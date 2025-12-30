"정부의 과잉된 욕심 때문에 스물다섯살 청년이 생을 마감했다"

큰사진보기 ▲청와대 사랑채 앞 대책위 활동가들이 '더 이상 죽이지 마라!'라고 쓰인 피켓을 들고 기자회견에 참여하고 있다. ⓒ 박세영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정의당 권영국 대표가 대책위 활동가와 대화를 나누고 있다. ⓒ 박세영 관련사진보기

고 뚜안 사망사건 진상규명과 강제 단속 중단을 위한 대구경북지역 공동대책위원회(아래 대책위)와 '사람이왔다_이주노동자차별철폐네트워크'는 30일 청와대 사랑채 앞에서 고 뚜안씨의 아버지와 함께 사망에 관한 정부의 공식 사과와 진상 규명을 촉구하는 기자회견을 열었다.대책위는 30일 기자회견에서 "이미 정부의 공식적인 사과를 촉구하는 요구를 다각적인 경로로 전달했다"며 "이 과정에서 정부가 유가족과 (대책위)농성단을 만나 사과 의사를 표명"했다고 말했다.이날 기자회견에는 정의당 권영국 대표도 참석하여 목소리를 냈다. 정의당 권영국 대표는 발언에서 "'APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation, 아시아 태평양 경제협력체) 정상회의의 성공적 개최'라는 명분으로 벌인 인간사냥이었다"며 "정부의 과잉된 욕심 때문에 스물다섯살밖에 살지 못한 청년이 생을 마감했다"고 말했다. 이어 권영국 대표는 "이재명 대통령과 정부는 더 이상 침묵해서는 안된다"라며 "이재명 정부는 윤석열 정권의 반인권적인 강제 단속 정책을 즉각 폐기하라"고 밝혔다.2003년부터 올해까지 미등록 이주노동자를 단속하고 구금하는 과정에서 33명이 사망했다. 지난 윤석열 정권에서는 미등록 체류자 50% 감축 5개년 계획을 세운 후 폭력을 동반해 미등록 체류자를 단속하고 구금했다. 대책위는 이에 대하여 "뚜안씨의 사망은 모든 미등록 이주민, 복잡한 비자 체계에서 생존권을 보장받지 못하는 이주민이 한국 사회에서 어떤 존재로 취급받고 내몰리고 있는지 극명하게 드러낸 사건"이었다며 "정부 합동단속이 초래한 뚜안씨의 사망이기에 정부의 공식적인 사과를 지속적으로 촉구하고자 한다"고 밝혔다.