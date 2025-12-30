쿠팡서 아들 잃은 엄마의 절규 "제발 김범석 잡아주세요"

큰사진보기 ▲쿠팡 칠곡 물류센터에서 심야노동을 한 뒤 쓰러져 사망한 고 장덕준씨의 어머니 박미숙씨가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회 방청석에 앉아 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"야, 이 X자식들아."

큰사진보기 ▲쿠팡 노동자 고 장덕준씨가 숨지기 직전 근무했던 2020년 10월 11일 CCTV 영상. 장씨가 업무 도중 무전을 한 뒤 어디론가 달려가는 모습이다. ⓒ 근로복지공단의 서울동부지법 제출 영상 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 동시통역기를 착용하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"제발 좀 김범석을 잡아주십시오! 제발 부탁드리겠습니다!"

쿠팡 물류센터에서 과로사한 아들을 떠올리며 엄마는 눈물을 멈출 수 없었다. 발언 기회가 주어지자 좌중에 "죄송합니다"라고 말한 엄마는 증인석에 앉아 있는 쿠팡 경영진을 향해 외쳤다.2025년 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 청문회(아래 쿠팡 연석 청문회)'에서 벌어진 일이다.30일과 31일 이틀간 열리는 '쿠팡 연석 청문회'는 3370만 명 개인정보 유출 사태뿐만 아니라 쿠팡을 둘러싼 다양한 사회적 논란을 전반적으로 다룬다. 이날 12시 30분께 청문회 현장에서는 2020년 10월 12일 쿠팡풀필먼트서비스 칠곡물류센터에서 과로로 사망한 고 장덕준씨(당시 27세)에 대한 쿠팡의 산업재해 은폐 의혹도 다뤄졌다.이용우 더불어민주당 의원(인천 서구을)은 질의를 통해 장덕준씨 사망 후 쿠팡이 어떤 방식으로 대응했는지 조목조목 따졌다. 장덕준씨 사망 이후 쿠팡은 '과로사로 보기 어렵다'는 취지로 대응해 논란이 일었다. 고 장덕준씨는 2021년 2월 9일 근로복지공단으로부터 산재 승인을 받았지만 쿠팡은 합의를 거부하면서 유족 측은 쿠팡에 손해배상청구 소송을 제기했다.이용우 의원은 "쿠팡이 민사 소송에서 '4시간 정도 골프를 쳐도 1만 5000보 나온다. 8시간에 2만 보면 무리가 없다' '다이어트 체중감량을 하다가 사망사고에 이르렀다' 등의 서면을 제출한다"고 복기했다. 이어 "쿠팡이 이런 집단이다. 산재 인정을 받고 난 이후의 일들이다"라고 덧붙였다.이용우 의원은 최근 언론보도를 통해 알려진 '김범석 의장의 장덕준 고강도 노동 축소 지시' 내용도 거론했다. 장덕준씨 사망 당시 김 의장(당시 쿠팡 한국법인 대표)은 쿠팡 개인정보보호최고책임자(CPO)에게 물 마시기, 잡담 등의 행위를 영상에서 찾으라는 맥락의 메모를 남기고, "그가 열심히 일한다는 메모가 남지 않도록 확실히 해!" "그가 왜 열심히 일하겠어? 그들은 시간제 근로자들이야! 성과급이 아니라 시간당 급여라고!" 등의 발언을 했다. 이에 대해 헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사는 '김범석 의장 메신저 대화 내용의 진위를 확인해봤느냐'고 되물어 불신을 드러냈다.이 의원은 헤롤드 로저스 쿠팡 대표이사와 박대승 전 쿠팡 대표이사에게 장덕준씨 사망사건에 대한 입장을 물었다. 로저스 대표이사는 "우리는 공개적으로 그랬던 것과 마찬가지로 모든 책임을 인정한다"면서 "고인의 죽음에 대해서는 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다"라고 답했다. 박대승 전 대표이사는 "고 장덕준씨에 대해서는 무거운 책임감을 느낀다"라며 "이 자리를 빌려 다시 한 번 죄송하다는 말씀과 애도의 마음을 표한다"라고 했다.고 장덕준씨의 엄마 박미숙씨는 청문위원의 동의로 발언대 앞에 섰다. 박미숙씨는 발언 전 청문위원들에게 "죄송하다"고 양해를 구한 뒤 증인석을 향해 "야, 이 X자식들아"라고 분노를 표했다.발언 내내 눈물을 닦은 박미숙씨는 "덕준이 죽음의 진실을 밝히려 무릎을 꿇고 고개를 숙이며 전국을 돌며 거리를 헤매던 그 모든 순간들이 그 김범석의 한마디에서 시작됐다는 사실에 분노가 치밀고 잠을 잘 수 없다"라고 말했다.그는 "김범준이 내놓은 사과 메시지를 봤다"면서 "그 속에 본인이 덕준이에게 저지른 산재 은폐 지시에 대한 사과도, 지금까지 쿠팡을 위해 뛰어다니다 쓰러져 간 수많은 노동자에 대한 사과 한마디도 없음에 경악하지 않을 수 없다"라고 했다. 여기서 거론된 사과문은 28일 김범준 의장이 공개한 사과문으로 읽힌다.박미숙씨는 "부디 이번 청문회에서 김범석의 산재 은폐 지시와 숨겨진 산재 은폐 사실, 쿠팡의 열악한 노동 환경에 대한 진실을 낱낱이 밝혀주시고 제대로 처벌될 수 있도록 힘써 주시기를 간곡히 부탁드린다"라고 말했다. 그러면서 이렇게 외쳤다.김범석 의장은 지난 27일 사전에 잡힌 해외 일정으로 국회 연석 청문회에 불참한다는 사유서를 국회에 제출했었다. 민주당은 쿠팡에 대한 국정조사를 추진할 방침이다.