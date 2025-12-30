아크부대에서 사망한 곽진수 중위의 엄마입니다

저는 2024년 1월 1일 UAE 아크부대 파병 중 사망한 고 곽진수 중위의 엄마입니다. 다가오는 1월 1일, 아들의 2주기를 앞두고 단순히 개인의 슬픔을 넘어 우리 군의 파병 시스템과 수사 체계의 허점을 짚어보고자 합니다. 이 기록이 제2의 진수가 나오지 않도록 하는 사회적 경종이 되기를 바랍니다.
2025년 12월 30일 아들 진수의 2주기를 이틀 앞두고, 한 가지를 기록으로 남기고자 한다. 이 글은 고발이 아니라 점검이며 결론이 아니라 확인 요청이다.
아들 진수는 2024년 1월 1일, 아랍에미리트(UAE) 아크부대 영내에서 사망했다. 새해를 맞던 날이었다. 그날 이후 유족에게 남은 것은 애도의 시간이 아니라, 설명이 이어지지 않은 행정과 기록의 간극이었다(관련기사: UAE 파견 아크부대 장교, 새해 첫날 숨진 채 발견... 수사팀 파견
https://omn.kr/26xxr).
사망 이후 초기 대응은 충분히 신속했는가
사망은 1월 1일에 발생했다. 국내 수사 인력이 현지에 도착한 것은 1월 3일이었다. 현장 CCTV 확보를 위한 공식 공문이 발송된 시점은 1월 6일로 확인된다. 사망 직후 현장에는 군사경찰이 있었고, 그는 현장을 봉쇄하고 휴대전화를 밀봉 보관했다고 진술했다. 그 지점에서 유족은 묻지 않을 수 없다.
사망 직후 영내 동선에 대한 CCTV 확보가 즉시 병행되지 않은 이유는 무엇이었는가. 현장에 군사경찰이 있었는데도, 증거 확보의 핵심 절차가 국내 수사 인력 도착 이후로 조정된 판단의 근거는 무엇이었는가? 그 판단은 누구의 책임이며, 어떤 문서로 남아 있는가?
초기 대응의 '속도'와 '범위'는 사후 수사의 신뢰를 좌우한다. 이 과정에 대한 충분한 설명은 아직 제시되지 않았다.
수사의 출발선은 적절했는가
육군 특전사 장교 사망 사건인데도 이번 사건 수사에는 공군 출신 수사관이 배정되었다. 수사관은 "육군 특전사 용어와 조직 구조에 대한 사전 학습이 필요해 주말 동안 공부한 뒤 본격적으로 수사에 착수하겠다"라고 설명했다. 유족의 질문은 여기에 있다. 중대한 사망 사건에서 수사 개시의 즉시성은 최우선 원칙이다. 해당 분야에 즉시 투입 가능한 수사 인력은 왜 배제되었는가? 수사관의 사전 학습이 필요한 배치가 불가피했다면, 그 판단의 기준과 책임은 무엇이었는가? 이 역시 기록으로 충분히 설명되지 않았다.
증거 분석은 균형있게 했는가
수사 결과를 들었을 때, 사건은 개인의 심리 문제로 정리되어 있었다. 그러나 수사 과정에서 제대로 과학 수사를 했다고 보기 어렵다. 고인의 스마트폰과 연동된 워치 데이터 등 객관적 생체 정보는 충분히 활용되지 않았고, 지휘·관리 체계의 문제로 이어질 수 있는 정황은 제한적으로 검토되었다.
그 결과 사건은 구조와 제도의 문제보다는 고인의 심리 상태 중심으로 설명되었다. 이는 고인의 명예에 직접적인 영향을 미쳤고, 유족으로 하여금 수사 결과의 신뢰성을 다시 묻게 했다.
왜 일부 증거는 적극적으로 분석되지 않았는가?
왜 지휘·관리 책임에 대한 구조적 검토는 부차적인 위치에 머물렀는가?
재수사 요청에 대한 검토는 현재 어떤 단계에 있는가?
규정을 벗어난 파병의 책임 소재는 또 어디에 있는가?
