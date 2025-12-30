팬데믹 이후, 아이들이 왜 먹지 못하게 되었는가

"한국의 급식을 보라, 세계여. 이것이 우리가 아이들을 먹이는 방식이다."
그러나 아이들의 실제 섭식 경험과, 아이들을 매일 먹이고 돌보는 사람들의 노동과 실패는 국가가 책임질 사안이 아니라는 이유로 조용히 사적 영역으로 밀려난다.
2026년 3월 24일, 영국 런던에서 열리는 국제 섭식장애 컨퍼런스(London International Eating Disorders Conference, https://eatingdisordersconference.com/)는 하루 전체를 할애해 '회피·제한적 음식섭취장애(ARFID)'라는 단일 주제를 다룬다. 1993년부터 2년마다 개최되어 온 이 국제 컨퍼런스가, 그동안 상대적으로 주목받지 않았던 섭식장애의 한 하위 진단에 하루를 온전히 배정한 것은 이례적이다.
코로나19 팬데믹 이후, 체중·체형 집착이나 촉발 요인으로서의 다이어트를 핵심 병리로 삼아온 기존 섭식장애 분류와 치료 체계로는 충분히 설명할 수 없고 그래서 포착되기도 어려웠던 아동·청소년의 섭식 곤란이 여러 국가에서 동시다발적으로 수면 위로 떠올랐다. 그 규모와 지속성은 더 이상 일시적 현상이나 국지적 문제로 설명할 수 없는 수준에 이르렀고, 런던 컨퍼런스가 ARFID를 전면에 배치한 것 역시 이 변화가 단순한 관찰을 넘어 실제적인 대응과 논의를 촉발해야 할 단계에 도달했음을 보여준다.
ARFID는 체중이나 체형에 대한 집착을 핵심 병리로 삼지 않는다. 특정 음식의 질감·냄새·형태를 강하게 거부하거나, 삼키는 행위 자체에 공포를 느끼고, 먹는 과정 전반에 불안이 겹치면서 영양 섭취에 심각한 어려움을 겪는 증상이다. 특히 이러한 양상이 학령기 이전 아동에게서 두드러진다는 점이 상황의 심각성을 더한다. ARFID는 이미 2013년 DSM-5(정신질환 진단 및 통계 편람 제5판)에 공식 진단으로 포함되었지만, 팬데믹 이전까지는 주로 발달장애 아동에게서 나타나는 증상이나 비교적 이례적인 사례로 인식되어 왔다. 스웨덴 출신 인권운동가 그레타 툰베리 역시 2010년 무렵 자폐 진단과 함께 ARFID를 겪었고, 당시 가족이 이 낯선 고통을 함께 견뎌낸 과정은 툰베리 가족이 공동 저술한 <그레타 툰베리의 금요일(Our House is on Fire)>에 구체적으로 기록되어 있다.
그러나 코로나19 팬데믹은 이 문제의 지형을 급격히 바꾸어 놓았다. 등교와 급식의 중단, 고립의 장기화, 사회·정서적 발달을 지탱하던 공적 환경의 붕괴, 가족 관계로의 과도한 밀착, 식량 불안정(food insecurity) 등 가정 내 식사 환경이 전면적으로 재편되는 과정에서, 이전까지 의료 체계의 바깥에 머물러 있던 아이들의 섭식 곤란이 병원·학교·지역사회 곳곳에서 동시에 언급되기 시작했다. 이 현상이 그동안 보이지 않던 문제가 뒤늦게 드러난 것인지, 아니면 팬데믹이 남긴 심리사회적 충격이 아이들의 섭식 능력을 실제로 무너뜨린 결과인지는 아직 명확히 구분되지 않는다. 다만 세계 각국의 연구자와 임상가, 정책결정자들은 이러한 인과관계가 정리되기를 기다릴 여유조차 없다는 판단 아래, 사태의 규모와 지속성에 대응하기 위한 긴급한 논의와 개입에 착수했다.
일본의 임상·연구 인프라와 발빠른 대응
일본은 팬데믹이 섭식장애 전반에 어떤 변화를 가져왔는지를 비교적 빠르게 관찰하고 대응에 나섰다. 그 배경에는 섭식장애를 단순한 정신과 질환이 아니라, 심료내과(心療内科)를 중심으로 몸과 마음, 생활 환경이 함께 얽힌 문제로 다뤄 온 오랜 임상·연구 기반이 있다. 도쿄대병원과 규슈대병원 등 주요 대학병원의 심료내과는 이러한 관점에서 팬데믹 이후 나타난 변화 역시 자연스럽게 연구 주제로 포착해 왔다.
