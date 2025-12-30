국힘 90대 원로들 '읍면 후보 단일화' 주장... 지역 갈등 조장 논란

큰사진보기 ▲내년 사천시장 선거를 앞두고 경남 사천에서 '읍면지역(옛 사천군) 보수 후보 단일화'를 추진하는 민간단체가 12월 30일 기자회견을 열었다. 기자회견에 나선 국민의힘 90대 원로들은 후보 단일화를 '선거문화 쇄신' 명분으로 내걸었지만, 정작 질의응답 과정에서는 '읍면 결집' 주장이 이어졌다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲내년 사천시장 선거를 앞두고 경남 사천에서 '읍면지역(옛 사천군) 보수 후보 단일화'를 추진하는 민간단체가 12월 30일 기자회견을 열었다. 기자회견에 나선 국민의힘 90대 원로들은 후보 단일화를 '선거문화 쇄신' 명분으로 내걸었지만, 정작 질의응답 과정에서는 '읍면 결집' 주장이 이어졌다. 기자회견 중인 최병기 상임대표. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

내년 사천시장 선거를 앞두고 경남 사천에서 '읍면지역(옛 사천군) 보수 후보 단일화'를 추진하는 민간단체가 12월 30일 기자회견을 열었다. 기자회견에 나선 국민의힘 90대 원로들은 후보 단일화를 '선거문화 쇄신' 명분으로 내걸었지만, 정작 질의응답 과정에서는 '읍면 결집' 주장이 이어졌다. 이에 1995년 삼천포시·사천군 통합 이후 30년간 잠복해온 지역 갈등을 되살린다는 비판이 나온다.'사천 미래발전위원회'는 지난 11월 25일 창립한 단체다. 최병기 상임대표(92세)를 비롯해 이규윤 공동대표(전 사천군수, 90세), 송영곤 전 창녕군수, 이원식 전 시의회 의장, 김수영 전 사천시장 등 국민의힘 원로들이 임원으로 이름을 올렸다. 임원 47명 규모로, 창립 당시부터 "읍면지역(옛 사천군) 후보 단일화"를 공언해왔다. 이 단체 주요 임원은 80~90대다.현재 사천시장 선거에는 국민의힘 6명(박동식 현 시장·유해남 전 KBS총국장·이종범 전 사천시의회 부의장·임철규 도의원·정대웅 전 사천시 우주항공국장·정승재 한국인권사회복지학회장), 더불어민주당 2명(정국정 민주당 경남도당 부위원장·최상화 전 춘추관장), 무소속 1명(송도근 전 사천시장) 등 9명이 출마를 저울질하고 있다. 위원회는 창립 총회 당시 동지역(옛 삼천포시) 출신과 민주당·무소속 후보를 제외한 읍면지역 국민의힘 계열만을 단일화 대상으로 삼았다.이날 기자회견에서 위원회는 "이종범 전 시의회 부의장, 임철규 도의원, 정대웅 전 우주항공국장 등 3명이 단일화에 최종 합의했다"고 발표했다. 최병기 상임대표는 "보수 후보가 난립하면 표가 분산되고, 이는 좌파 성향 후보에게 유리한 구도를 만든다"며 "여론조사를 통해 단일후보를 선정하겠다"고 밝혔다. 기자가 구체적인 단일화 시기를 묻자, 이 단체는 "(여론조사) 역선택 우려"를 이유로 공개하지 않았다.이날 위원회가 배포한 기자회견문에는 '읍면'이나 '지역 대결'을 직접 언급한 대목이 없다. "사천은 지금 통합 30주년이라는 중요한 전환점에 서 있다"며 "현실은 통합의 성과보다 지역 갈등과 분열이 오히려 더 깊어지고 있다는 우려가 크다"고 적혀 있을 뿐이다.이어 "선거 때마다 반복되는 후보 난립과 과열 경쟁, 진영 간 대립은 사천의 에너지를 갈등에 소모시키는 구조적 문제로 작용해왔다"며 "이제 사천의 선거문화는 반드시 쇄신돼야 한다"고 주장했다. 또 "세 후보 모두 결과에 깨끗이 승복하고, 단일 후보를 중심으로 힘을 모으겠다는 데 뜻을 함께하고 있다"고 덧붙였다.그러나 질의응답에서는 지역 대결 구도 인식이 드러났다. 이규윤 공동대표(전 사천군수)는 "동 지역은 구심점이 있어서 후보가 단일로 정리됐는데, 사천(읍면)은 농촌 지역 특성 때문에 구심화되지 못했다"고 말했다. 최병기 상임대표도 "앞선 선거에서 삼천포는 한 사람이 출마했는데 사천은 6명이었다"며 읍면지역 결집 필요성을 강조했다. 기자회견문에서는 "통합", "선거문화 쇄신"을 내세웠지만, 질의응답에서는 '읍면 vs 동' 구도를 전제한 발언이 이어진 셈이다.특히, 최 상임대표는 송도근 전 시장, 최상화 전 춘추관장에 관해서도 언급했다. 그는 "송도근 전 시장도 접촉했는데 12월 말까지 기다려달라고 요청이 있었다"며 "알아보니까 최상화는 좌파인 민주당에 입당했고, 송도근도 마찬가지"라고 말했다. 읍면지역 출신이라도 민주당 쪽으로 갔거나 입당을 타진 중인 인사들을 '좌파'로 규정하며 단일화 대상에서 제외한 것이다.이날 현장에서는 비판도 제기됐다. 한 기자는 "위원회가 지역 갈등과 여론 분열을 조장하고 있다는 지적이 지역사회 일각에서 나오고 있다"며 "급조된 조직이 선거에 적극 개입하는 것 아니냐는 소리도 나온다"고 지적했다. 기자회견에 나선 국민의힘 90대 원로들이 '선거문화 쇄신'을 명분으로 내세웠지만, 사실상 특정 후보군에 유리한 구도를 만들려는 선거 개입 아니냐는 시선도 있다.단일화 실효성에 관한 의문도 현장에서 제기됐다. 시장 후보 단일화 대상인 읍면지역 국민의힘 계열 4명(이종범·임철규·정대웅·정승재) 가운데 정승재 한국인권사회복지학회장은 불참 의사를 밝혔다. 동지역 출신인 박동식 현 시장은 애초 대상에서 제외됐고, 유해남 전 KBS 창원총국장도 불참 의사를 밝혔다. 게다가 정작 합의 당사자인 3명도 기자회견에 모습을 드러내지 않았다.이날 기자회견에 나선 90대 원로들은 진정성을 강조했다. 이규윤 공동대표는 "90대 노인이 할 일 없어서 이러겠느냐"며 "특정 지역이 싫어서가 아니라 경쟁력 있는 시장을 뽑자는 것"이라고 호소했다. 그러나 기자회견문에서는 '통합'과 '쇄신'을 말하면서, 질의응답에서는 '읍면 vs 동' 구도 인식을 드러낸 만큼, 그 진정성이 그대로 받아들여질지는 미지수다.여론조사 시기와 방법이 베일에 싸인 가운데, 이번 단일화 시도가 실제로 이행될지는 지켜볼 일이다. 정책이나 역량이 아닌 지역 연고를 내세운 단일화 방식이 '구태 정치'라는 비판도 나온다.