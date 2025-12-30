▲김태흠 지사, “뜻이 있다면 반드시 이룬다” 김태흠 충남도지사가 30일 열린 민선8기 마지막 송년 기자회견 “지난 시간을 돌아봤을 때 그 말이 부끄럽지 않도록 최선을 다해 왔다는 말씀을 드릴 수 있고, 힘 쎈 충남답게 역대급 성장과 변화가 있었다”고 자평했다. 방관식 관련영상보기

김태흠 충남도지사가 30일 열린 민선8기 마지막 송년 기자회견 "지난 시간을 돌아봤을 때 그 말이 부끄럽지 않도록 최선을 다해 왔다는 말씀을 드릴 수 있고, 힘 쎈 충남답게 역대급 성장과 변화가 있었다"고 자평했다.김 지사는 우선 충남의 근본적인 체질이 역동적이고 파워풀하게 바뀌었다고 강조했다.정부예산의 경우 2022년 8조 3천억 원에서 매년 1조 원 씩 늘어 내년에는 12조 3천억 원으로 증가했다는 것.이에 대해 김 지사는 "4년 동안 국비 총액이 47.2% 증가했는데, 전국 최상급 증가율"이라고 설명했다.도민과의 약속과 관련해서는 "전국 시도 공약 평가에서 3년 연속 최우수(SA) 등급을 받았으며, 공약 이행률도 84%로 높은 수치를 기록했다"고 소개했다.김 지사는 또 "충남대 내포캠퍼스, tbn충남교통방송국 설립, 가로림만 국가해양생태공원 1호 지정 등의 현안들이 풀렸다"고 강조했다.도는 특히 5대 핵심과제를 통해 충남을 넘어 대한민국의 50년, 100년 미래를 준비해왔다. 복지도 산업도 아닌 농업은 돈이 되는 산업으로 전환됐다.김 지사는 "이제는 충남 곳곳에서 도의 지원으로 스마트팜을 창농한 청년들이 억대 소득을 올리는 등 농업이 유망한 미래 산업이라는 점이 증명됐다"고 말했다.저출산 대응과 관련해서는 "전국 공공기관 최초 주4일 출근제, 365일 24시간 어린이집 확대, 임신·출산가구 공공임대주택 100% 특별공급 등 실질적인 대책이 진행되고 있다"고 설명했다.김 지사는 "대전충남 행정통합, 지천댐 건설, 석탄화력발전 폐지 지역 지원 특별법 제정, 공공기관 2차 이전 등 커다란 현안들이 남아있다"고 말했다.그러면서 "임기 내 이런 부분들을 매듭짓고, 어려운 부분이 있다면 누가 도지사가 되든 차질 없이 이어갈 수 있도록 기반을 굳건히 할 것"이라고 강조했다.특히 "행정통합은 정부 여당이 뒤늦게나마 전향적인 모습을 보이는데, 충남은 주민들에게 이득이 되는 통합이 될 수 있도록, 행·재정적 권한 이양을 담은 특별법의 근간이 훼손되지 않게 대응해 나아갈 것"이라고 밝혔다.끝으로 김태흠 지사는 "유지경성(有志竟成), '뜻이 있다면 반드시 이룬다'는 말처럼 민선8기 충남은 마지막까지 흔들림 없이 나아갈 것"이라고 덧붙였다.