광주시장 후보군 잇단 출판기념회, 본격 선거전 돌입

큰사진보기 ▲사진 왼쪽부터 강기정 광주광역시장, 문인 광주광역시 북구청장, 민형배 더불어민주당 의원, 이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장.(가나다 순) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

내년 6·3 지방선거를 앞두고 광주광역시장 출마 예정자들이 연초 출판기념회를 열고 본격적인 선거전에 돌입한다.30일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 강기정 광주시장은 내년 1월 11일 김대중컨벤션센터에서 '광주, 처음보다 더 극적인 두 번째 등장'을 주제로 출판기념회를 개최한다.애초 이달 14일 열 예정이었으나 광주대표도서관 붕괴사고를 수습하기 위해 한 달가량 일정을 연기했다.강 시장은 이번 책을 통해 "광주의 첫 번째 등장이 민주도시였다면 두 번째 등장은 부강한 도시로의 도약이어야 한다"는 메시지를 전면에 내세우며 지지층 결집과 외연 확장에 나설 것으로 보인다.또 이날 행사를 기점으로 본격적인 선거전에 돌입할 계획이다.정성학 대외협력보좌관, 신정호 시민참여정책보좌관, 박철호 정무특별보좌관 등 핵심 보좌진들이 잇따라 사퇴해 외곽 조직 정비와 캠프 구성에 나선 것으로 알려졌다.광주시장 선거에 출사표를 던진 문인 광주 북구청장은 내년 초 구청장직을 사퇴한 뒤 1월 18일 김대중컨벤션센터에서 출판기념회를 연다.문 구청장은 저서 '문인, 광주의 삶을 바꾸다'를 통해 '문인이 쓰는 광주 10년, 그리고 100년의 미래'에 대한 구상을 밝힐 예정이다.또 '실무·행정' 전문가 이미지를 강조하며 ▲광주 경쟁력 회복을 위한 10년 로드맵 ▲100년 도시를 위한 거버넌스 ▲광주 미래를 위해 필요한 정치 등을 제시한다.더불어민주당 민형배(광주 광산을) 의원도 내년 1월 18일 조선대학교 해오름관에서 출판기념회를 열고 본격적인 선거 채비에 나선다.민 의원은 광주 청년창업자들과의 인터뷰를 수록한 '길은 있다'라는 제목의 저서를 통해 젊은이들이 떠나는 광주의 현실을 진단하고 청년 일자리 등 미래 먹거리 창출 방안을 제시한다.이번 행사도 청년과 함께 광주의 미래 방향을 논의하는 자리가 될 전망이다.이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장은 지난 9월 '지역이 강해야 대한민국이 산다'를 주제로 토크콘서트를 열고 문화와 AI의 결합을 통한 모빌리티 사업, 제2의 광주형 일자리 계획, 문화콘텐츠를 중심으로 전개되는 문화도시 시즌2 등을 제시했다.