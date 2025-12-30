"진주정신은 보편적이면서도 인간적인 용기"

큰사진보기 ▲김해솔 학예사김해솔 학예사 ⓒ 박보현 관련사진보기

- 진주 남성당 교육관은 어떤 공간인가요?

- 기획 초기부터 가장 고민했던 지점은 무엇이었나요?

큰사진보기 ▲김장하 선생이 운영하는 남성당 한약방의 모습김장하 선생이 운영하는 남성당 한약방의 모습 ⓒ 박보현 관련사진보기

- 실제로 제약도 많았다고 들었습니다.

- 그래서 1층과 2·3층의 성격이 다른 건가요?

- 반면 2층과 3층은 분위기가 다릅니다.

큰사진보기 ▲진주남성당교육관 1층 모습진주남성당교육관 1층 모습 ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주남성당교육관 2층 모습진주남성당교육관 2층 모습 ⓒ 진주시청 관련사진보기

- 전시물은 어떻게 준비하셨어요?

- '진주 정신'이라는 말도 전시의 중요한 키워드입니다.

큰사진보기 ▲진주남성당교육관 개관식지난 24일 진주남성당교육관이 개관했다. ⓒ 경상국립대학교 관련사진보기

- 김장하 선생님과 직접 소통한 기억도 궁금합니다.

- 관람객들이 이 공간에서 무엇을 가져가길 바라시나요?

- 남성당 교육관의 앞으로 역할은 무엇일까요?

- 남성당 교육관을 준비하면서 '김장하 선생님'과 '진주정신'에 대해 끊임없이 생각했을 것 같아요.

큰사진보기 ▲김해솔 학예사김해솔 학예사 ⓒ 김해솔 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.직접

