진주시, 2025년 '기관표창' 등 58건 수상

AD

진주시가 2025년 한 해 동안 기관 표창을 비롯해 58건에 달하는 수상 실적을 거둔 것으로 나타났다고 밝혔다.진주시는 도시의 지속가능성과 생활 기반 수준을 평가하는 국토교통부 주최 '대한민국 도시대상'에서 ▲2020년 장관상 ▲2021년 국무총리상 ▲2022년 대통령상 ▲2023년 장관상 ▲2024년 대통령상에 이어 2025년에도 '국토부 장관상'을 다시 차지해 6년 연속 수상이라는 금자탑을 세웠다.또 진주시는 '2025 대한민국 도시·지역혁신대상'에서 생활·복지분야 대상(국토교통부 장관상)을 차지해 진주형 도시혁신 모델이 단순한 주거 환경개선을 넘어 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어지면서 실질적인 성과를 내고 있음을 공식적으로 인증받았다.건축 분야에서는 더욱 빛이 났다. 진주시는 일찍이 공공건축가 제도를 안착시키고, '물빛나루쉼터' 등 공공건축물의 목조건축 활성화를 추구하면서 국토교통부 주관'2025 한국건축문화대상'에서 건축문화진흥 부문 최고 영예인 '대통령상'을 차지했다.