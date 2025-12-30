김태흠 "대전충남 통합시장, 통합 후 결정해도 늦지 않아"

큰사진보기 ▲송년 기자회견 중인 김태흠 충남지사 ⓒ 이재환 관련사진보기

김태흠 충남지사가 대전충남 통합시장 문제에 대해 "통합 후에 결정해도 늦지 않다"는 입장을 밝혔다. 국민의힘 출신 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대해서는 "자기만 생각하는 사람처럼 비쳐진다"고 혹평했다.최근 정부·여당은 내년 6.3 지방선거 전에 대전·충남 행정통합을 이루고, 통합시장을 뽑겠다는 의지를 내비치고 있다. 이런 가운데 김태흠 지사는 30일 충남도 4층 대회의실에서 민선 8기 마지막 송년 기자회견을 열고 대전충남 행정통합의 필요성을 재차 강조했다.김 지사는 "정부 여당이 뒤늦게나마 전향적인 모습을 보이고 있는데, 충남 주민들에게 이득이 되는 통합이 될 수 있도록 행정과 재정적 권한 이양을 담은 특별법의 근간이 훼손되지 않도록 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.그러면서 "대전·충남 통합을 해야 다양한 시너지를 낼 수 있다. 조선은 교통이 불편한데도 8도밖에 없었다. 대전과 충남이 행정으로 분리되면 상생을 할 수가 없다"면서도 "이재명 대통령이 '통합이 모범사례가 됐으면 좋겠다'고 했고 민주당도 적극 나서고 있는 것은 환영할 만하다"라고 덧붙였다.김 지사는 "(우리가 준비한) 대전·충남특별법에 200여 개의 다양한 특례 조항을 넣었다. 재정과 권한 이양을 담았다. 다양한 권한 이양 부분이 국회에서 심도 있게 논의될 필요가 있다. 이 부분이 간과되고 졸속으로 추진될 경우 대응하는 것이 내 역할이라고 본다. 이재명 대통령의 순수성은 인정한다. (다만 민주당이 법안을 추진하는 과정에서) 정치적으로 변질될까봐 우려가 된다"라고 했다.통합시장 선출과 관련해서도 김 지사는 "(언론의) 관심사인 것은 안다. 통합이 결정된 다음에 누가 나올지 결정해도 늦지 않는다"라고 말했다. 그러면서 "과거 대전은 충남이었다"라며 "통합에 대해 지레짐작하는 경우가 많다. (대전·충남 행정통합) 법안 내용을 보고 그 안에 어떤 내용이 담겨야 하는지를 여러분(언론)이 주문해야 한다"고 강조했다.앞서 지난 28일 이재명 정부는 초대 기획예산처 장관으로 국민의힘 출신 이혜훈 후보자를 낙점했다.이에 대해 김 지사는 "이혜훈 그분은 조금 이상하다"라고 운을 뗐다. 그러면서 "외형적으로 이재명 정부가 국민의힘 인사를 (요직에) 앉히는 것은 긍정적인 메시지를 줄 수 있다고 본다"며 "다만 이혜훈은 기본소득을 반대했다. 반대한 부분에 대해 입장정리를 할 필요가 있다. 오직 자기만 생각하는 사람처럼 비쳐진다"고 혹평했다.