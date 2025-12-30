4대 종교 "'산재 은폐 의혹' 쿠팡, 강제 수사하라"

큰사진보기 ▲대한불교조계종 사회노동위원회, 천주교 서울대교구 노동사목위원회, 원불교 인권위원회, 한국기독교교회협의회 교회와사회위원회 등 종교계 관계자들이 26일 서울 광화문광장 이순신 동상 앞에서 기자회견을 열고 "쿠팡 김범석 의장의 산재 은폐지시, 개인정보 대량유출 및 빈번한 과로사" 등을 규탄하며 김 의장의 직접적인 사과와 정부의 엄정한 수사를 촉구하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

개신교, 불교, 천주교, 원불교 등 4대 종교가 쿠팡의 산업재해 은폐 의혹에 대해 김범석 쿠팡Inc 의장의 사과와 정부의 강제 수사를 한목소리로 촉구했다.대한불교조계종 사회노동위원회, 원불교 인권위원회, 천주교서울대교구 노동사목위원회, 한국기독교교회협의회 교회와사회위원회는 26일 서울 광화문광장에서 기자회견을 열고 쿠팡 관련 4대 종교계 공동 입장문을 발표했다.이들은 입장문에서 "모든 생명은 천하보다 귀하며, 노동은 인간의 존엄을 실현하는 거룩한 행위"라며 "대한민국 물류의 거대 장벽 뒤에서 벌어진, 차마 인간의 도리라 믿기 힘든 참혹한 실상을 마주하며 깊은 슬픔과 분노를 억누를 길이 없다"고 말했다.이들은 특히 김범석 의장이 "생명을 이윤의 도구로만 보는 탐욕의 민낯"과 "사람의 목숨을 '처리해야 할 비용'으로 치부하고, 유가족의 피눈물을 '리스크 관리'로 덮으려 했던 잔인무도함"을 보여줬다고 비난했다.그러면서 "김범석 의장은 '미국인 경영자'라는 가면을 벗고, 전 국민 앞에 나서서 직접 사죄하고 책임 있는 대책을 발표하라"며 "정부와 수사 당국은 쿠팡의 산재 은폐와 증거조작 의혹에 대해 즉각적인 강제 수사에 착수하라"고 촉구했다.아울러 정부와 국회가 독점적 플랫폼에 대한 규제방안을 마련할 것을 요구하면서 "더 이상 차가운 물류센터 바닥과 길거리에서 외롭게 쓰러지는 영혼이 없기를, 이윤보다 생명이, 속도보다 안전이 먼저인 세상이 오기를 간절히 소망한다"고 강조했다.앞서 택배노조는 쿠팡 측이 지난 5월 사망한 노동자 유족에게 산재 신청을 하지 않겠다는 합의서 작성을 요구하고, 지난해 7월 숨진 노동자 유족에겐 높은 합의금을 제시하며 사건 공론화를 막았다고 주장했다.<저작권자(c) 연합뉴스. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>