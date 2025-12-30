[서산] 병오년 새해맞이는 여기서, '시민 안녕과 번영 기원'

큰사진보기 ▲서산시는 새해 1일 오전 7시, 부춘산 전망대에서 ‘시민과 함께 화합하여 미래를 여는 서산시’라는 주제로 병오년 새해를 맞이한다.(사진은 올해 1월 1일 열린 새해맞이 행사 모습이다.) ⓒ 서산시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲천수만의 넓은 평야와 서해를 한눈에 조망할 수 있는 도비산은 동쪽에 ‘해돋이 전망대’와 서쪽에 ‘해넘이전망대’가 위치하고 있어 해넘이 해돋이 모두 즐기기 좋다. ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲궁리항과 어사리 노을공원은 천혜의 자원인 천수만의 노을이 장관이며, 어사리 노을공원에는 바닷가를 배경으로 두 남녀의 조형물이 있는 일몰 명소다. ⓒ 홍성군 관련사진보기

큰사진보기 ▲궁리항과 어사리 노을공원은 천혜의 자원인 천수만의 노을이 장관이며, 어사리 노을공원에는 바닷가를 배경으로 두 남녀의 조형물이 있는 일몰 명소다. ⓒ 홍성군 관련사진보기

서산시가 병오년(丙午年)새해를 맞아 시민들과 함께하는 해맞이 행사를 진행한다.서산시에 따르면 새해 1일 오전 7시, 부춘산 전망대에서 '시민과 함께 화합하여 미래를 여는 서산시'라는 주제로 병오년 새해를 맞이한다.부춘산 전망대는 매년 새해가 되면 많은 시민들이 찾는 곳으로 전망대에 오르면 서산 시내 전경이 한눈에 펼쳐지는 명소다.이번 새해맞이 행사는 새해 첫날을 맞이하는 특별한 순간을 공유하고, 시민들의 희망과 행복을 기원하는 자리를 마련하기 위한 것.병오년(丙午年)은 60간지 중 43번째 해다. 병(丙)은 빨간색을 의미하고 오(午)는 말을 의미하는 '붉은 말'의 해이다.해맞이 행사는 오전 7시 새해 출발을 알리는 타악 퍼포먼스, 아코디언 하모니 연주로 시작된다.특히, 시민들이 전하는 새해 희망 메시지 영상과 함께 가티와 오슈 포토존, 소원지 쓰기 등 다양한 프로그램이 이어진다.서산시는 해맞이 행사에 많은 시민이 찾을 것으로 예상되면서 경찰과 소방대원 등 안전 관리 요원, 모범운전자회 등을 통해 교통·주차 통제를 진행한다.이외에도 서산에서는 ▲부석면, 간월암·도비산 ▲해미면, 해미읍성 청허정 등에서 해맞이 행사가 열린다.특히, 천수만의 넓은 평야와 서해를 한눈에 조망할 수 있는 도비산은 동쪽에 '해돋이 전망대'와 서쪽에 '해넘이전망대'가 위치하고 있어 해넘이 해돋이 모두 즐기기 좋다.바닷길이 열리는 신비로운 풍경으로 잘 알려진 간월암 역시, 일몰과 일출 모두 그림 같은 장면을 선사한다.서산 외에도 홍성에서도 해맞이 행사가 이어진다. 홍성군은 1일 오전 6시 30분부터 백월산에서 영신고천대제와 해맞이 행사가 개최된다.영신고천대제는 군민의 안녕과 홍성군의 번영을 기원하는 행사로 매년 새해를 맞아 이용록 군수와 시민 등이 참여한 가운데 개최되고 있다.또한, 금마면 철마산에서도 재향군인회금마면회 주관으로 철마산 3·1공원에서 개최된다.한편, 홍성군은 2025 을사년 저물어가는 일몰 명소로 궁리항과 어사리 노을 공원을 추천했다.홍성군에 따르면 궁리항과 어사리 노을공원은 천혜의 자원인 천수만의 노을이 장관이며, 어사리 노을공원에는 바닷가를 배경으로 두 남녀의 조형물이 있는 일몰 명소다.