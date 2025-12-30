광주시장 후보군 잇단 출판기념회, 본격 선거전 돌입

내년 6·3 지방선거를 앞두고 광주광역시장 출마 예정자들이 연초 출판기념회를 열고 본격적인 선거전에 돌입한다.
30일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 강기정 광주시장은 내년 1월 11일 김대중컨벤션센터에서 '광주, 처음보다 더 극적인 두 번째 등장'을 주제로 출판기념회를 개최한다.
애초 이달 14일 열 예정이었으나 광주대표도서관 붕괴사고를 수습하기 위해 한 달가량 일정을 연기했다.
강 시장은 이번 책을 통해 "광주의 첫 번째 등장이 민주도시였다면 두 번째 등장은 부강한 도시로의 도약이어야 한다"는 메시지를 전면에 내세우며 지지층 결집과 외연 확장에 나설 것으로 보인다.
또 이날 행사를 기점으로 본격적인 선거전에 돌입할 계획이다.
정성학 대외협력보좌관, 신정호 시민참여정책보좌관, 박철호 정무특별보좌관 등 핵심 보좌진들이 잇따라 사퇴해 외곽 조직 정비와 캠프 구성에 나선 것으로 알려졌다.
광주시장 선거에 출사표를 던진 문인 광주 북구청장은 내년 초 구청장직을 사퇴한 뒤 1월 18일 김대중컨벤션센터에서 출판기념회를 연다.
문 구청장은 저서 '문인, 광주의 삶을 바꾸다'를 통해 '문인이 쓰는 광주 10년, 그리고 100년의 미래'에 대한 구상을 밝힐 예정이다.
또 '실무·행정' 전문가 이미지를 강조하며 ▲광주 경쟁력 회복을 위한 10년 로드맵 ▲100년 도시를 위한 거버넌스 ▲광주 미래를 위해 필요한 정치 등을 제시한다.
더불어민주당 민형배(광주 광산을) 의원도 내년 1월 18일 조선대학교 해오름관에서 출판기념회를 열고 본격적인 선거 채비에 나선다.
민 의원은 광주 청년창업자들과의 인터뷰를 수록한 '길은 있다'라는 제목의 저서를 통해 젊은이들이 떠나는 광주의 현실을 진단하고 청년 일자리 등 미래 먹거리 창출 방안을 제시한다.
이번 행사도 청년과 함께 광주의 미래 방향을 논의하는 자리가 될 전망이다.
이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장은 지난 9월 '지역이 강해야 대한민국이 산다'를 주제로 토크콘서트를 열고 문화와 AI의 결합을 통한 모빌리티 사업, 제2의 광주형 일자리 계획, 문화콘텐츠를 중심으로 전개되는 문화도시 시즌2 등을 제시했다.