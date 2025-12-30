메뉴 건너뛰기

25.12.30 12:09최종 업데이트 25.12.30 12:09

진주 사람들 보세요, 진주성에서 제야의 종이 울립니다

31일 오후 10시 50분 진주성 호국종각, 진주성 잔디광장 등에서 나뉘어 운영

진주성
진주성 ⓒ 김종신

제야의 종을 들으러 간 길은 아니었습니다. 29일, 퇴근을 마친 뒤 오후 7시 무렵이었습니다. 진주에 사는 사람으로서 숨을 고르기 위해 진주성을 찾았습니다. 진주성은 우리 시민들에게 그런 곳입니다. 언제나 넉넉한 곁을 내어주는 쉼터입니다.

진주대첩역사공원 주차장에 차를 세웠습니다. 이 시간엔 차를 세우기 수월했습니다. 다가올 12월 31일 밤, 자정 무렵에는 이곳도 여유롭지 않겠다는 생각이 스쳤습니다.

역사공원을 찬찬히 걸었습니다. 겨울이었지만 바람은 달곰했습니다. 광장에는 조명이 먼저 새해를 맞이하고 있었습니다. 트리 장식과 빛 오브제들은 축제를 앞세우지 않고, 기다림을 말하고 있었습니다. 잔디 위에는 발걸음 소리만 또렷했습니다. 겨울밤 특유의 투명한 공기가 광장을 낮게 깔고 있었습니다.

진주성 호국의 종
진주성 호국의 종 ⓒ 김종신

촉석문을 지나 진주성 안으로 들어섭니다. 맞은편에서 촉석루가 말없이 반깁니다. 임진계사순의단 쪽으로 걸음을 옮겼습니다. 무대를 위한 구조물은 보였지만, 이 밤을 채우는 것은 사람이 아니라 조명과 바람이었습니다. 발걸음은 자연스럽게 느려졌습니다.

걸음은 진주성 호국의 종 앞에서 멈췄습니다. 종은 울리지 않았습니다. 타봉은 체인에 매달린 채 멈춰 있었습니다. 소리는 없고, 무게만 남아 있었습니다. 종 표면에는 나라를 지키고자 했던 병사들의 얼굴과 논개의 형상이 새겨져 있습니다.

비문은 호국과 충절을 말합니다.

진주성 옛터에 울려 퍼지는 호국의 종소리는
석류꽃보다 붉은 충절의 역사를 잊지 말라 일러
가슴을 치며 울리고
내 고장 내 나라 사랑을 새기며
번영과 통일을 소원합니다.

종이 울리지 않는 밤에도 문장은 먼저 우리를 울립니다. 그러나 비문을 쓴 노산 이은상의 이름 앞에서 마음은 복잡해집니다. 한국 문학사에서 중요한 위치를 차지한 인물이지만, 일제 말기 친일 행적 논란에서 자유롭지 않습니다. 그 언어가 '호국'을 상징하는 종에 새겨져 있다는 사실은 쉽게 지나칠 수 없습니다. 아름다운 문장을 읽으며, 쓸개즙을 삼킨 듯 씁쓸함이 남습니다.

진주성
진주성 ⓒ 김종신

제야의 종 타종은 일제강점기 경성방송국 시절 라디오 방송을 통해 전국에 공유되며 관행이 되었고, 전쟁 이후 반복 속에서 전통이라는 이름을 얻었습니다. 그 사실 앞에서 '아쉽다'는 감정이 먼저 듭니다.

그렇다고 종을 부정하자는 이야기는 아닙니다. 종은 이미 우리의 삶 속에 들어와 수많은 다짐과 기도를 받아왔습니다. 다만 왜 33번인지, 무엇을 내려놓고 무엇을 이어가려는지 스스로 묻는 성찰은 필요합니다.

진주성 내 임진대첩계사순의단
진주성 내 임진대첩계사순의단 ⓒ 김종신

호국의 종 맞은편, 임진대첩 계사순의단에 올랐습니다. 임진년 진주대첩과 이듬해 계사년 2차 진주성 전투에서 순국한 수많은 민·관·군의 충혼을 기리는 곳입니다. 달빛이 단 위에 은은히 내려앉아 있었습니다.

단을 내려와 성곽을 탑돌이하듯 걸었습니다. 제야의 종소리를 듣기 위해서가 아니라, 숨을 고르기 위해 걷는 길이었습니다. 종은 아직 울리지 않았습니다. 남강 쪽으로 시선을 옮기자 물 위에 비친 불빛이 흔들리지 않은 채 남아 있었습니다. 강은 소리를 삼키고, 빛만 돌려주고 있었습니다. 강은 한 해의 끝을 서두르지 않고 있었습니다.

※ 2025년 진주 제야의 종 타종 행사 안내

한 해를 보내고, 새해를 맞는 진주의 밤, 진주 시민 모두의 만사대길(萬事大吉)을 기원하는 진주성에서 제야의 종이 울립니다.

🗓 행사 개요
일시 : 2025년 12월 31일(수) 22:50 시작
장소 : 진주성 호국종각, 진주성 잔디광장(김시민 장군 동상 앞), 촉석루 옆 탐방로 일원(행사 구역이 여러 곳으로 나뉘어 운영)
🎶 주요 프로그램 한눈에 보기
- 식전행사 : 대북공연, 스트릿댄스, 초청공연, LED 트론댄스 등
(22:50 이전 도착하면 공연을 여유 있게 즐길 수 있습니다.)
🔔 타종행사
호국의 종 파수의식, 휘호 퍼포먼스, 타종 33회, 소망 촛불 점등 & 신년 메시지, 합창단 공연, 불꽃놀이
👉 자정 전후가 가장 혼잡하므로 아이·어르신 동반 시 잔디광장 가장자리가 비교적 안전합니다.
🎁 부대행사 (체험·나눔)
떡국·떡·계란·차 나눔, 핫팩 무료 제공, 캘리그라피 체험 부스, 타로 체험 부스, 2026 소망나무, 2025 액운나무(케데헌 나무)
👣 관람 팁
따뜻한 옷차림 필수입니다. 종각 주변은 인파 집중 → 여유 동선 확보가 필요합니다.

※ 주차
- 진주대첩역사공원 주차장과 진주성 공영주차장, 보건소 주차장, 나불천 복개도로 주차장, 진주교육청 주차장 등을 이용할 수 있습니다. 행사 당일 혼잡합니다. 도보와 대중교통 이용이 편합니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 에나 이야기꾼 해찬솔 개인블로그에도 실립니다.


#진주성#호국의종#제야의타종#진주가볼만한곳

