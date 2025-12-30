겨레의 사표 백암 박은식의 '역사가'

큰사진보기 ▲ <한국통사> 표지 ⓒ 범우사 관련사진보기

백암 박은식은 참으로 소중한 글을 많이 남겼다.언론인으로 사학자로 독립운동지도자로 활동하면서 발표한 글은 몇 편을 제외하고는 대부분 묻혀졌다. 20여년 전 사계의 전문가들과 <백암 박은식전집>을 출간하고, 이를 바탕으로 졸저 <백방 박은식 평전>을 쓸 때 더러는 인용했지만 놓친 글도 적지 않았다.백암은 겨레의 사표이다. 한말 국난기와 망국시기에 홀연히 일어나 독립운동을 지도하고 틈틈이 집필한 <한국통사>와 <한국독립운동지혈사>는 이 분야 정점을 찍고 아직도 이를 넘어서는 책을 찾기 쉽지 않다.망명지에서 국내외의 독립운동 사실을 어떻게 그토록 상세히 기록할 수 있었는지, 감탄할 뿐이다.그런가 하면 백암은 시인이기도 하다. 젊은 시절 <대한매일신보>에 쓴 '역사가(歷史歌)'와 기미년 3.1혁명에 대한 시론을 통해, 2025년 11월 1일 서거 100주년을 넘기면서 선생의 유훈을 새겼으면 한다.어화 우리 청년들아북부여의 단군조선신조유택(神祖遺澤) 무궁하야흔흥일대(痕紅一帶) 도도하니고구려를 건설하니환도고성 차자 보니남정북벌 소향처(所向處)에진세영웅 개소문은용천부(龍泉府)를 돌아보니40만 중 일호령에우리 동족 금태조(金太祖)2천5백 정병으로우리 오날 건너온 일아무쪼록 정신차려고국산천 이 땅이라2천여 년 형국(亨國)일세만세만세 억만세라동명성왕 북래(北來)하야호시(虎視)천하 굉장하다광개토왕 비문이라동양대륙 진동한데산해관의 고묘(古墓)로다발해태조 사업일세해동성국 일어났네백두산에 터를 닦아횡횡천하 족족한 데상제 명령 아니신가조상역사 계술하네.오호라, 자 3월1일은 우리 대한민족의 누(淚)로 화하고 혈(血)로 화한 독립선언일이 아닌가.우리의 반만년 역사적 정신이 차일(此日)로서 부활하였다 할 지며 우리 2천만 민중의 자유적 전쟁이 차일로부터 개시하였다 할지며 세계 각족이 우리를 대하야 민족적 독립적 운동이라함도 차일에 선양되었도다.그런 즉 차일은 오족 만세역사의 기념일이오 또한 세계 민족자결주의의 기념일이라 할지로다. 오호라 우리가 독립을 선언할 시에 차일로부터 우리는 독립국가가 된다. 자유민족이 된다. 최후 일각과 최후 일인으로 결정하지 아니하였는가.그럼으로 우리가 독립혈전을 계속하여 목적에 도달치 못하면 휴식치 않기로 금일까지 분투를 불기로 하였도다. 그런 즉 우리의 목적지를 도달하자면 무슨 법이 가장 기묘한가. 우리 전체 민족이 대동단결로 일치할 외에는 타책이 편무하도다.페일언 하고 우리가 독립하면 생(生)하고 독립 못하면 사(死)할 것이오 합하면 독립을 얻고 합치 못하면 독립은 절망되는 것이니 우리 형제자매는 차점(此點)에 대하여 맹성하고 노력할지어라.