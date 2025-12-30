13학기 연속 대학 기숙사에 합격한 딸, 원룸 월세랑 비교해보니

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲기숙사 합격 통보 안내문며칠 전 딸이 가족소통방에 대학원 기숙사에 합격했다고 알림톡을 올렸습니다. 대학 신입생 때부터 열세 번째 벌어진 일입니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲대학 기숙사 선발 기준딸이 다니는 대학교의 2026학년도 학부생 기숙사 선발기준입니다. 소득분위와 지역, 성적을 합산해 결정하다고 하네요. 대학마다 조금씩 다릅니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

"아들을 가르치려 하니 힘든 겁니다. 자식이 스무 살 넘으면 성인 대 성인으로 대해주어야 해요. 어떻게 살든 자기 인생 사는 겁니다. 부모는 따로 해줄 게 없어요. 자식 일에 간섭하지 말고 친구처럼 대해 보세요." - <법륜스님>

며칠 전 가족 소통방에서 '깨똑' 소리가 울렸습니다. 딸이 기숙사에 또 합격했다는 소식을 알려온 건데요. 대학원 5학기를 앞두고 열세 번째입니다. 2020년 서울의 한 대학교에 입학한 딸은 여태껏 한 번도 기숙사를 벗어난 적이 없습니다. 석사논문 학기를 앞두고 있는데 말입니다.이게 어떻게 가능하냐고요? 글쎄요. 학생기숙사는 보통 소득분위, 지역(거리), 성적(신입생 제외) 등을 잣대로 합격자를 뽑는데요. 소득분위가 비슷한 학생들이 다수를 차지하면, 지역 점수와 학점이 중요하다고 하더라고요. 물론, 운도 따라준 것 같습니다.아래는 딸이 다니는 대학의 2026학년도 학생생활관 입주자 선발 기준입니다. 소득분위가 가장 중요하고(60점), 그다음이 학생이 어느 지역에 사느냐입니다(40점). 재학생은 소득분위 60점은 같은데 지역 점수(20점)와 성적(20점)을 합산해 뽑아요. 물론, 대학마다 선발 기준이 다르니 확인해 보세요.대학 평균 기숙사 수용률이 23% 정도이고 서울은 훨씬 낮은 게 현실인데 아무리 생각해도 믿기지 않지요? 신입생 첫해는 기숙사, 즉 학생생활관에서 지내더라도 2학년 때부터는 후배에게 밀려 원룸으로 쫓겨나는 게 보통이니까요.아무튼, 기적 같은 일이 벌어졌습니다. 만약 딸이 대학교 4년과 대학원 2년 반을 합쳐 총 13학기를 원룸에서 월세살이했다면 돈이 얼마나 들었을지 따져봤어요. (최근에 더 올랐지만) 월세를 70만 원 잡고 계산하니 5460만 원이더라고요. 한 푼도 돌려받지 못하는 돈이니 얼마나 아까워요.저는 딸의 기숙사 비용으로 지금껏 1500여 만 원을 냈어요. 가만히 생각해보니 5460만 원에서 15여만 원을 빼면 그냥 앉아서 3900여만 원을 번 거더라고요. 그동안 낸 등록금보다도 많은 돈입니다. 그저 감사할 따름입니다.대학알리미에 따르면 지난해 기준 국내 대학의 기숙사 평균 수용률은 23.4%입니다. 연세대, 서울대 등 일부 대학을 제외하면 서울 소재 주요 대학의 수용률은 10%대에 머물러 있습니다. 매년 이맘때가 되면 괜찮은 곳을 찾는 사람들로 대학가가 북적이는 이유죠.문제는 돈입니다. 저도 딸이 기숙사 안 될까 봐 여기저기 발품 팔아본 적이 있는데요. 주거용 오피스텔이나 신축 원룸은 대체로 월세가 70만 원이 넘더라고요. 학비는 국가장학금을 받거나 학자금 대출을 얻는다 쳐도, 매달 주거비로만 그만큼 쓴다고 생각해보세요. 아찔합니다. 용돈 조금 챙겨주면 월 100만 원은 훌쩍 넘어갑니다.돈 없으면 타 지역으로 대학 보내기도 쉽지 않은 것 같습니다. 서울은 말할 것도 없고요. 요즘 세상에 "너도 이제 다 컸으니 알바를 하든 말든 알아서 해라" 이렇게 말하기도 쉽지 않잖아요. 그러니 자녀가 대학 기숙사에 오래 붙어있고 학식 잘 먹는 게 효도하는 거죠.학창 시절 기숙사 싹쓸이를 해낸 딸이 대견스럽긴 하지만, 논문은 잘 쓸 수 있을지 이제 공부 그만하고 취업해야 하는 건 아닌지 자식 걱정은 하면 할수록 끝이 없는 것 같아요. 최소한의 뒷바라지만 하고 나머지는 알아서 하게 놔두는 게 상책인지도 모릅니다.끝으로, 법륜스님이 지난 18일에 페이스북에 올리신 글 공유합니다. 자식 키우는 부모로서 깊이 공감하는 말입니다.