2021년 말, 그리고 2022년에 발표된 두 편의 연구는 모두 단일 기관 연구라는 한계를 분명히 밝히면서도, 팬데믹 이후 섭식장애 환자의 양상이 어떻게 달라졌는지를 구체적인 수치로 보여준다. 도쿄대병원 연구에서는 신규 섭식장애 환자가 늘었고, 특히 제한형 신경성 식욕부진 환자의 증가가 확인됐다. 규슈대병원 연구에서는 팬데믹 이후 병원을 찾은 환자들의 연령이 이전보다 더 낮아졌다는 점이 관찰됐다. 두 연구 모두 원인을 단정하지는 않는다. 대신 학교 생활의 변화, 가정 체류 시간의 증가, 보호자의 관찰 강화와 같은 생활 조건의 변화를 조심스럽게 분석하며, 팬데믹이 임상 현장에 이전과는 다른 양상의 환자들을 어떻게 유입시켰는지를 신중하게 기록했다.
잠수함토끼콜렉티브가 올해 초 일본의 대표적 섭식장애 전문가인 도쿄대 심료내과 요시우치 가즈히로(吉内一浩) 교수를 인터뷰했을 때, 그는 팬데믹 이후 특히 저연령 아동의 섭식 곤란, 그중에서도 ARFID 양상이 늘고 있음을 언급하며 이에 대한 대응으로 소아과 의사 대상 워크숍을 실시하고 있다고 말했다. 이 같은 선택은 놀랍고 인상적이다. ARFID라는 진단을 전면에 내세워 확산시키는, 신자유주의적 의료 시장에서는 가장 쉽고 즉각적으로 택할 수 있는 방식이 아니기 때문이다. 이 워크숍은 ARFID를 '새로운 전문 영역'으로 브랜드화하거나 치료 시장을 확장하기 위한 캠페인이라기보다, 1차 의료 단계에서의 오진과 방치를 줄이기 위한 교육에 가깝다. 다시 말해 진단을 늘리는 데 목적을 두기보다, 언제 추가 평가가 필요한지, 어떤 경우에 다른 전문 영역으로 연결해야 하는지를 공유하는 데 초점을 둔 선택이다.
이러한 접근은 치료 연구로도 이어지고 있다. 요시우치 가즈히로 교수를 중심으로 도쿄대병원과 규슈대병원 심료내과가 참여한 다기관 임상시험은 2023년부터 내년까지를 목표로 신경성 식욕부진 환자를 대상으로 강화 인지행동치료(CBT-E)의 효과를 검증하고 있다. 이 연구는 일본 환자들의 특성을 반영해 실제 외래 환경에서 적용 가능한 치료 방식과 안전 기준을 함께 살펴본다. 섭식장애를 개별 임상의 경험에 맡기는 대신, 관찰과 기록, 치료 검증으로 이어지는 하나의 연속된 연구 대상으로 다루고 있는 것이다.
이처럼 일본은 팬데믹 이후 드러난 섭식 문제를 새로운 유행 진단으로 소비하는 대신, 그간 축적해 온 연구·임상 인프라를 바탕으로 어떤 치료와 개입이 실제로 도움이 되는지를 차분하면서도 집요하게 확인해 나가고 있다. 이는 ARFID나 팬데믹 이후 섭식장애 판도의 변화를 논의하기는 커녕 섭식장애라는 문제 자체에 대해 수십년 째 손을 놓고 있는 한국의 현실과 분명한 대비를 이룬다.
영국과 미국: 당사자가 만든 조직이 정책을 움직인다
영국, 아일랜드, 호주, 캐나다에서는 여기에 더해 제도적 구조가 작동한다. 각국의 대표적 섭식장애 조직인 영국의 자선단체 Beat, 아일랜드의 BodyWhys, 호주의 국가전략기관 NEDC, 캐나다의 국가전략기관 NEDIC은 일찌감치 임상가 및 가족 대상 자료를 확충하고 캠페인을 강화하기 시작했다. 영국과 미국에는 ARFID 또는 소아 섭식 곤란에 특화된 별도의 시민 조직이 움직이고 있다. 영국의 ARFID Awareness UK, 그리고 미국의 Feeding Matters다.
