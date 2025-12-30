[속보] 김병기, 민주당 원내대표직 사퇴 "국민 상식 못 미쳐... 죄송"

[기사보강 : 30일 오전 9시 57분]
"저는 오늘 민주당 원내대표직에서 물러납니다. 이 결정은 제 책임을 회피하고 덜어내는 게 아니라 시시비비를 가린 후 더 큰 책임을 감당하겠다는 저의 의지입니다."
김병기 더불어민주당 원내대표가 자신과 가족을 둘러싼 특혜 의혹을 연일 제기받는 가운데 30일 "원내대표직에서 물러나겠다"고 사퇴 입장을 밝혔다.
김 원내대표는 이날 오전 국회 원내대표회의실에서 열린 원내대책회의에서 그간 제기된 의혹 관련 입장을 발표했다. 굳은 표정으로 다른 원내대표단 의원들과 착석한 그는 준비한 발언을 읽는 한편 "국민 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신이 있었다", "진심으로 죄송하다"며 자리에서 일어나 고개를 숙여 사과했다.
원래 약 30분 간 진행되던 회의는 이날 김 원내대표의 신상발언 이후 바로 마무리됐다. 오전 9시 30분께 함께 걸어 들어온 의원들은 원내대표 발언 뒤 오전 9시 34분에 모두 자리를 이석했다. 현장은 취재진으로 붐볐으나, 원내대표단은 따로 기자들의 질의응답은 받지 않았다.
김 원내대표와 가족을 둘러싼 각종 비위 의혹과 논란은 연일 제기됐다.
최초 제기된 ▲ 아들 대학 편입시 보좌진 사적 지시 의혹 ▲ 대한항공의 KAL(칼) 호텔 숙박권 수령 및 이용 논란 ▲ 지역구 내 병원 이용시 혜택 의혹 ▲ 배우자의 구의원 업무추진비 유용 의혹에 이어, 전날(29일)엔 3년 전 공천관리위 간사 시절 당내 공천을 앞두고 직전 1억 원이 오간 대화 정황까지 추가로 불거졌다(관련 기사: 공천 직전 오간 '1억' 정황... 강선우, 김병기에 "살려주세요" https://omn.kr/2gj6c
).
다음은 이날 김 원내대표가 들어와 읽은 사과 발언 전문이다.
국민 여러분께 먼저 깊이 고개 숙여 사죄드립니다. 국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신이 있었고, 그 책임은 전적으로 제 부족함에 있습니다. 진심으로 죄송합니다.
지난 며칠간 많은 생각을 했습니다. 제 자리가 중요한 것이 아니라 하나의 의혹이 확대·증폭돼 사실처럼 소비되고, 진실에 대한 관심보다 흥미와 공방의 소재로만 활용되는 현실을 인정하기 어려웠습니다. 우리 정치가 더는 그래서는 안 된다고 믿어왔기에 끝까지 제 자신에게도 묻고 또 물었습니다.
시시비비를 분명히 가리고 진실을 끝까지 밝히는 길로 갈 것인지에 대한 고민은 제 거취와도 연결돼 있었습니다. 이 과정이 이재명 정부의 성공을 뒷받침할 민주당 원내대표로서의 책무를 흐리게 해서는 안 된다는 결론에 이르렀습니다.
연일 계속되는 의혹 제기의 한복판에 서 있는 한 제가 민주당과 이재명 정부의 걸림돌이 될 수밖에 없을 것입니다. 하여 저는 오늘 민주당 원내대표직에서 물러납니다. 이 결정은 제 책임을 회피하고 덜어내는 것이 아니라 시시비비를 가린 후 더 큰 책임을 감당하겠다는 저의 의지입니다.
국민 여러분의 더 나은 삶과 더 좋은 나라를 위해 약속했던 민생법안과 개혁법안이 차질 없이 추진될 수 있기를 바랍니다. 그동안 함께 애써주신 문진석 운영수석님과 부대표단 의원님들 그리고 당직자 그리고 보좌진께 깊이 감사드립니다.
다시 한 번 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사죄드립니다. 앞으로 모든 과정과 결과에 책임을 다하겠습니다. 감사합니다.