지난 24일, 김장하 선생이 운영하던 진주 남성당 한약방이 '진주 남성당 교육관'이라는 이름으로 문을 열었다.이 공간의 기획과 준비 과정을 총괄한 이는 진주시 문화유산과 김해솔(39) 학예사다. 그는 남성당 교육관 개관에 이어 진주역사관 건립도 준비하고 있다. 지난 29일, 김 학예사를 만나 남성당 교육관에 대한 이야기를 들었다."김장하 선생님의 나눔과 진주 정신을 기리는 공간이긴 하지만, 한 사람을 중심에 둔 기념관은 아닙니다. 진주라는 지역에서 오랫동안 이어져 온 역사와 공동체의 흐름을 보여주는 공간이라고 생각해요.""김장하 선생님에 대한 '우상화'였어요. 우선 김장하 선생님 본인에 대한 것을 남기거나 전시하는 걸 원하지 않으셨고요. 다만 김장하 선생님의 손글씨로 남성당 교육관이라는 간판을 만들고 싶어 앞서 문화예술과에서 선생님을 찾아 뵙고 부탁을 드렸죠.""건물을 매도하실 때부터 선생님이 분명히 말씀하셨어요. 본인 이야기와 한의학은 다루지 말아 달라고요. 그런데 여기는 한약방 건물이잖아요. 그 두 가지를 빼고 전시를 구성해야 해서 가장 막막했습니다.""네. 1층은 남성당 한약방을 재현한 공간이에요. 이곳을 찾는 분들 대부분은 김장하 선생님을 알고, 좋아하는 분들이에요. 그분들이 기대하는 감정까지 완전히 배제할 수는 없다고 봤어요. 그래서 1층에서는 '남성당 한약방' 그 시절 향수와 온기를 느끼게 하는 데 초점을 맞췄습니다.""2층과 3층은 진주의 역사입니다. 형평운동, 소년운동, 지역 문화운동 같은 사건들이죠. 이 흐름들은 김장하 선생님이 후원해 온 운동의 역사이기도 하지만, 전시에서는 이 운동을 후원한 김장하 선생님을 전면에 드러내지 않으려고 했어요.후원 사실을 강조하는 순간, 이야기가 개인 중심으로 흘러가거든요. 저는 그 역사 자체가 하나의 이야기로 읽히길 바랐어요. 그래서 후원 단체를 나열하기보다 사건과 사람들의 흐름을 엮는 데 집중했습니다.소년운동 관련 자료는 진주교육지원청과 교사회 등의 도움을 받았고, 형평운동기념사업회와 진주문화사랑 모임, 극단 현장 등도 전시 구성에 힘을 보탰습니다. 3층은 가변형 구조로 설계해, 향후 추가 자료가 확보되면 전시를 계속 보완해 나갈 예정입니다.""남성당 건물은 온·습도 조건상 실물 유물 대여가 어렵습니다. 그래서 독립기념관, 대한민국역사박물관 등의 협조를 받아 복제품을 제작했어요. 기미독립선언서나 형평운동 포스터 같은 자료들인데, 지질과 색감도 최대한 원본에 가깝게 구현하려 했습니다.""처음에는 저도 '진주 정신'이 추상적으로 느꼈어요. 그런데 자료를 들여다볼수록 진주 정신은 결국 공동체 정신이라는 생각이 들었습니다. 임진왜란, 농민항쟁, 형평운동 그리고 김장하 선생님까지…. 의로운 일에 나서는 사람들이 반복적으로 등장하거든요.이 과정을 몇몇 위인의 업적으로만 보여주고 싶지는 않았어요. 이 집 김씨, 저 집 이씨 같은 평범한 사람들이 힘을 모아 만들어낸 역사라는 걸 전하고 싶었습니다. 진주 정신은 특별한 누군가의 성취가 아니라, 이곳에 살아온 사람들의 보편적이면서도 인간적인 용기라고 생각해요.""준비 과정에서는 거의 뵙지 못했고, 개관식날과 다음 날에도 선생님이 다녀가셨어요. 문 앞에서 잠깐 저를 부르시더니 온화한 미소로 '수고했다'고 한 말씀을 해주셨어요. 그 짧은 한 마디에 그동안의 피로가 씻기는 느낌이었죠. 굉장히 인상 깊었습니다.""김장하 선생님은 평생 누구에게도 무언가를 강요하지 않으신 분이잖아요. 이 공간도 그랬으면 좋겠어요. 그냥 편안한 마음으로, 이웃집에 마실 오듯 누구라도 다녀가면서 '거기 가니까 참 따뜻하더라, 또 가고 싶다'는 느낌만 남아도 충분하다고 생각해요.""진주가 계속 살아 있으려면 사람들이 걷고, 머물 수 있는 도시가 돼야 한다고 생각합니다. 지금 청소년수련관 자리에 진주역사관도 준비 중이에요. 남성당 교육관을 찾아오는 사람들이 진주성과 진주시내 구도심을 다시 걸어보게 만드는 작은 계기라도 되었으면 합니다.""저를 포함해 요즘 젊은 세대에게 '공동체'라는 말은 낯설어요. '나만 잘 살면 되지'라는 생각에 익숙하죠. 그런데 남성당 교육관을 준비하며 김장하 선생님의 삶을 들여다볼수록, 모두가 함께 잘 살 수 있는 다른 방식이 있지 않을까 하는 질문을 스스로에게 하게 됐습니다. 세상을 바라보는 시선도 그만큼 달라졌고요. 김장하 선생님처럼 살 수는 없겠지만, 적어도 내가 할 수 있는 일이 무엇인지 한 번쯤은 찾아보고 싶다는 생각이 들었습니다."김 학예사와 이야기를 나누며 남성당 교육관은 누군가를 기념하기 위해 세워진 공간이 아니라는 점을 다시 한번 실감했다. 이곳은 '김장하' 선생이 뿌린 씨앗이 그의 이름을 넘어, 이 도시의 사람들이 서로가 서로를 어떻게 보듬어 왔는지를 되짚는 자리였다. 말보다 실천으로 남았던 한 어른의 시간은 이제 시민들의 발걸음 속에서 다시 이어지리라.김 학예사는 경기도 부천 출신으로, 국립진주박물관에서 약 7년간 근무한 뒤 진주시 역사관 건립을 계기로 진주시청 문화예술과에서 근무하고 있다. 김 학예사의 전공은 문화재 보존과학으로, 역사적 유물을 분석·보존해 다음 세대에 전달하는 역할을 수행하기 위해 이 길을 선택했다고 설명했다. 그는 최근 진주 차량정비고에서 열린 개관 100주년 기념 특별전 '100년의 기억, 100년의 꿈' 전시를 주관한 바 있다.