두 조직의 출발점은 공통적이다. 섭식 문제로 어려움을 겪은 자녀를 둔 보호자들의 경험에서 시작되었다는 점이다. 영국의 ARFID Awareness UK (https://www.arfidawarenessuk.org/)는 2019년 1월,섭식 곤란을 겪는 아이를 둔 두 어머니에 의해 설립됐다. 이 단체가 먼저 한 일은 치료 프로그램을 만드는 것이 아니라, "이 아이들은 어디에도 속하지 않는다"는 현실을 공공의 언어로 기록하고 공유하는 일이었다. 그리고 이를 바탕으로, 조기 인지–안전한 연결–제도적 책임이라는 경로를 하나씩 구축해 왔다.
최근 몇 년 사이 이 단체는 정책과 품질관리의 층위로도 진입했다. 의회 내 초당적 모임(APPG)
과 국가 차원의 섭식장애 태스크포스에 참여하고, NHS 잉글랜드가 위임한 국가 섭식장애 치료 임상 감사 프로그램 운영 구조에도 이해관계자로 합류했다. 영국 복권기금 등 공공 재원을 통해 중장기 활동을 지속하며, 전국 단위 인식 캠페인도 동맹 단체들과 함께 운영한다. 당사자 조직이 학교–미디어–전문 커뮤니티–국가 시스템을 잇는 연결점으로 성장한 것이다.
미국의 Feeding Matters (https://www.feedingmatters.org/)는 2006년 설립 이후 줄곧 소아 섭식장애(Pediatric Feeding Disorder, PFD)를 핵심 의제로 다뤄 왔다. PFD는 ARFID와 성격이 다르다. ARFID가 DSM에 규정된 정신과적 진단명이라면, PFD는 WHO의 ICD/ICF 체계에 기반한 기능 중심 임상 개념으로, 아동이 연령에 맞게 안전하고 효과적으로 먹을 수 있는 기능이 제대로 작동하는지를 묻는다. 예를 들어 특정 질감이나 온도의 음식만 강하게 회피하거나, 고형식으로 넘어가지 못하거나, 식사 시간이 지나치게 길거나 반대로 너무 짧은 경우, 영상·보상·위협이 없으면 먹지 못하는 상황, 식사 때마다 극심한 불안과 공포가 반복되거나 보호자와의 관계가 식사를 둘러싸고 무너지는 양상은 모두 PFD의 기능적 문제로 설명될 수 있다. 하지만 이 양상이 있다고 해서 자동으로 ARFID 진단이 내려지는 것은 아니다. 그 결과로 성장에 큰 지장이 생기고 일상 기능에 뚜렷한 손상이 동반되는데도 섭식 증상이 개선되지 않는 경우 ARFID의 DSM 진단 기준을 충족할 수 있다. 즉 두 개념은 경쟁 관계가 아니라, 실제 임상에서 중첩되거나 공존하거나 이행할 수 있는 연속선에 놓인다.
Feeding Matters가 ARFID를 조직 차원에서 본격적으로 다루기 시작한 것은 비교적 최근이다. 2023년 8월, Feeding Matters는 PFD와 ARFID 분야의 연구자·임상가·활동가가 참여한 다학제 합의 회의를 열었고, 여기서 두 진단의 경계와 중첩, 이행 가능성을 정리하는 10개의 합의문이 도출되었다. 이 합의문은 2024년 12월 <International Journal of Eating Disorders>에 발표됐다. 요지는 명확하다. 두 진단은 서로 독립적일 수도, 동시에 해당될 수도 있으며, 발달 과정에서 한 진단에서 다른 진단으로 옮겨갈 수도 있다. 또한 연령과 섭식 기술 발달 단계가 진단과 치료 계획에서 핵심 변수이며, 의료·영양·섭식기술·심리사회 영역을 사례별로 결합하는 다학제 접근이 필수라는 점이다.
이후 Feeding Matters는 2024년 It's Not Picky Eating이라는 캠페인을 론칭하고, 단절되어 있던 소아과·영양·언어치료·작업치료·심리 영역 간에 협업 구조를 구축하고 이 지도 위에서 당사자 가족이 길을 잃지 않도록 하는 '내비게이션' 역할을 지속하고 있다. 그리고 이런 전국 단위 비영리의 성장은, 소아 섭식 문제가 정신과의 하위 문제가 아니라 발달과 건강의 핵심 이슈로 공론화될 수 있는 제도적 토양 위에서 가능했다.
