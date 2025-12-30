가로림만서 '낡은 대봉투'에 쓱쓱... 작품이 됐다

큰사진보기 ▲서산태안환경교육센터 임영주 작가 초대전… 낡은 봉투에 담아낸 물·뭍·사람의 공존 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲임영주 작가가 빠르게 스케치하듯 기록하고 있다. ⓒ 서산태안 환경교육센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산태안환경교육센터 임영주 작가 초대전… 낡은 봉투에 담아낸 물·뭍·사람의 공존 ⓒ 김선영 관련사진보기

"도시 한복판이었지만 산골조개가 살고 반딧불이가 날아다니던 습지가 있었어요. 자귀나무에는 나비들이 수십 쌍씩 몰려들던 곳이었죠. 그런데 '생태공원'이라는 이름의 개발 논리에 밀려 결국 근린공원으로 바뀌었습니다."

큰사진보기 ▲임영주 작가 ⓒ 서산태안 환경교육센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산태안환경교육센터 임영주 작가 초대전… 낡은 봉투에 담아낸 물·뭍·사람의 공존 ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

섬은 말이 없다. 대신 누군가는 그것을 기록한다. 바닷물의 색, 숲의 결, 새의 날갯짓, 그리고 그 안에서 살아가는 사람들의 일상을. 임영주 작가의 작업은 그렇게 시작됐다. 그의 그림은 '작품'이라기보다 '현장 기록'에 가깝다. 가로림만과 고파도에서의 동행이 남긴 시간의 흔적이다.지난 15일 시작돼 오는 1월 30일까지 서산태안환경교육센터에서 진행되는 이번 전시는 2024년 9월, 서산태안환경교육센터가 기획한 섬 생태 동행 프로그램에서 비롯됐다. 센터는 우도·고파도 일대에서 분야별 전문가들과 함께 생태자원 조사, 섬 식생과 저서생물, 바다새, 섬 문화 기록을 진행했다. 임 작가는 이 여정에 동행했다. 평소 페이스북을 통해 센터의 활동을 지켜보며 '묵묵히 현장을 지켜온 생태 전문가들'이라는 인상을 갖고 있던 그는, 직접 만난 적은 없었지만 망설임 없이 길에 올랐다.당초 목적지는 우도였지만 일정은 고파도로 이어졌다. 임 작가는 이곳에서 자연뿐 아니라 사람과 집, 섬의 생활 풍경까지 하나의 장면으로 받아들였다. "자연과 함께 어우러진 사람들의 삶도 기록하고 싶었다"는 그의 말처럼, 그림 속에는 바다와 숲 사이에 놓인 집, 마을을 잇는 길, 전봇대와 부엌의 구조까지 등장한다. 인간의 생활은 자연의 바깥이 아니라, 그 한가운데에 놓여 있다.작업은 빠르다. 스케치북뿐 아니라 대봉투와 메모지 등 손에 잡히는 종이에 즉석에서 그린 선들이 대부분이다. 그러나 그 속도는 가볍지 않다. 바닷새의 형태, 저서생물의 생김새, 섬 식생의 잎맥 하나까지 불필요한 과장을 덜어내고 필요한 만큼만 남겼다.정태궁 서해미술관 관장은 이 작업에 대해 "회화라기보다 기록에 가깝다. 관찰력이 뛰어나고 삽화로서의 힘이 분명하다"며 "바다를 깊이 사랑하는 사람의 시선이 느껴진다"고 말했다. 임 작가가 이토록 '기록'에 천착하게 된 데에는 개인적인 경험이 있다. 그는 아이들의 고향이었던 한 도시에서의 기억을 꺼냈다.많은 시민들이 찾는 공간이 되었지만, 그곳에 살던 생명들에 대한 존중은 사라졌다는 것이 그의 기억이다. 이 경험은 가로림만을 바라보는 그의 시선을 더욱 단단하게 만들었다.그는 "가로림만을 지켜내고 있는 사람들이 너무 감사하더라고요. 그래서 제 그림에는 사람이 등장합니다. 더 이상 헤치지 않으며 물과 뭍의 생명들이 함께 어우러져 살아야 결국 우리도 살 수 있다고 생각해요"라고 말했다. 숲해설가이자 산림치유지도사로 살아오며 자연스럽게 몸에 밴 시선이다.임 작가가 말하는 가로림만은 풍경이 아니라 삶의 자리다. 숲이 켜켜이 쌓이고 잔잔한 물결이 호수처럼 펼쳐진 이곳, 물안개가 걷히면 점박이물범이 고개를 내밀고 어민들은 실치를 잡고 바지락과 굴을 캐며 생을 이어간다. 그는 그 모든 장면을 묵묵히 그리고 기록한다. 잃지 않기 위해서다.임 작가는 자신이 이런 작은 전시를 하게 될 줄은 예상하지 못했다고 말한다. 원래 그림을 좋아했지만, 대봉투나 메모지에 남긴 기록들이 작품이 될 수 있으리라고는 생각하지 못했다. "그냥 선물처럼 남기고 싶었다"는 마음이 이어져 전시로까지 확장됐다. 서울과 서산을 오가며 한 달에 두세 차례씩 쌓아 올린 기록들 속에는, 어느새 이곳을 오래 그리워하는 마음이 스며 있다.서울과 서산을 오가며 남긴 기록들은, 당초 작가의 예상보다 더 큰 울림이 되어 전시로 이어졌다. 소박한 선물로 남기고 싶었던 그림들은 이제 가로림만을 지키고자 하는 이들에게 건네는 조용한 연대의 손짓이 되었다.임 작가가 본 가로림만은 단순한 관광지가 아니다. 숲이 켜켜이 쌓이고 호수 같은 물결이 이는 곳, 물안개가 걷히면 점박이물범이 모습을 드러내고 어민들이 삶을 이어가는 치열한 '삶의 자리'다.그는 오늘도 낡은 종이 위에 펜을 꾹꾹 눌러 담는다. 더 이상 '개발'이라는 이름 아래 소중한 것들이 사라지지 않기를 바라는 마음으로, 묵묵히 그 자리를 기록한다.