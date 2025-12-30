우리는 왜 비싼 물건이 더 좋다고 믿을까?

AD

큰사진보기 ▲믿음은 언제나 먼저 자리를 잡는다우리는 성능을 확인하기 전에, 먼저 기대를 앉혀 놓는다. ⓒ 황인수 관련사진보기

"내 주위 사람들 다 사용하고 있어! 머리카락이 빨리 마르고 머릿결도 좋아진대!"새 드라이기가 필요했던 아내는 주변의 추천을 나에게 전했다. 팬 없는 선풍기와 진공청소기로 유명한 'D사'의 드라이기였다. 백화점 매장에서 점원은 바람이 강하고 조용하며, 온도 조절이 미세해 머릿결 손상이 적다고 설명했다. 설명은 설득력 있었지만, 가격표를 보는 순간,"야, 무슨 드라이기가…"50만 원, 아내는 잠시 망설이다가 다시 말했다."다들 돈 아깝지 않다던데. 비싼 만큼 다르겠지?"이 장면에서 성능보다 가격이 먼저 머릿속에 각인되는 순간을 느꼈다. 자연스럽게 한 가지 개념이 떠올랐다. 바로 '플라시보 효과'다. 플라시보 효과는 의학 연구에서 많이 사용되는 개념이다. 실제 약효가 없는 약이라도, 효과가 있을 것이라고 믿으면 증상이 호전되는 현상을 말한다. 핵심은 약이 아니라 기대감이다. "이건 효과가 있을 거야"라는 믿음이 몸의 반응을 바꾼다.기대감은 두 가지 경로를 통해 만들어진다. 하나는 신뢰다. 의사가 친절하게 설명하고 관심을 보이는 것만으로도 환자의 통증이 줄어드는 사례는 흔하다. 다른 하나는 반복된 경험이다. 파블로프의 개 실험처럼, 반복된 자극은 기대를 학습시킨다. 치킨을 주문하고 현관벨이 울릴 때 이미 군침이 도는 것처럼 말이다.문제는 이 플라시보가 의료 영역을 넘어 우리의 소비 전반에 깊숙이 스며들어 있다는 점이다. 우리는 비싼 의자가 더 편할 것이라 믿고, 백화점 청바지가 아울렛 제품보다 더 질이 좋을 것이라 생각한다. 같은 재질, 비슷한 공정임에도 가격이 다르다는 이유만으로 모든 면을 다르게 평가한다. "싼 게 비지떡"이라는 말은 직접 경험해서 깨달은 진실이기보다, 어쩌면 주변에서 반복해서 들으며 받아들인 믿음에 가깝다.다시 드라이기 이야기로 돌아가 보자. 'D사'는 선풍기와 청소기로 쌓아 올린 브랜드 신뢰를 드라이기로 확장했다. 고가 전략은 단순히 원가 때문이 아니라, 기대감을 설계하는 방식이다. 그렇다면 이런 질문이 남는다. 정말 50만 원짜리 드라이기는 5만 원짜리 제품보다 열 배의 가치를 제공하고 있을까?우리는 객관적인 성능표보다 가격이라는 숫자에 더 쉽게 반응한다. 어려운 용어로 적혀있는 성능을 비교하기는 어렵지만, 가격은 한눈에 들어오기 때문이다. 그렇게 가격은 모든 면이 우수해 보이게 만들고, 그로 인한 믿음은 구매 결정으로 이어진다.결국 'D사' 드라이기를 선택하지 않았다. 대신 8만 원대의 국내 제품을 골랐다. 차이는 있을지 모르지만, 7배의 차이가 있는지는 확신할 수 없었다. 처음에는 아쉬워하던 아내도 지금은 만족하며 사용하고 있다. 적어도 일상에서는 큰 불편이 없다.여기서 좀 더 중요하고 어려운 선택으로 넘어가보자. 만약 의료 서비스 상황이라면 어떨까? 수술이나 치료처럼 생명이 걸린 문제 앞에서 우리는 과연 동일한 판단을 할 수 있을까. 그 순간에는 누구도 가성비를 말하지 않는다. 최소한 의료 분야에서는 가장 비싼 선택이 가장 안전할 것이라고 믿고 싶어진다. 의학 영역에서 플라시보 효과가 특히 강하게 작동하는 이유다.플라시보는 결국 마음이 몸을 움직이는 현상이다. 하지만 플라시보를 무조건 경계해야 할 대상으로만 볼 수는 없다. 아침마다 "오늘은 잘 될 거야"라고 말하거나, 목표를 적고 반복적으로 확인하는 행동 역시 일종의 플라시보다. 실제로 자신감과 성과를 끌어올리는 데 도움이 된다.문제는 언제 플라시보를 경계하고, 언제 활용해야 하는지를 구분하지 못할 때다. 소비의 영역에서는 가격과 브랜드가 만든 기대를 의식적이고 객관적으로 점검할 필요가 있다. 반대로 자신감이나 동기가 필요한 순간에는 플라시보의 긍정적인 암시를 전략적으로 활용할 수도 있다.우리는 생각보다 자주, 그리고 쉽게 믿음에 의해 선택한다. 그 믿음이 설계된 것인지, 스스로 선택한 것인지 한 번쯤 되묻는 연습이 필요하다.