충북교육감 진보 단일후보에 김성근 전 부교육감 확정

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

내년 치러질 충북교육감 선거에서 진보 진영 단일후보로 김성근 전 충북교육청 부교육감이 확정됐다.충북민주진보교육감 단일후보 추진위원회는 30일 대표자회의를 열고 운영규약에 따른 의결 절차를 거쳐 김 전 부교육감을 단일후보로 최종 결정했다고 밝혔다.앞서 추진위는 단일후보 경선에 참여했던 강창수 전 전국교직원노동조합 충북지부장이 중도 사퇴함에 따라 긴급 집행위원회와 대표자회의를 연이어 개최하고, 향후 대응 방안을 논의해 왔다.김성근 전 부교육감은 자신의 SNS에 "이번 과정에서 개인적으로 어려운 결정을 내리신 강창수 후보께도 심심한 위로의 말씀을 전한다"면서 "충북교육의 변화를 위한 문제의식과 고민, 그리고 그동안 보여주신 노력은 결코 가볍지 않았으며, 그 뜻 또한 존중받아야 한다고 생각한다"고 사퇴한 강창수 전 지부장을 대한 생각을 밝혔다.김 전 부교육감은 "이번 단일후보 결정은 충북교육의 미래를 걱정하는 많은 분들의 참여와 인내가 만들어낸 결과"라며 "그 뜻과 기대를 무겁고 겸손한 마음으로 새기겠다"고 밝혔다.서울대학교 사범대학을 졸업한 김 전 부교육감은 참여정부 시절 노무현대통령비서실 교육행정관을 지냈으며 충북교육청 단재교육연수원장, 교육부 학교혁신지원실장(1급 고위공무원) 등을 역임했다.