한용운 '당신을 보았습니다'

큰사진보기 ▲만해 생가칼날 같은 형산과 청룡산 사이, 만해 한용운의 생가가 서쪽을 향해 앉았다. 사당과 기념비 등이 선사의 동상과 함께 생가 영역에 들어 서 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

만해 한용운은 겨레의 큰 스승이다. 33인 민족대표, '불교유신론'의 개혁사상가, '님의 침묵' 등 시인, '흑풍' 등 소설가, 각종 사회운동을 주도하는 등 그의 역할은 많았고 빛났다.그는 시집 <님의 침묵>만으로도 여느 시인 못지않은 성과를 얻은 문인이다. 일반적으로 이 시집의 표제시 '님의 침묵'을 대표작으로 뽑는다. 그런데 이우성 교수는 '당신을 보았습니다'를 더 친다.그러면 여기서 '나'는 어떤 존재인가? 나는 "갈고 심을 땅"이 없고 '집'도 없고 다른 까닭을 겸하여 '민적'까지도 박탈당한 사람이다. 주인으로부터 거지 취급을 받고 장군으로부터 능욕을 당하는 등의 비인간적인 대우는 바로 '없음'에 기인한다. 이러한 나의 처지는 말할 것도 없이 식민지화에서 송두리째 뿌리 뽑힌 다중, 즉 우리민족의 삶의 현실을 뜻 하는 것이리라.그러므로 나의 '자각'은 비단 나 개인의 문제에 그치는 것이 아니라 바로 그가 속해 있는 민족공동체 전체의 문제로 확대되는 것이다. 여기서 '나'는 부당한 사회의리를 발견한다. (이우성, <고대시와 현대시의 교착점>, 임형택·최원식 3권, <한국근대문학시론>, 한길사)당신이 가신 뒤로 나는 당신을 잊을 수가 없습니다.까닭은 당신을 위하느니보다 나를 위함이 많습니다.나는 갈고 심을 땅이 없으므로 추수가 없습니다.저녁거리가 없어서 조나 감자를 꾸러 이웃집에 갔더니 주인은〈거지는 인격이 없다.인격이 없는 사람은 생명이 없다. 너를 도와주는 것은 죄악이다〉고 말하였습니다.그 말을 듣고 돌아 나올 때에 쏟아지는 눈물 속에서 당신을 보았습니다.나는 집도 없고 다른 까닭을 겸하여 민적(民籍)이 없습니다."민적 없는 자(者)는 인권이 없다. 인권이 없는 너에게 무슨 정조냐"하고 능욕하려는 장군이 있었습니다.그를 항거한 뒤에 남에게 대한 격분이 스스로의 슬픔으로 화하는 찰나에 당신을 보았습니다. 아아, 온갖 윤리·도덕·법률은 칼과 황금을 제사지내는 연기(烟氣)인 줄을 알았습니다. 영원의 사랑을 받을까 인간 역사의 첫 페이지에 잉크칠을 할까 술을 마실까 망설일 때에 당신을 보았습니다.