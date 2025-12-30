팬데믹 이후, 아이들이 왜 먹지 못하게 되었는가

▲PFD와 ARFID 사이의 공백을 공적 언어로 잇는 작업: Feeding Matters.미국 비영리 단체 Feeding Matters가 주관한 PFD?ARFID 다학제 합의 회의의 결과를 시각화한 도표. 이 그림은 소아 섭식장애(PFD)와 회피·제한적 음식섭취장애(ARFID)가 서로 배타적인 진단이 아니라, 발달 단계에 따라 중첩되거나 공존하고, 때로는 이행할 수 있는 연속선에 놓여 있음을 분명히 보여준다. 이러한 접근은 소아과·영양·언어치료·작업치료·심리 영역을 하나의 지도 위에 올려놓고, 가족이 우연이나 개인적 네트워크에 의존하지 않도록 치료 경로를 구조화하려는 시도다. Feeding Matters는 이 과정에서 단절된 치료 체계를 연결하는 내비게이터 역할을 수행하고 있다. ⓒ Feeding Matters 관련사진보기