진수는 전입 후 6개월이 되지 않은 상태에서 해외파병 대상이 되었다. 실제로 전투력 측정은 하지 않았고, 평가 점수가 임의로 기재되었다는 사실이 수사 과정에서 확인되었다. 그럼에도 관련 책임자에 대한 실질적인 조치는 확인되지 않았다.
누가 점수를 작성했고, 누가 이를 승인했는가?
규정을 벗어난 결정은 왜 제도적 책임으로 이어지지 않았는가?
아크부대 파병은 14년째 지속되고 있지만, 이에 상응하는 법·제도 정비는 여전히 미완의 상태다.
위험도 평가는 현실을 반영하고 있는가?
보상과 보험 체계는 파병의 특수성을 담고 있는가?
사망 이후의 예우는 왜 다르게 적용되는가?
고인의 영현은 인천공항 수입화물창고를 통해 운구되었다. 영접실에서 내려와 아들을 맞이하러 이끌림에 내려간 곳, 그곳에선 '수입'이라는 크게 적힌 글자 아래 철문이 드르르 올라가고 있었다.
하늘도 노했는지 눈비를 흩날려 주고 있었다.
전사도 아니고, 사고사도 아닌, 해외파병 중 사망한 장교의 시신이 왜 수입 화물로 분류되어 운구되어야 하는지 이해할 수 없었다. 모든 장례 절차를 마치고 국방부에 물으니 돌아온 답은 간단했다. "비-PKO 파병이라 적용할 법규가 없다"는 설명이었다. 비 PKO 파병이라는 이유만으로 사망 이후의 예우가 달라져야 하는가?
아크부대 파병이 시작된 지 14년이 넘었는데도 국방부는 "적용할 법규가 없다"라고 설명한다. 장기간 지속된 해외 파병인데도 제도적 근거가 마련되지 않았다는 이 답변은, 오히려 국가의 관리 책임을 묻게 한다.
사망 이후의 절차와 지원이 순직 유형에 따라 차등 지원되는 기준은 무엇인가? 왜 죽음 이후의 예우마저 분류와 구분의 대상이 되고 있는가?
국방부는 예산과 인력 부족을 이유로 유족에게 양해를 구해왔다. 그러나 이러한 설명만으로 국가가 대한의 아들들을 해외 파병지로 보내는 결정을 국민이 신뢰할 수 있겠는가? 국방부는 이제 답해야 한다.
이 기록이 남아야 하는 이유
나는 이 글을 분노로 쓰지 않는다. 결론을 단정하고 싶지도 않다. 다만 국가가 설명해야 할 질문들을 기록으로 남기고자 한다. 질문을 멈추는 순간 구조는 점검되지 않는다. 초급 장교 한 사람의 죽음이 개인의 비극으로만 남는다면 유사한 상황은 다시 반복될 수 있다.
2주기를 앞둔 지금, 나는 판단을 유보한 채 기록을 선택한다. 끝까지 묻고, 차분히 남기는 것! 그것이 한 부모로서 그리고 국민으로서 내가 할 수 있는 최소한의 책임이라고 믿는다.
덧붙이며
이 글은 아들 진수를 가슴에 묻은 지 2주기를 이틀 앞두고 쓴 엄마의 기록입니다.
그동안 군 수사 과정을 지켜보며 느꼈던 형언할 수 없는 답답함과 아쉬움을 이제는 객관적인 질문으로 바꾸어 국가에 던지려 합니다. 아들의 죽음이 그저 과거의 사고로 잊히지 않기를, 그리고 지금 이 순간에도 먼 타국에서 헌신하고 있을 진수의 동료들이 국가로부터 마땅한 예우와 보호를 받기를 간절히 바라는 마음입니다.
진수의 시간이 멈춘 1월 1일이 다가올 때마다, 저는 슬픔에 침잠하기보다 차분히 기록하고 묻는 길을 택하겠습니다. 그것이 엄마로서 제가 할 수 있는 마지막 사랑이기 때문입니다. 아들, 곽진수 중위의 명예가 온전히 지켜질 때까지 저는 이 기록을 멈추지 않을 것입니다.