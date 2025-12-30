"쿠팡과 전쟁" 김범석 사죄·수사 촉구... 쿠폰 보상안엔 "기만"

큰사진보기 ▲29일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 민주노총 등이 연 반노동 반사회 범죄기업 쿠팡 규탄 노동자 시민 공동행동 기자회견에서 참가자들이 쿠팡을 규탄하는 스티커를 스티커를 붙이고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

노동계와 시민사회단체가 쿠팡의 산업재해 은폐 의혹과 관련해 김범석 쿠팡Inc 의장의 사과와 쿠팡에 대한 수사를 촉구했다. 쿠팡이 고객 보상을 위해 내놓은 1인당 '5만원 이용권'에 대해선 "기만"이라고 지적했다.민주노총과 참여연대 등 관계자로 구성된 '안전한 쿠팡 만들기 공동행동'은 29일 송파구 쿠팡 본사 앞에서 기자회견을 열고 "쿠팡의 '살인 경영'을 해체해야 한다"며 이같이 밝혔다.양경수 민주노총 위원장은 "쿠팡은 유가족들에게 소중한 이를 빼앗아 간 살인기업이자 산재를 은폐하고 노조 결성을 방해한 반노동 기업"이라며 "쿠팡과의 전쟁이라도 선포하고 싶은 심정"이라고 말했다.또 쿠팡이 이날 발표한 보상안에 대해 "쿠팡과 쿠팡이츠는 일상적으로 5천 원, 6천 원씩 할인 쿠폰을 뿌리며 그 책임을 배달노동자와 소상공인들에게 지웠다"며 "'탈팡'을 막으려는 판촉을 보상으로 둔갑시킨 행태"라고 주장했다.최효 공공운수노조 쿠팡 물류센터 지회 사무국장은 "쿠팡 물류센터 현장에서는 함께 일하던 동료가 쓰러지고 목숨을 잃어도 회사가 제대로 알리지 않아 모르는 일로 넘어간다"며 "사망 사고를 은폐하는 구조가 반복되고 있다"고 비난했다.최 사무국장은 그러면서 연이은 산재 사망에 대한 김범석 의장의 공식 사과와 재발 방치 대책을 요구했다.회견에는 2020년 쿠팡 칠곡캠프에서 사망한 故(고) 장덕준씨의 모친도 참석했다. 모친은 "저희는 덕준이의 죽음을 슬퍼할 겨를도 없이 산재 신청과 민사소송을 진행하면서 집과 생활 터전까지 모든 것을 잃었다"며 "제 가족을 절벽으로 내몰고 있다"고 말했다.그는 김 의장의 사과문에 대해 "그간 쓰러져 간 수많은 노동자에 대한 사과는 단 한마디도 없어 경악"이라며 "청문회에서 김범석과 쿠팡에 대해 제대로 된 처벌이 될 수 있도록 힘써주시길 간절히 부탁드린다"고 말했다.회견을 마친 참가자들은 쿠팡 본사 건물 출입문에 '쿠팡은 살인기업', '쿠팡은 범죄기업' 등이 적힌 스티커를 붙였다.참여연대는 이날 별도의 논평을 내 쿠팡이 이날 발표한 '5만원 보상안'에 대해 "국민 기만"이라고 비판했다.참여연대는 "이는 한 달 요금의 절반을 면제한 SK텔레콤의 보상안보다도 후퇴한 안일 뿐더러 오히려 쿠팡 매출을 더 높이기 위한 꼼수"라며 "구매이용권에 돈을 더 얹어 상품을 구입하도록 하는 매출확대 유인책에 지나지 않는다"고 지적했다.쿠팡이 보상안에 쿠팡트래블과 알럭스 구매이용권을 포함한 데 대해서는 "여행상품 서비스나 명품 구입 서비스의 시장점유율을 확대하려는 꼼수"라며 "5만 원이라는 금액마저 사용처를 쪼개 실질적 가치와 선택권을 축소한 전형적인 '보상 쪼개기' 수법"이라고 꼬집었다.참여연대는 또 "쿠팡이 정부와 협의되지 않은 자체조사 결과를 일방적으로 발표하고 국민기만 보상안을 내놓는 데에는 정부와 국회의 책임도 적지 않다"며 이들에 집단소송법과 징벌적 손해배상, 증거개시(미국식 디스커버리) 제도 등 '쿠팡 방지 3법' 제정을 촉구했다.<저작권자(c) 연합뉴스. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>