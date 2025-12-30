봉황산 아래 원불교, 천주교, 천도교 공간이 나란히

큰사진보기 ▲임실 향교 앞의 임실 고지도 타일 조형물 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲원불교 임실교당 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲천주교 임실성당 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲천도교 임실교당 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲천도교 임실교당 ⓒ 이완우 관련사진보기

임실읍 봉황산 자락에는 원불교, 천주교와 천도교의 종교 공간이 나란히 자리하며 한 고을의 근대사를 조용히 증언하고 있다. 조선 시대 임실현 동헌 터 주위의 이 지역 공간은 동학과 의병, 3·1운동으로 이어진 민족사의 흔적을 오늘의 일상 속에 남겨두었다.지난 28일, 임실읍의 봉황산에서 원불교 임실교당, 천주교 임실성당과 천도교 임실교당을 차례로 답사해 보았다.임실읍 봉황산은 임실천을 앞에 둔 임실 분지의 배후 산지이다. 예로부터 고을의 안녕과 풍요를 기원하는 민속적 신앙 공간으로 인식되어 왔다. 이 산은 봉황(鳳凰)이라는 길상(吉祥)의 상징을 통해 고을 공동체의 정체성과 자긍심의 구심점으로 받아들여졌다.봉황산(305m) 뒤편에는 왼쪽에 용요산(491m) 오른쪽에 운수봉(490m)이 병풍처럼 둘러섰다. 이 세 산을 임실 고을을 호위하는 삼형제 산으로 묶어 설명하는 서사가 예로부터 전해왔다.이 봉황산 아래 조선 시대 임실현 동헌과 객사가 있었다. 지금은 임실현 동헌 터에 원불교 임실교당이 있다. 동헌 터에서 동남쪽으로 180m 정도의 가까운 거리에 천주교 임실성당이 있고, 동헌 터에서 남서쪽으로 230m 정도의 거리에 천도교 임실교당이 있다.임실읍 봉황산 자락에 감싸인 원불교 임실교당은 낮은 담장과 단정한 건물 배치로 주변 마을 풍경에 자연스럽게 조화되었다. 하늘을 향해 소박한 자태로 사방을 향해 열려 있는 듯한 건물 형태와, 벽면에 새겨진 일원상의 원형 상징은 초월적 신보다 일상의 수행을 중시하는 원불교의 성격을 공간적으로 드러냈다.원불교 교당의 붉은 벽돌과 밝은 외벽, 소나무와 관목이 어우러진 마당은 종교 시설이라기보다 마을의 공공 공간에 가깝다. 교당 앞에 자연스럽게 드나드는 차량과 사람들의 모습은 이곳이 신앙과 생활이 분리되지 않는 '생활 종교의 집'임을 조용히 말해주고 있었다.천주교 임실성당은 근대기 한국 성당 건축의 절제된 미학을 잘 보여주는 건물이다. 성당 종탑은 임실 읍내 어디에서나 시선이 닿는 지점에 놓여 있었으며, 신앙 공간의 중심성이 자연스럽게 드러나고 있었다.천주교 성당은 봉황산 아래에서 가장 수직적인 종교 건축물이다. 하늘을 향해 뾰족하게 솟은 종탑과 십자가는 신과 인간의 거리, 초월을 향한 지향을 드러내며, 두터운 석재 외벽과 아치형 출입구는 근대기 성당 건축 특유의 엄숙함을 유지하고 있었다.천주교 임실성당에서 서쪽으로 400m 정도를 걸어서 천도교 임실교당에 도착했다. 천도교 교당 건물의 본채는 천도교의 핵심 사상인 인내천(人乃天)의 '人'을 상징하는 좌우 대칭형의 구조이다. 