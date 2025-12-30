"환경도 중요하지만..." 이렇게 말하는 아버지를 설득할 수 있을까

가덕도는 지금 개발과 보존의 경계에 서 있습니다. 신공항 건설 논의 속에서 섬의 역사와 생태, 그곳에 깃든 사람들의 삶이 지워질 위기에 놓였습니다. 이 연재는 시인, 소설가, 평론가, 연구자가 함께 가덕도를 다녀온 후 기획되었습니다. 매회 필진이 릴레이 형식으로 원고를 이어받아, 섬의 다양한 풍경과 장소성을 문학적 언어로 기록합니다. 이 연재가 성장 중심의 논리에 가려진 가치들을 되묻는 연대의 목소리가 되길 바랍니다.

큰사진보기 ▲국수봉에서 내려오는 길 ⓒ 이희우 관련사진보기

AD

[필자 소개] 이희우: 2021년 문학과사회 신인문학상을 통해 비평 활동을 시작했다. 현재 <문학과사회> 편집동인이다.