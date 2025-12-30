노동부, 근로감독관 700명 추가 증원... 경기노동청 신설

큰사진보기 ▲23일 부산 동구 해양수산부 청사에서 이재명 대통령이 참석한 국무회의가 진행되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

고용노동부는 23일 국무회의에서 의결된 '고용노동부와 그 소속기관 직제'에 따라 근로감독관 700명을 추가로 증원하고, 지방관서 행정조직도 개편한다고 밝혔다.이번 직제 개편으로 증원된 근로감독관 700명과 지난 8월 긴급 증원된 산업안전감독관 300명을 포함하면 올해 총증원 인원은 1천 명이다.2026년에도 근로감독관 1천 명을 증원할 예정이며, 이를 통해 사업장 감독을 2024년 5만4천 개소에서 2027년 14만 개소까지 확대한다는 계획이다.또 산업재해가 가장 많이 발생하는 경기지역에 노동행정 컨트롤타워를 구축하기 위해 경기지방고용노동청을 신설한다.울산동부 지역의 조선·자동차 등 산업 특성에 맞는 고용노동 행정서비스를 제공하기 위해 울산동부지청과 울산동부고용센터도 신설한다.충남 서북부지역의 발전·석유화학 등 주요 산업을 고려해 서산출장소를 서산지청으로 승격한다.전국 지방노동관서에는 산업현장 안전 확보와 근로 기준 준수를 위해 산업안전·중대재해 수사 업무를 담당하는 과·팀 40개, 근로감독을 전담하는 과 39개를 확충한다.김영훈 노동부 장관은 "증원된 인력을 신속히 채용하고 직무능력을 높여 건설업·소규모 사업장 등 취약업종 집중 점검, 사전 예방적·선제적 감독을 추진하겠다"며 "후진국형 산재, 임금체불을 근본적으로 줄여 국민께서 체감하실 수 있는 '진짜 성장'을 위한 노동환경 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.<저작권자(c) 연합뉴스. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>