이 건물은 1912년에 건립된 서울 우이동 천도교 의창수도원의 봉황각 내실과 같은 형태를 본떠서 1930년대에 지어졌다.이날 천도교 교당 본채 건물 마루에는 몇 분이 앉아서 담소를 나누고 있었다. 이들은 임실 지역의 동학 지도자인 삼혁당 김영원(金榮遠 1851∼1919) 선생과 1907년 정미의병으로 활동한 박운서(朴雲瑞)의 직계 후손들이었다.동학과 항일 의병, 그리고 3·1운동으로 이어진 민족의 실천적 정신이 그들의 담소 속에서 자연스레 되살아나며, 천도교 교당 마루는 한 시대의 기억이 오늘의 숨결과 맞닿는 자리로 바뀌어 있었다.박운서 정미의병은 1907년 임실의 이석용(李錫庸) 의병부대에서 의병장을 보좌하며 부대를 지휘하는 중군장(中軍將)으로 활동하였다. 전북지역 독립운동가 DB에는 그가 항일 의병운동을 전개하다가, 1908년 3월 21일 임실 운현전투에서 일본군과 교전 중 순국하였다고 기록되었다.김영원 선생은 1894년 동학농민혁명 때 농민군으로 활동했다. 그는 1919년 3·1만세운동 당시 천도교 임실교구장으로 임실지역의 만세운동을 주도하였다.<임실군지>(2006)에 의하면, 김영원 선생은 3·1운동 주도 활동으로 임실에서 일본 경찰에 체포되었다. 서대문형무소에 수감되어 1919년 8월 26일 옥중 사망(순국)하였음을 한국독립운동정보시스템에서 확인할 수 있다.3·1운동의 민족대표 33인 중에 박준승(朴準承, 1866~1927)과 양한묵(梁漢默, 1862~1919)이 있다. 임실은 박준승과 양한묵이 김영원 밑에서 2년 동안 동문수학했던 곳이라고 알려졌다. <한국독립운동인명사전>(독립기념관, 2024)의 박준승 항목에 "양한묵과 함께 김영원에게 사숙"이란 문장의 서술이 있다.박준승은 손병희를 중심으로 한 천도교계 독립운동 노선에 깊이 관여했다. 그는 3·1운동 이후에도 민족 계몽과 종교 활동을 이어갔다. 양한묵은 3·1운동 직후 체포되어 서대문형무소에 수감되었고, 1919년 5월에 옥중에서 순국하였다. 양한묵은 스승 김영원과 함께, 3·1운동 이후 일제의 옥중에서 신념과 실천을 끝까지 관철한 사제(師弟)의 순국이라는 공통된 운명을 남겼다.천도교 임실교당 건물은 본채, 바깥채와 문간채로 구성된 한옥 목조 문화유산이다. 1940년대에 천도교 중앙총부가 이곳으로 옮겨져 운영되기도 했다. 이곳 임실교당은 2020년 12월 4일 국가등록유산으로 등록된 근대 건축물이며, 임실군 '군지정(향토) 문화유산' 기념물 제6호로도 관리되고 있다.동학과 동학농민혁명, 정미의병에 몸을 던졌던 애국선열들의 후손들이 함께 찾고 있는 천도교 임실교당이다. 임실교당의 마루와 마당, 오래된 기둥과 처마 아래에는 임실에 동학이 전파된 150년 시간의 층위가 겹겹이 쌓여 있었다. 애국선열들이 격동의 근대사를 온몸으로 통과한 사상과 실천의 흔적은 이제 후손들의 일상 속에서 조용히 되살아나고 있었다.원불교 교당은 일상의 수행과 생활 속 신앙을 중시하는 수평의 공간으로 마을과 이어졌다. 천주교 성당은 하늘을 향해 곧게 솟은 수직의 상징으로 초월을 말하고, 천도교 임실교당은 인내천과 민족운동의 기억을 품은 역사의 현재였다.임실 봉황산 아래 세 종교 공간은 저마다의 방식으로 고요히 자리를 지키고 있었다. 삼형제 산이 임실 고을을 병풍처럼 감싸 안듯, 이 종교 공간들이 봉황산 자락에서 조화를 이루며 공존의 풍경을 이루고 있었다.