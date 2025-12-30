전남 해남군, 백련재 문학의 집 입주작가 모집

큰사진보기 ▲전남 해남군이 운영하는 레지던시 '백련재 문학의 집'. 문학 작가들이 일정 기간 머물며 집필하는 공간이다. ⓒ 해남군 관련사진보기

전남 해남군이 직접 운영하는 레지던시 '백련재 문학의 집'에서 2026년 상반기 입주작가를 공개 모집한다. 모집 분야는 시(시조), 소설, 수필, 평론, 번역, 희곡(시나리오), 아동(청소년) 등 문학 전 분야다. 등단한 기성작가는 물론 예비작가도 일정한 요건에 따라 지원 가능하다.입주 형태는 2가지다. 6개월간 집필실을 이용할 수 있는 '집중지원'과 3개월간 이용하는 '일반지원'으로 나뉜다. 총 9명의 작가를 선발한다. 접수기간은 2026년 2월 1일부터 2월 13일까지. 선정된 작가는 2026년 3월부터 순차적으로 입주하게 된다. 자세한 사항은 해남군청 및 백련재 문학의 집 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.백련재 문학의 집은 고산 윤선도 유적지 인근에 조성된 한옥 형태의 집필공간이다. 작가들이 안정적인 환경에서 창작에 전념할 수 있도록 조성했다. 그간 황지우(시인), 최두석(시인), 서성란(소설가), 정찬(시인), 안지숙(소설가) 등 다양한 문인들이 머물며 집필한 바 있다.