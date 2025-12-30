진주시 공무원들, 항공마일리지 모아 생필품 기부

진주시 공무원들이 공무출장 과정에서 적립한 '항공마일리지'를 모아 생활필수품을 기부했다. 이번 기부에는 올해 소멸될 예정인 항공마일리지를 가진 직원 등 80여 명이 참여해 이불과 라면, 전기장판 등 500만 원 상당의 생필품을 구매했다.



진주시 관계자는 "이번 기부는 업무수행 과정에서 적립된 항공마일리지를 지역사회에 환원하자는 취지에서 추진했다"며 "앞으로도 공적 자원을 활용해 사회적 가치를 높이는 활동을 이어가겠다"라고 말했다.