행정은 교육청"이라는 원칙을 제시했다. 학교의 공문과 행정 업무를 교육청으로 대폭 이관하고, 교권 보호 안전망을 확충해 선생님을 다시 아이들 곁으로 돌려보내겠다는 취지다. 또 외유성 단기 해외 연수를 전면 재검토하고, 5·18 민주·인권·평화의 가치를 세계가 배우러 오는 광주만의 교육 브랜드로 만들겠다고 강조했다.오 대표는 "광주에서 태어나고 자란 것이 우리 학생들의 평생 자랑이 되는 교육을 만들겠다"며 "36년의 현장 경험과 아이를 키운 어머니의 마음으로 광주교육의 새 시대를 열겠다"고 말했다.오 대표는 지난 36년간 교사부터 교감, 교장, 장학사를 거친 교육행정 전문가로 꼽힌다. 장휘국 교육감 재임 땐 광주시교육청 교육국장을 지냈다.