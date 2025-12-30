아크부대에서 사망한 곽진수 중위의 엄마입니다

2024년 1월 1일, UAE 아크부대 파병 중 유명을 달리한 故 곽진수 중위의 엄마 이은순입니다. 아들을 가슴에 묻고 보낸 2년의 시간 동안, 개인의 슬픔을 넘어 우리 군의 파병 시스템과 수사 체계의 허점을 기록해 왔습니다. 제 아들의 죽음이 한 개인의 비극으로 끝나지 않고, 대한민국 군을 더 안전하고 투명하게 만드는 변화의 시작이 되기를 바랍니다.