"가로림만 해상교량, 이제는 국가가 답해야 한다"

가로림만 해상교량 건설을 촉구하는 충남 태안군민들의 절박한 외침이 20.8km 도보 행진으로 분출됐다.가로림만해상교량건립범군민추진위원회(공동위원장 김원대 이하 해상교량 추진위)는 30일 오전 9시 30분 원북면 행정복지센터에서 출정식을 열고, 이원면 만대항까지 총 20.8km를 걷는 '가로림만 해상교량 건설 촉구 희망 원정대' 도보 행진을 진행했다.출정식에는 가세로 태안군수, 전재옥 태안군의회 의장, 김영인 태안군의회 의원과 공동 주최 기관인 태안신문 전창균 대표, 굿모닝충청 송광석 대표를 비롯해 해상교량 추진위 임원, 지역 주민 등 100여 명이 참석했다.이번 행사는 충남도와 태안군의 최대 현안이자 50년 숙원 사업인 가로림만 해상교량 건설의 조속한 추진을 촉구하기 위해 해상교량 추진위와 태안신문, 굿모닝충청이 공동 주최했다. 태안신문과 굿모닝충청 구성원들은 완주 원정대로, 전재옥 군의회 의장, 김영인 군의원과 추진위 임원진 등은 구간별 희망 원정대로 참여해 군민들과 함께 길을 걸었다.출정식에서 태안신문 전창균 대표는 "가로림만 해상교량은 태안군민의 염원이자 이재명 대통령의 공약이며, 지역 소멸을 막기 위한 최소한의 국가 책무"라면서 "태안신문은 이 사업을 군민의 생존 과제로 받아안고 끝까지 함께하겠다"고 밝혔다.가로림만 해상교량은 태안군 이원면 내리 만대항과 서산시 대산읍 독곶리를 연결하는 사업으로, 해상교량 2.5km와 접속도로 2.8km 등 총연장 5.3km 규모다. 사업비는 약 2647억 원으로 전망된다.해당 사업은 올해 1월 제6차 국도·국지도 건설계획 예비타당성 조사 대상 사업으로 선정됐으며, 7월에는 국지도 96호선과 지방도 603호선이 국도로 승격되면서 제도적 기반도 한층 강화됐다. 특히 이재명 정부의 국정과제에 포함되며 조기 추진에 대한 기대감이 높아지고 있다.그러나 군민들은 여전히 "기대만으로는 지역이 버틸 수 없다"며 행동에 나섰다. 도보 행진의 종착지인 만대항에서 낭독된 결의문에는 태안의 현실과 절박함이 고스란히 담겼다.7시가 가까이 걸어서 만대항에 도착한 가로림만 해상교량 희망원정대원들과 태안군민들은 결의문을 통해 "오늘 우리는 인간의 가장 원초적인 이동 수단인 두 다리로 원북면에서 만대항까지 걸었다"면서 "이 길 위에서 수많은 선조들이 고단한 삶을 이어왔을 역사를 떠올리며, 왜 우리는 아직도 가로림만을 건너지 못하는지 자문하지 않을 수 없었다"고 밝혔다.이어 "충남의 땅끝 만대항에 서서 손에 잡힐 듯한 가로림만 너머를 바라보며, 수많은 육지와 섬을 잇는 다리가 전국 곳곳에 놓여 있음에도 왜 태안만은 여전히 단절돼 있어야 하는지 답답함을 금할 수 없다"고 호소했다.결의문은 특히 인구소멸과 산업 붕괴 위기를 직격했다. 군민들은 "자손만대 이어온 태안군은 이미 인구 6만 명 선이 무너졌고, 지역경제의 한 축이었던 석탄화력발전소는 순차적으로 폐쇄되고 있다"며 "국가 산업을 뒷받침해 온 태안군민의 희생이 단물 빠지면 버려지는 것처럼 취급돼서는 안 된다"고 강하게 지적했다.또한 "가로림만 해상교량은 단순한 교량이 아니라 지역 소멸을 막고 균형 발전을 실현하기 위한 최소한의 국가 투자"라며 "이 다리가 놓일 때 관광객은 물론, 언젠가는 떠났던 아들딸들이 다시 고향으로 돌아올 수 있는 길이 열릴 것"이라고 강조했다.군민들은 결의문을 통해 ▲정부는 태안군민 생존의 다리인 가로림만 해상교량 건설을 조속히 추진할 것 ▲관계 당국은 이재명 정부의 대선 공약인 가로림만 해상교량 사업이 차질 없이 진행되도록 예비타당성 조사 통과에 적극 협조할 것 ▲ 정부는 석탄화력발전소 폐쇄 지역에 대한 근본적이고 실효성 있는 대책을 즉각 제시할 것 등을 강력히 요구했다.김원대 공동위원장은 "가로림만 해상교량은 선택의 문제가 아니라 태안군민의 생존과 직결된 필수 인프라"라며 "이번 희망 원정대가 6만 태안군민과 220만 충남도민의 뜻을 정부에 분명히 전달하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.한편, 이번 '가로림만 해상교량 건립 촉구 희망 원정대' 도보 행진은 지난 7월 26일 태안교육문화센터에서 태안신문과 굿모닝충청이 공동 주최한 '태안군의 새로운 도약 전략 마련을 위한 정책토론회'의 연장선에서 마련됐다.