임정기관지 '독립신문'의 항일시

상하이 대한민국 임시정부는 기관지 <독립신문>을 발행하였다. 열악한 환경에서 발간된 지면에는 많은 항일시가 게재되고, 독립운동가는 물론 일반 청년들의 애국심을 불러일으켰다. 몇 편을 골랐다.
독립군
서백리와 만주 뜰 험산 난수에
결심품고 다니는 우리 독립군
천신만고 모두 다 달게 여기며
눈물 땀을 뿌림이 그 얼마인가.
몽고사막 내부는 치열한 바람
사정없이 살점을 때갈듯 한데
산림 속에 눈 깔고 누워 잘 때에
끓는 피가 더욱이 뜨거워 진다.
지친 다리 끄음에 보보전진코
주린 배를 졸라 힘을 도웁네
무정하다 세월은 흘러 가건만
목적하는 큰 사업 언제 이루랴.
부모 형제 처자 이별하고서
십여 년을 이같이 생활하다가
무궁화 봄 만나 다시 필 때에
우리 글검 따라서 무장하리라.
애처러워라
애처로워라
저 청산과 백운 밖에서
웃고 울고 헤매이는
이천만의 동포 형제가 있는 줄은
잊지 못하리라 잊지 못하리라
애처러워라
원수의 폭악은 나날이 더한데
우리의 선도인 두령지들 묻는다
어쩌려나 어쩌려나
가슴 답답 속터지련다.
3월1일
황하수 건너 부는 바람
피바람 한숨바람
아아 이 날에 수만의 무고
왜 칼에 왜총에
맞고 죽단 말가
오오 언제나 유혈이 끝나리.
거룩한 싸움 의로운 싸움
어느덧 1년이로다
지하의 의로운 영령
천장에 자는 봉사
그러나 안심하소서
안심하소서
자유의 햇빛이 정의의 깃발이
새 광채 빛날 날 머지 않나니
머지 않나니.
노예의 쓰라린
압박 악형 학살
아아 생각만 하여도 소름끼친다
내 아우 채우던 모양
내 누이 끌려가던 모양
내 부모 여윈 볼
아아 아직도 이 눈에 암암하다
죽어도 이 학살을 면하고 말리라.
천만번 다시 죽어도
독립을 하고야 말리라
온천하 다 막아도
독립을 하고야 말리라
하고야 말리라.
이 가슴 뛰는 정의의 피
이 팔뚝에 흐르는 피 자유의 피
이 피를 뿌릴 때
영광의 무궁화
다시 피리라
다시 피리라.
그리운 조국강산
환희에 차리라
환희에 차리라.
