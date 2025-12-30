이 대통령, '이혜훈 논란'에 "내가 모래면 자갈·물도 모아야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.12.30 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"내가 모래니깐 모래만 자꾸 모으면 그냥 모래더미입니다. 내가 모래면 자갈, 시멘트, 물도 모아야 합니다. 그래야 콘크리트를 만듭니다. 그래야 새로운 세상으로 나아가죠. 그래서 좀 더 포용적이고 좀 더 융화하는 대한민국이 되길 바랍니다."

AD

큰사진보기 ▲이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 "내란은 민주주의를 파괴하는 불법적 행위"라며 "그러나 당시에는 내가 실체를 제대로 파악하지 못했다"며 사과하고 있다. 2025.12.30 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 30일 주재한 국무회의에서 "국민들의 통합된 힘으로 국민과 국가의 더 나은 내일을 만들어가는 최종 책임자가 바로 대통령이라 생각한다"면서 한 말이다. 국민의힘 3선 의원 출신 이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자 지명에 대한 안팎의 우려에 대한 답변이다.특히 이 대통령은 "최종 권력을 갖더라도 그것을 쟁취하는 과정에서 함께 하는 세력과 사람만이 모든 것을 누린다면 그건 정치가 아니라 전쟁이 된다"며 "나 아니면 전부 적이다, 제거 대상이다, 그러다 결국 내란 사태가 벌어졌던 것"이라고 지적했다.이 대통령은 이날 모두발언 후 본격적으로 회의에 들어가기 전 다시 발언 기회를 청해 "대통령이 될 때까진 특정세력을 대표하지만 대통령이 되는 순간엔 모두를 대표해야 한다"며 통합을 위해 노력해야 할 필요성을 여러 번 강조했다.이 대통령은 우리 사회를 "7가지 색을 가진 무지개 같은 집단"이라고 표현하기도 했다. 각각 다른 색의 입장과 주장을 갖고 있는데 선거를 통해 어떤 특정 색상에게 사회의 주된 방향을 결정할 권한을 한시적으로 부여하는 것으로 봐야 한다는 설명이었다.이에 대해 이 대통령은 "파란색을 좋아하는 사람이 권한을 가졌다고 그 사회를 통째로 파랗게 만들 수는 없다"며 "그러면 빨간색은 어디로 가나. 빨간색도 여전히 대한민국 국민이고 주권자다"라고 짚었다.특히 "내 의견과 다른 집단, 인사 이런 건 다 제거하고 모든 것을 갖겠다고 벌인 처사가 내란이었다"며 "그래서 우리는 오히려 더 통합을 위해 노력해야 한다. 정략적 수단이 아니라 정말 다시 정상인 사회로 되돌아가려면 더 반대쪽으로 노력을 더 많이 기울여야 한다"고 강조했다.이 대통령은 "가장 모범이 돼야 할 정치인과 관료들이 이 점에 대해 깊이 생각해줬으면 좋겠다"라며 "국민 여러분께서도 이번 각료 지명이나 인사에 있어서 참으로 고려할 게 많다는 점을 생각해주시면 고맙겠다"라고 당부했다.이어 "모든 일들은 최종적으로 국민 뜻에 따라 최대한 결정될 것"이라며 "그러나 그 과정에서는 다름을 서로 인정하고, 나와 다른 사람의 존재를 긍정해주고, 의견이 다른 게 불편함이 아니라 시너지의 원천이라 생각할 수 있었으면 좋겠다"고 밝혔다.한편 이혜훈 후보자는 이날 인사청문회 준비 사무실 출근길에 기자들을 만나 "정당에 속해 정치를 하면서 당파성에 매몰돼 사안의 본질과 국가 공동체가 처한 위기의 실체를 놓쳤음을 오늘 솔직하게 고백한다"면서 본인의 윤석열 탄핵 반대 전력 등을 사과했다.그는 먼저 "1년 전 엄동설한에 내란극복을 위해 애쓴 모든 분께 머리 숙여 사과드리기 위해 오늘 이 자리에 섰다"며 "내란은 헌정사에 있어서는 안 될 분명히 잘못된 일"이라고 밝혔다.또한 "기획예산처 초대 장관이라는 막중한 책무를 앞둔 지금 과거의 실수를 덮은 채 앞으로 나아갈 순 없다"면서 "이 점에 대해서는 어떤 변명도 하지 않겠다. 나의 판단 부족이었고 헌법과 민주주의 앞에서 용기 있게 행동하지 못한 책임은 오롯이 나에게 있다"고도 했다.