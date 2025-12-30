진주 사람들 보세요, 진주성에서 제야의 종이 울립니다

큰사진보기 ▲진주성 ⓒ 김종신 관련사진보기

제야의 종을 들으러 간 길은 아니었습니다. 29일, 퇴근을 마친 뒤 오후 7시 무렵이었습니다. 진주에 사는 사람으로서 숨을 고르기 위해 진주성을 찾았습니다. 진주성은 우리 시민들에게 그런 곳입니다. 언제나 넉넉한 곁을 내어주는 쉼터입니다.진주대첩역사공원 주차장에 차를 세웠습니다. 이 시간엔 차를 세우기 수월했습니다. 다가올 12월 31일 밤, 자정 무렵에는 이곳도 여유롭지 않겠다는 생각이 스쳤습니다.역사공원을 찬찬히 걸었습니다. 겨울이었지만 바람은 달곰했습니다. 광장에는 조명이 먼저 새해를 맞이하고 있었습니다. 트리 장식과 빛 오브제들은 축제를 앞세우지 않고, 기다림을 말하고 있었습니다. 잔디 위에는 발걸음 소리만 또렷했습니다. 겨울밤 특유의 투명한 공기가 광장을 낮게 깔고 있었습니다.촉석문을 지나 진주성 안으로 들어섭니다. 맞은편에서 촉석루가 말없이 반깁니다. 임진계사순의단 쪽으로 걸음을 옮겼습니다. 무대를 위한 구조물은 보였지만, 이 밤을 채우는 것은 사람이 아니라 조명과 바람이었습니다. 발걸음은 자연스럽게 느려졌습니다.걸음은 진주성 호국의 종 앞에서 멈췄습니다. 종은 울리지 않았습니다. 타봉은 체인에 매달린 채 멈춰 있었습니다. 소리는 없고, 무게만 남아 있었습니다. 종 표면에는 나라를 지키고자 했던 병사들의 얼굴과 논개의 형상이 새겨져 있습니다.비문은 호국과 충절을 말합니다.진주성 옛터에 울려 퍼지는 호국의 종소리는석류꽃보다 붉은 충절의 역사를 잊지 말라 일러가슴을 치며 울리고내 고장 내 나라 사랑을 새기며번영과 통일을 소원합니다.종이 울리지 않는 밤에도 문장은 먼저 우리를 울립니다. 그러나 비문을 쓴 노산 이은상의 이름 앞에서 마음은 복잡해집니다. 한국 문학사에서 중요한 위치를 차지한 인물이지만, 일제 말기 친일 행적 논란에서 자유롭지 않습니다. 그 언어가 '호국'을 상징하는 종에 새겨져 있다는 사실은 쉽게 지나칠 수 없습니다. 아름다운 문장을 읽으며, 쓸개즙을 삼킨 듯 씁쓸함이 남습니다.제야의 종 타종은 일제강점기 경성방송국 시절 라디오 방송을 통해 전국에 공유되며 관행이 되었고, 전쟁 이후 반복 속에서 전통이라는 이름을 얻었습니다. 그 사실 앞에서 '아쉽다'는 감정이 먼저 듭니다.그렇다고 종을 부정하자는 이야기는 아닙니다. 종은 이미 우리의 삶 속에 들어와 수많은 다짐과 기도를 받아왔습니다. 다만 왜 33번인지, 무엇을 내려놓고 무엇을 이어가려는지 스스로 묻는 성찰은 필요합니다.호국의 종 맞은편, 임진대첩 계사순의단에 올랐습니다. 임진년 진주대첩과 이듬해 계사년 2차 진주성 전투에서 순국한 수많은 민·관·군의 충혼을 기리는 곳입니다. 달빛이 단 위에 은은히 내려앉아 있었습니다.단을 내려와 성곽을 탑돌이하듯 걸었습니다. 제야의 종소리를 듣기 위해서가 아니라, 숨을 고르기 위해 걷는 길이었습니다. 종은 아직 울리지 않았습니다. 남강 쪽으로 시선을 옮기자 물 위에 비친 불빛이 흔들리지 않은 채 남아 있었습니다. 강은 소리를 삼키고, 빛만 돌려주고 있었습니다. 강은 한 해의 끝을 서두르지 않고 있었습니다.※ 2025년 진주 제야의 종 타종 행사 안내한 해를 보내고, 새해를 맞는 진주의 밤, 진주 시민 모두의 만사대길(萬事大吉)을 기원하는 진주성에서 제야의 종이 울립니다.🗓 행사 개요일시 : 2025년 12월 31일(수) 22:50 시작장소 : 진주성 호국종각, 진주성 잔디광장(김시민 장군 동상 앞), 촉석루 옆 탐방로 일원(행사 구역이 여러 곳으로 나뉘어 운영)🎶 주요 프로그램 한눈에 보기- 식전행사 : 대북공연, 스트릿댄스, 초청공연, LED 트론댄스 등(22:50 이전 도착하면 공연을 여유 있게 즐길 수 있습니다.)🔔 타종행사호국의 종 파수의식, 휘호 퍼포먼스, 타종 33회, 소망 촛불 점등 & 신년 메시지, 합창단 공연, 불꽃놀이👉 자정 전후가 가장 혼잡하므로 아이·어르신 동반 시 잔디광장 가장자리가 비교적 안전합니다.🎁 부대행사 (체험·나눔)떡국·떡·계란·차 나눔, 핫팩 무료 제공, 캘리그라피 체험 부스, 타로 체험 부스, 2026 소망나무, 2025 액운나무(케데헌 나무)👣 관람 팁따뜻한 옷차림 필수입니다. 종각 주변은 인파 집중 → 여유 동선 확보가 필요합니다.※ 주차- 진주대첩역사공원 주차장과 진주성 공영주차장, 보건소 주차장, 나불천 복개도로 주차장, 진주교육청 주차장 등을 이용할 수 있습니다. 행사 당일 혼잡합니다. 도보와 대중교통 이용이 편합니다.