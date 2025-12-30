"비민주적 입지선정 백지화하라" 초고압 송전선로 반발 확산

큰사진보기 ▲출범식에 참여한 시민들 ⓒ 대전환경운동연하 관련사진보기

큰사진보기 ▲공주시 송전선로 백지화 대책위 출범식 웹자보 ⓒ 공주시대책위 관련사진보기

한국전력공사(한전)가 추진 중인 초고압 송전선로 건설 사업을 둘러싼 지역사회의 반발이 커져가고 있다.지난 29일 충남 공주시농업회관 대강당에서 정안면·의당면·월송동 주민 400여 명은 '공주시송전선로백지화대책위원회'를 공식 출범시키고, 주민 동의 없는 송전선로 건설 계획의 전면 중단을 선언했다. 대책위는 출범 선언문을 통해 "주민의 생존권과 재산권을 침해하는 사업을 더 이상 강행해서는 안 된다"고 강조하며 백지화를 강력히 요구했다.대책위는 형식적 절차로 진행된 행정절차를 강력하게 규탄하며 앞으로 시민 서명운동과 집회, 정책 제안 활동 등을 통해 송전선로 계획의 전면 중단을 촉구할 계획이라고 밝혔다. 출범식에는 공주시 주민뿐 아니라 대전환경운동연합을 비롯한 대전송전탑건설백지화대책위 충남송전탑대책위 등 지역 시민사회도 함께하며 연대의 뜻을 보탰다. 대전지역과 충남지역 대책위원회는 향후 공주를 넘어 세종까지 연대 범위를 확대해, 송전선로 건설에 맞선 공동 대응체계를 만들어가겠다는 계획이다.공주시 대책위는 이번 송전선로 계획이 '국가 기간 전력망 확충'이라는 이름 아래, 수도권 중심의 에너지 수요를 충족시키기 위해 지역 주민에게 일방적인 희생을 강요하는 구조라고 지적했다. 실제로 송전선로 경과대역에 포함된 지역은 농지 훼손, 환경 파괴, 건강 피해 우려, 재산권 침해 등 복합적인 부담을 떠안게 되지만, 전력 사용의 주요 수혜는 수도권 대규모 산업단지와 도시가 가져가는 전형적인 집중화 모델이라는 것이다.대책위는 이러한 구조가 반복되는 한, 송전선로 갈등은 특정 지역의 문제가 아니라 국가 에너지 정책 전반의 민주성과 정의의 문제로 확산될 수밖에 없다고 강조했다.주민과 시민들의 반발의 핵심에는 절차적 문제가 자리하고 있다. 한전이 진행한 주민설명회는 부실하고 형식적이었으며, 설명회가 열렸는지조차 알지 못한 주민들이 대부분이었고 실제 진행하지 않은 지역도 상당하다는 주장이다.송전선로 건설은 단순한 시설 설치가 아니라 주민의 삶과 공동체를 근본적으로 바꾸는 사안임에도, 실질적인 의견 수렴과 동의 절차는 철저히 외면당하고 있다는 게 이들의 문제의식이다.이번 갈등의 핵심 쟁점 중 하나는 입지선정위원회 운영 방식이다. 입지선정위원회는 실제 송전선로의 필요성이나 내용에 대한 검토가 선행돼야 하지만 이런 과정은 생략돼 있다는 지적이 나온다.또한 넓은 범위의 경과대역을 설정하는 1차 입지선정위원회 과정에서 주민 수용성은 사실상 고려되지 않았으며, 이러한 잘못된 출발 위에서 2차 입지선정위원회를 구성하는 것 자체가 문제라고 반대 주민들은 목소리를 높인다. 한전은 내년 1월 8일 예정된 8차 회의에서 2차 입지선정위원회 구성안을 상정하고, 이후 6월까지 최적 경과지를 결정할 계획이다. 하지만 전국적으로 지역사회는 경과대역 설정부터 원천적으로 무효를 주장하고 전면 백지화를 요구하고 있다.전국적으로 꾸려지고 있는 대책위의 핵심 요구는 ▲ 송전선로 설치 계획 전면 중단 및 백지화 ▲ 비민주적 운영 입지선정위원회 즉각 중단 ▲ 투명성과 민주성을 갖춘 새로운 논의 구조 재구성 ▲ 주민 의견 수렴을 형식화하고 각종 인허가 절차를 생략하도록 한 국가기간전력망확충특별법 전면 개정을 요구하고 있다.이들은 송전망 건설 최소화를 전제로, 에너지 생산과 소비의 지역 균형을 맞추는 '지산지소' 원칙을 정책의 중심에 둘 것을 촉구하고 있다. 공주 지역의 움직임은 전국적인 흐름과도 맞닿아 있다. 대책위는 이미 각 읍면동 대책위와 시와도 단위 연대를 거쳐 '전국행동'을 구성했으며, 지난 16일에는 전국 100여 개 단체가 참여한 가운데 국회 앞에서 용인 반도체 국가산단 재검토와 초고압 송전탑 건설 반대를 촉구하는 공동 행동에 나서기도 했다.김학출 공주시 대책위 사무처장은 "최종적으로는 국무총리가 위원장인 국가기간전력망확충위원회를 상대로 가능한 모든 수단을 동원해 반대 의견을 전달할 것"이라며 강경 대응을 예고했다.