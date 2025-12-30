박지원, 김병기 전격 사퇴에 "아쉽지만 잘한 결정"

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 사퇴 입장을 밝히기 위해 들어서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

자신 및 가족의 '권력형 비리' 의혹에 휩싸인 김병기 더불어민주당 원내대표가 30일 원내대표직을 사퇴한 가운데, 당내에서는 "본인은 억울함이 있겠지만 잘한 결정" "민주당의 자정기능 작동" 등의 반응이 나왔다. 정청래 민주당 대표는 "오후 1시에 긴급 최고위원회의를 소집해 원내지도부 공백을 최소화하고 가급적 빠른 시간 안에 원내대표 선출 절차를 밟겠다"라고 밝혔다. 새 원내대표가 뽑히기 전까지는 문진석 원내운영수석부대표가 직무대행을 맡는다.박지원 민주당 의원은 이날 <오마이뉴스>와의 통화에서 "본인이 억울한 점이 있다고 하더라도 김대중 대통령께서 말씀하신대로 '정치는 국민의 생각을 좇아서 책임지는 것'"이라며 "김 원내대표가 내란청산과 3대 개혁(검찰·언론·사법)의 최일선에서 투쟁하다가 물러난 것은 아쉽지만 잘 결정했다"라고 평가했다.박 의원은 "역시 이재명 정부와 민주당은 윤석열 정부와 국민의힘과 차별화된다"라며 "이혜훈 기획예산처장관 후보자처럼 잘못한 것은 사과·반성하고, (의혹에 대해) 책임지는 김병기가 있다"라고 덧붙였다.민주당의 자정기능이 작동했다고 보는 견해도 있다. 김상욱 민주당 의원은 이날 오마이TV '박정호의 핫스팟'과의 인터뷰에서 "(김병기 원내대표가) 명예롭게 임기를 마치지 못한 것은 민주당 의원 전체가 되돌아보고 무겁게 받아들여야 할 지점"이라고 평가했다. 그는 김병기 원내대표의 사퇴를 두고 "민주당의 자정기능이 작동하는 것이라 생각한다"라며 "민주당이 건강하려면 오류가 없길 바라는 게 아니라 어떻게 자정기능을 갖고 건강함을 유지하느냐가 중요하다"고 말했다.하지만 김 원내대표는 자신과 가족에게 제기된 각종 의혹과 관련해 국민들에게 상세한 설명을 내놓진 않았다. 피고발 사실로 향후 경찰 수사가 이뤄질 것으로 보이는 가운데 말을 아끼는 것으로 읽힌다. 그는 사퇴의 변에서 "하나의 의혹이 확대·증폭돼 사실처럼 소비되고, 진실에 대한 관심보다 흥미와 공방의 소재로만 활용되는 현실"이라고 언급해 의혹을 사실상 부인했다.국민의힘은 최보윤 수석대변인 명의의 논평을 내 "의원직 사퇴가 국민 상식"이라고 일침을 놨다. 국민의힘은 "결단이 아니라 국민 여론에 떠밀린 뒤늦은 후퇴"라며 "사퇴는 끝이 아니라 책임의 시작이어야 한다. 원내대표직 사퇴 하나로 덮고 넘어갈 문제가 아니다"라고 짚었다.민주당은 최대한 빠른 시일내에 김병기 원내대표의 후임을 선출한다는 방침이다. 이날 정청래 대표는 취재진과 만나 "오후 1시에 긴급 최고위를 소집했다"면서 "원내지도부 공백을 최소화하고 가급적 빠른 시간 안에 원내대표 선출 절차를 밟도록 하겠다"고 밝혔다.정 대표는 "그동안 말이 잘 통하지 않는 국민의힘과 내란잔재청산, 개혁입법을 하느라고 김 원내대표가 참 수고가 많았다"며 "오늘 사퇴 기자회견을 보면서 그동안 참 마음 고생이 심했을 것으로 생각한다. 앞으로 잘 수습하고 헤처나가길 바란다"고 말했다.민주당 원내대표에겐 국민의힘과의 협상을 주도하는 임무가 있기에 '원내대표 공석'은 현재 논의·추진 중인 통일교 특검법, 2차 종합특검법 등 입법의 진척에도 영향을 끼친다. 민주당 당규상 원내대표가 직을 수행할 수 없거나 재선출할 때까지는 원내수석부대표가 직무를 대행한다. 당장은 문진석 운영수석이 원내대표 직무대행으로 원내협상을 주도할 것으로 보인다.민주당 당헌당규에 따르면 원내대표 궐위 시에는 1개월 내에 새로 뽑아야 한다. 임기는 전임자의 잔여임기로 이번의 경우 2026년 6월까지다. 재적 의원 유효투표결과 80%, 권리당원 유효투표결과 20%를 합산해 과반수 득표로 선출한다.