참여자치21 "고액 후원금 논란, 양부남·조인철 징계해야"

광주광역시 시민단체가 내년 6·3 지방선거 더불어민주당 서구청장 출마 후보로 거론되는 인사에게 후원금을 받은 양부남(서구을) 광주광역시당위원장과 조인철(서구갑 지역위원장) 의원의 징계와 철저한 진상조사를 중앙당에 촉구했다.
참여자치21은 30일 성명을 내고 양 위원장과 조 의원이 서구청장 선거 출마 예정인 조승환 전 서구청 총무국장에게 각각 500만원을 후원받은 것에 대해 "참으로 개탄스럽다"고 밝혔다.
단체는 "시당위원장과 지역위원장은 지방선거 공천과 당선에 절대적인 영향력을 미친다"면서 "'공천이 곧 당선'인 광주·전남지역 정치 구조에서 법정 한도 최고액인 500만원은 '후원금'이라는 테두리만 빌렸을 뿐, 출마 예정자에게는 '정치 보험'이자 '투자'이다"고 지적했다.
이어 "두 의원은 고액 후원금을 받은 사실이 드러나자 '후원한 사실을 인지하지 못했다'는 식의 변명을 하고 있다"며 "광주시민을 우롱하는 것"이라고 비판했다.
그러면서 "양부남·조인철 의원은 이번 사태에 대해 광주시민에게 사과하고, 모든 직책에서 물러나 자숙해야 한다"며 "민주당 중앙당은 고액 후원금 수수 사건을 공천 비리로 간주하고, 명명백백하게 조사해 해당 의원을 엄중히 징계하라"고 촉구했다.
또한 "이번 사태로 민주당이 내세운 시스템 공천이 허구라는 게 드러났다"며 "민주당은 공천 과정에서 금품 수수를 원천 차단할 수 있는 강력하고 실효성 있는 대책을 제시하라"고 덧붙였다.
[관련 기사]
[단독] '공천 총괄' 양부남에게 광주 서구청장 예비후보자 500만원 후원
https://omn.kr/2gi32
'공천 보험·투자?' 혁신당, 양부남 고액 후원금 논란 저격
https://omn.kr/2gizm