한국에서 ARFID는 이렇게 소비된다: 클릭바이트와 국가 이미지 정치
한국에서 ARFID는 전혀 다른 방식으로 유통된다. 2025년 한 해 동안 언론에 등장한 ARFID 기사를 보면, 다수는 아동의 섭식 문제를 '희귀하고 자극적인 사례'로 포장하는 클릭바이트 서사에 가깝다.
"아이들 좋아하는데 3가지만 먹던 8세…결국 앞 못 봐, 왜?"(코메디닷컴, 2025.01.23)
"토스트 시리얼만 먹어…35년 간 '편식' 오해 받은 男, 사실은 '이 이유' 때문?"(코메디닷컴, 2025.05.08)
"평생 과일·채소·고기 먹지 못한 남성, 무슨 질환이길래?"(스포츠조선, 2025.05.14)
"7년간 감자만 먹어…음식 거부하던 8세 소년, 공포증 극복한 사연은?"(코메디닷컴, 2025.09.02)
"밥 거부, 7년째 감자만 2500개 먹어…영국 여덟살 소년, 알고 보니 '이 병'?"(헬스조선, 2025.09.04)
그러는 사이 한국의 임상 현장에서도 아이들의 다양한 ARFID 사례가 간헐적으로 보고되고 있다. 그러나 대부분은 보호자가 운 좋게 섭식장애를 전문으로 다뤄온 임상가를 찾아간 경우이거나, 불안·우울·행동 문제 등 다른 이유로 내원한 아이를 진료하던 임상가가 개인적 경험을 통해 섭식 문제를 함께 인지한 경우에 해당한다. 다시 말해, ARFID가 발견되는 경로는 제도가 아니라 운과 개인적 네트워크에 의존하고 있다.
이 우연의 경로에 닿지 못한 아이들은, 한국의 섭식장애 영역 전반이 그렇듯, 조용히 방치된다. 최근 잠수함토끼콜렉티브가 진행한 온라인 밋업에서 한 어머니는 팬데믹 동안 거식증을 겪은 중학생 딸을 위해 상담자를 찾았던 그의 경험을 두고, "대치동에서 인맥을 총동원해 입시학원을 소개받는 것과 다르지 않았다"고 표현했다. 누구를 알고 있느냐, 어디까지 발품을 팔 수 있느냐가 치료 접근을 좌우하는 현실에 대한 탄식이었다. 결국 자력으로 동원할 수 있는 자원이 부족하거나 운이 따르지 않는 가족들은, 다른 많은 경우처럼, 도움의 경로 바깥에 남겨질 수밖에 없다.
이 같은 현실은, 한국의 풍성한 식문화나 온라인에서 반복적으로 유통되는 학교 급식 사진만 접한 외국인들에게는 쉽게 이해되기 어렵다. '아이들을 잘 먹이고 있다'는 자기 과시는, 아이들의 실제 섭식 경험을 가리는 방식으로 작동한다. 급식은 정책의 성과를 증명하는 이미지로 소비되지만, 그 안에서 누가 먹지 못하고 있는지, 왜 먹기 어려워졌는지는 묵과된다. 아이들은 살아 있는 주체라기보다, 국가가 스스로를 전시하기 위해 호출하는 장면의 일부가 된다. 출산율을 국가 과제로 호명해 온 오랜 정책들 역시, 아이의 삶을 보호하기보다 경제 성장을 위한 노동력 재생산의 논리와 더 밀접하게 연결되어 있음을 이보다 노골적으로 드러내는 장면은 없다.
문제는 이 이미지 정치가 단순한 홍보 차원에 머물지 않는다는 점이다. "아이들을 잘 먹이고 있다"는 서사가 반복될수록, 먹지 못하는 아이들은 예외로 밀려나고, 그 예외는 구조의 문제가 아니라 개인이나 가정의 책임으로 전가된다. 이때 아이는 보호의 대상이 아니라, 국가 서사에 맞지 않는 존재가 된다. 온라인에서 칭송받는 '양질의 급식'이 열악한 노동 조건 속에서 만들어지고 있다는 사실, 먹지 못하는 아이를 홀로 감당해야 하는 보호자의 경험은 연구와 정책의 언어로 다뤄지지 않는다. 무엇이 보이지 않게 되는지, 그리고 왜 보이지 않게 되는지가 바로 이 지점에서 결정된다.
