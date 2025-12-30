"회의 더 길게 해도..." 이 대통령 청와대 첫 국무회의 소감에 '웃음꽃'

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.12.30 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"오늘은 청와대로 옮긴 후 첫 번째 열리는 국무회의다. 공간에 여유가 있다 보니깐 마음에도 여유가 생기는 것 같다. 회의를 좀 더 길게 해도 괜찮을 것 같다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국무회의에서 국기에 경례하고 있다. 2025.12.30 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 30일 오전 청와대 본관에서 처음 주재한 국무회의에서 한 농담이다. 국무위원들은 웃음을 터뜨렸다. 이 대통령은 이날 모두발언을 통해 청와대 복귀를 "국민주권과 민주주의가 제 자리를 찾았다는 점을 상징하는 이정표"라고 규정했다. 아울러 "앞으로도 국민이 주인인 정부, 국민 모두를 위한 정부를 향해 나아가겠다"고 다짐했다.이 대통령은 먼저 "복귀 작업을 차질 없이 준비해 준 공직자 여러분, (청와대 복귀를) 응원해 주신 국민 여러분, 불편을 감수해 준 언론인 여러분께 깊이 감사드린다"고 밝혔다.이어 "청와대 복귀는 '헌정 질서 유린'으로 얼룩진 용산 시대를 마무리하고 국민주권과 민주주의가 제 자리를 찾았다는 점을 상징하는 이정표"라며 "이번 복귀를 계기로 '국정의 중심은 국민이다, 국정의 완성도 국민을 통해 이뤄진다'는 우리 정부의 원칙과 철학을 더욱 단단하게 다지도록 하겠다"고 다짐했다.국민주권정부의 원칙과 철학을 다지기 위해 더욱 중요한 것은 "주권자 국민과의 적극적인 소통"임도 강조했다. 청와대가 과거 구중궁궐 혹은 불통의 상징으로 비쳐졌던 것을 감안한 주문이다. 이에 대해 이 대통령은 "앞으로도 국민의 뜻을 직접 경청하는 투명하고 책임 있는 국정을 통해 국민이 주인인 정부, 국민 모두를 위한 정부를 향해 나아가겠다"고 밝혔다.이날 국무회의는 2025년 마지막 대통령 주재 국무회의이기도 하다. 이와 관련 이 대통령은 "다사다난이란 말도 부족한 2025년이 저물어간다"면서 "국민 여러분, 올해 정말 수고 많으셨고 새해 복 많이 받으시길 바란다"고 인사했다.이 대통령은 우선 지난 1년에 대해 "올해 우리는 초유의 국가적 위기를 국민의 하나된 힘을 통해 이겨냈고, 민생경제 회복과 국가정상화를 위한 소중한 디딤돌을 놓았다"며 "그 결과 올해 수출이 어제(29일) 기준으로 사상 최초로 7천억 달러를 돌파했고 외국인 투자 유치도 역대 최대 실적을 달성했다고 한다"고 평했다.이어 "모두가 일선에서 최선을 다해주신 국민 여러분, 기업 여러분 덕분"이라며 "다가오는 새해에는 이러한 대한국민의 위대한 저력을 바탕으로 국가대도약과 모두를 위한 성장의 길로 힘차게 전진해 나가겠다"고 말했다.무엇보다 이 대통령은 "국민과 나라의 내일을 위한 길에 네편, 내편이 따로 있을 수 있겠나. 이념을 초월해서 힘을 모으고 진영을 넘어 지혜를 담아내겠다"며 미래를 위한 통합에 방점을 찍었다. 탄핵 반대 전력이 있는 국민의힘 출신 이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자 지명에 대한 안팎의 우려에 대한 응답으로도 읽히는 대목이었다.한편 이 대통령은 이날 12.29 제주항공 여객기 참사 희생자에 대한 명복을 빌면서 관련 진상조사나 유가족 지원 등에 보다 속도를 내라고 주문했다. 이 대통령은 "어떤 말로도 아픔을 온전히 덜 수는 없겠지만 국민 안전의 최종 책임자로서 유가족 여러분께 깊은 위로와 사죄의 말씀을 드린다"며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 "지금 가장 필요한 일은 '국가의 존재 이유가 무엇이냐'고 묻는 피해자들의 호소에 말이 아닌 책임 있는 행동으로 답하는 것"이라며 "그런데 제가 보기에도 너무 느리다. 정부는 독립적이고 객관적인 진상조사를 위한 제도개선을 최대한 서둘러주시고 유가족에 대한 지원 대책도 세심하게 살펴봐주시기 바란다"고 당부했다.또한 "국가의 제1책무는 국민의 생명과 안전을 지키는 것"이라며 "전 부처는 다시는 이런 비극이 반복되지 않도록 구조적인 안전 문제를 근본부터 점검하고 철저하게 보완해주시길 바란다"고 주문했다.