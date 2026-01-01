임정기관지 '독립신문'의 항일시

큰사진보기 ▲상해판 독립신문 1920년 1월 8일자 ⓒ 대한민국역사박물관 관련사진보기

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

상하이 대한민국 임시정부는 기관지 <독립신문>을 발행하였다. 열악한 환경에서 발간된 지면에는 많은 항일시가 게재되고, 독립운동가는 물론 일반 청년들의 애국심을 불러일으켰다. 몇 편을 골랐다.서백리와 만주 뜰 험산 난수에결심품고 다니는 우리 독립군천신만고 모두 다 달게 여기며눈물 땀을 뿌림이 그 얼마인가.몽고사막 내부는 치열한 바람사정없이 살점을 때갈듯 한데산림 속에 눈 깔고 누워 잘 때에끓는 피가 더욱이 뜨거워 진다.지친 다리 끄음에 보보전진코주린 배를 졸라 힘을 도웁네무정하다 세월은 흘러 가건만목적하는 큰 사업 언제 이루랴.부모 형제 처자 이별하고서십여 년을 이같이 생활하다가무궁화 봄 만나 다시 필 때에우리 글검 따라서 무장하리라.애처로워라저 청산과 백운 밖에서웃고 울고 헤매이는이천만의 동포 형제가 있는 줄은잊지 못하리라 잊지 못하리라애처러워라원수의 폭악은 나날이 더한데우리의 선도인 두령지들 묻는다어쩌려나 어쩌려나가슴 답답 속터지련다.황하수 건너 부는 바람피바람 한숨바람아아 이 날에 수만의 무고왜 칼에 왜총에맞고 죽단 말가오오 언제나 유혈이 끝나리.거룩한 싸움 의로운 싸움어느덧 1년이로다지하의 의로운 영령천장에 자는 봉사그러나 안심하소서안심하소서자유의 햇빛이 정의의 깃발이새 광채 빛날 날 머지 않나니머지 않나니.노예의 쓰라린압박 악형 학살아아 생각만 하여도 소름끼친다내 아우 채우던 모양내 누이 끌려가던 모양내 부모 여윈 볼아아 아직도 이 눈에 암암하다죽어도 이 학살을 면하고 말리라.천만번 다시 죽어도독립을 하고야 말리라온천하 다 막아도독립을 하고야 말리라하고야 말리라.이 가슴 뛰는 정의의 피이 팔뚝에 흐르는 피 자유의 피이 피를 뿌릴 때영광의 무궁화다시 피리라다시 피리라.그리운 조국강산환희에 차리라환희에 차리라.