아이의 삶을 공적 문제로 인정할 것인가에 대한 국가의 선택
영국과 미국, 일본에서 ARFID를 둘러싼 대응이 가능했던 이유는 이 진단에 대한 전문가 지식이 축적되어 있었기 때문만은 아니다. 결정적인 차이는, 정책·임상·공공 인식이라는 서로 다른 층위의 인프라가 동시에 작동하고 있었다는 점에 있다.
첫째는 정책·제도 층위다. 영국의 ARFID Awareness는 NHS의 섭식장애 치료 품질 감사 체계, 국회 내 초당적 모임(APPG), 영국 복권기금 등 공공 재원과 연결돼 있다. 이는 ARFID가 개별 가정이나 개인 치료의 문제가 아니라, 서비스 접근성과 공중보건의 문제로 다뤄질 수 있는 제도적 통로가 존재함을 뜻한다.
둘째는 임상 층위다. 일본의 심료내과와 소아과, 미국의 Feeding Matters와 같은 조직들은 ARFID를 정신과 단일 진단으로 환원하지 않는다. 대신 1차 의료 단계에서의 조기 인지와 다학제적 연결을 핵심 목표로 삼는다. 이 맥락에서 ARFID는 치료 시장을 확장하기 위한 진단명이 아니라, 추가 평가와 개입이 필요한 지점을 가늠하기 위한 최소한의 공통 언어로 사용된다.
셋째는 문화·공공 인식 층위다. 'It's Not Picky Eating'과 같은 플랫폼은 ARFID를 자극적인 사례로 소비하지 않고, '편식'이라는 도덕적 낙인과 오해를 교정한다. 이 층위가 작동할 때, 섭식 곤란은 개인의 실패가 아니라 사회가 함께 책임져야 할 문제로 인식될 수 있다.
이 세 층위가 동시에 존재할 때, ARFID는 유행하는 병명이 아니라 아이들을 보호하기 위한 언어로 기능한다.
반면 한국의 문제는, 정책·임상·문화라는 세 층위가 절대적인 공동(空洞) 상태라는 데 있다. 한국은 섭식장애에 대한 국가 단위 역학조사를 수십 년째 묵과해 왔고, '환자 중심'을 표방한 보건의료 연구 사업들 역시 실제로는 의사·의과대학 중심의 기획과 집행 구조를 유지해 왔다. 소아과, 학교 보건, 영양 영역을 잇는 조기 인지와 연결 체계는 부재한 반면, 일부 의료기관이나 치료사는 각자의 '전문성'을 내세운 채 파편적으로 운영된다.
이러한 조건에서 ARFID는 아이들을 보호하는 언어가 되기 어렵다. 대신 개인의 편식, 가정의 문제, 혹은 또 하나의 치료 시장으로 소비되며 진단명의 존재 의의는 쉽게 무화된다. 이는 단순한 무지의 문제가 아니다. 무엇을 기록할 것인지, 누가 책임질 것인지, 어디까지를 공공의 영역으로 볼 것인지에 대한 결정이 구조적으로 부재한 결과에 가깝다.
한국에 지금 필요한 것은 새로운 병명이나 더 많은 전문가가 아니다. 필요한 것은 팬데믹 이후 아이들의 섭식 경험이 어떻게 달라졌는지를 관찰하고, 기록하고, 책임질 수 있는 구조다. 그리고 그에 앞서, 무엇을 연구할 가치가 있는지, 누가 우선순위를 정하는지, 어떤 경험이 공적 지식으로 인정되는지에 대한 근본적인 재설계다.
이 과제는 사람만 바꾼 기존 체제로는 수행될 수 없다. 이미 수십 년째 제대로 작동한 적 없는 리거시 시스템이기 때문이다. 국제 섭식장애 연구 현장에서는 이미 다른 길이 실험되고 있다. 환자와 보호자의 경험을 임상 연구 주제 설정의 출발점에 놓고, 임상의의 전문성과 동등하게 반영하는 방식이 제도화되기 시작했다. 2015–16년, 수백 명의 환자·보호자·임상의가 함께 참여한 연구 우선순위 설정 과정은 이것이 선언이 아니라 실행 가능한 방법론임을 입증했다. (그리고 이 연구의 주저자는 다름 아닌 런던 컨퍼런스의 프로그램 리드인 에릭 반 퍼스(Eric van Furth)다.)
한국은 아이들의 삶, 특히 팬데믹 이후 심화된 아이들의 섭식 문제를 연구하고 책임져야 할 공적 사안으로 택하지 않았다. 이제 국제적 맥락에서 우리는 이 국가의 선택을 청문하고, 그에 대한 답을 요구해야 한다.