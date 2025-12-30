민주당, '공천헌금 1억 수수 의혹' 강선우 감찰 조사... 김병기는 제외?

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 사퇴 입장을 밝히기 위해 들어서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲본회의 참석한 강선우 의원강선우 더불어민주당 의원이 지난 8월 5일 국회 본회의에서 방송법 일부개정법률안 무제한토론 종결동의의 건 표결에 참여한 뒤 동료의원들과 인사하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 지난 2022년 4월 말 지방선거 공천을 앞두고 1억 원 수수 의혹이 불거진 강선우 의원에 대해 윤리감찰을 실시하기로 했다.박수현 민주당 수석대변인은 30일 오후 열린 비공개 최고위원회의 종료 직후 기자들과 만나 "정청래 대표가 강선우 의원에 대해서 오늘 오전 윤리감찰단에 진상조사 할 것을 지시했다"고 밝혔다.윤리감찰 대상과 관련해 박 수석대변인은 "그 문제(공천 헌금 의혹)에 대한 윤리감찰을 지시했기 때문에, (1억원 공여 의혹이 있는) 김경 시의원도 당연히 조사 과정에 포함이 될 것"이라고 설명했다. 다만 이날 오전 사퇴한 김병기 원내대표는 조사 대상이 아니라고 선을 그었다.박 수석대변인은 "김 원내대표에 대한 윤리감찰은 별개의 문제"라며 "김 원내대표에 대해선 (당대표가) 윤리감찰 지시를 하지 않았다"고 밝혔다.지난 29일 MBC는 서울시당 공천관리위원이던 강 의원과 당시 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김병기 원내대표가 나눈 대화 음성을 공개했다. 이에 따르면 강 의원은 자신의 보좌관이 받은 걸로 보이는 1억 원을 두고 어떻게 대응할지를 김병기 당시 공천관리위 간사와 논의한 것으로 드러났다.김 원내대표가 윤리감찰 대상에서 빠진 이유에 대해 김현정 원내대변인은 이날 의원총회 직후 기자들과 만나 "(김 원내대표가) 이미 정치적으로 책임지고 사퇴했으니까 당장 그런 결정을 하기에는 좀 이르다고 (당 대표가) 판단하신 것 같다"고 말했다.다만 강 의원이 보좌관의 공천 헌금 수수 사실을 인지하고 대책을 논의한 당사자가 당시 공천관리위 간사를 맡고 있던 김병기 원내대표였기 때문에 어떤 형태로든 감찰 조사가 불가피할 것으로 보인다.민주당은 비어있는 원내대표직 공백을 메우기 위해 가급적 빠르게 보궐선거를 실시하기로 했다. 당 최고위원 선거도 진행 중인 가운데 원내대표 선거를 함께 치르겠다는 방침이다. 새 원내대표 선출 전까지 직무대행은 현 문진석 원내운영수석이 맡게 된다.박 수석대변인은 이날 "원내대표 보궐선거 날짜는 지금 치러지는 최고위원 보궐선거와 날짜를 맞추기로 했다"며 "1월 11일"이라고 못 박았다. 민주당은 최고위원 선거 결과와 원내대표 선거 결과를 함께 발표한다는 계획이다.한편 민주당의 갑작스런 원내대표 공석으로 인해 그간 진행돼오던 통일교·신천지 특검 등 제1야당 국민의힘과의 소통 공백은 대행체제로 뒷받침하기로 했다.이에 대해 백승아 원내대변인은 "문진석 의원이 직무대행을 맡아서 특검에 대해 합의해 나갈 것"이라며 "원내대표 교체로 인해 특검법이나 개혁 법안 추진에 차질이 빚어지지 않도록 최대한 (진행)할 예정"이라고 말했다.원내대표 선거관리위원장은 진선미 의원이 맡을 예정이며, 31일 바로 당무위와 선관위 회의를 열어 후보자 공모 등 절차를 시작하기로 했다. 새로 선출될 원내대표의 임기는 직전의 잔여임기여서, 내년 6월 13일까지 약 6개월 활동하게 된다. 김 전 원내대표는 지난 6월 13일 선출됐다.