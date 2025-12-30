남양고 급식실 인력위탁 중단 촉구... "학교급식 공공성 훼손"

큰사진보기 ▲경기도교육청 앞에서 열린 남양고 급식실 인력위탁 중단 촉구 기자회견에서 한 참가자가 ‘남양고 급식실 인력위탁 불승인하라’는 문구가 적힌 피켓을 들고 있다. (사진=학비노조 경기지부) ⓒ 서창식 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국학교비정규직노동조합 경기지부와 시민사회단체, 정당, 민주노총 경기도본부 등이 29일 오전 경기도교육청 앞에서 남양고 급식실 인력위탁 승인 중단을 요구하며 기자회견을 열고 있다. (사진=학비노조 경기지부) ⓒ 서창식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원시민신문에도 실립니다.

경기도 남양고 급식실 인력위탁 결정을 즉각 중단하라는 요구가 노동계와 시민사회에서 터져 나왔다.전국학교비정규직노동조합 경기지부와 경기지역 시민사회단체, 진보당, 민주노총 경기도본부 등은 29일 오전 경기도교육청 앞에서 기자회견을 열고 "급식실 인력위탁은 학교급식 공공성을 훼손하는 중대한 결정"이라며 불승인을 촉구했다.이들은 "이번 기자회견은 남양고 학교운영위원회가 지난 12월 18일 급식실 인력위탁을 의결한 데 따른 것"이라며 "급식실 인력위탁의 최종 승인 권한은 경기도교육청과 임태희 교육감에게 있고, 시민사회와 노동계는 이를 경기도 학교급식 공공성을 뒤흔드는 중대한 사안으로 규정하고 있다"고 밝혔다.전국학교비정규직노동조합 경기지부 하정희 수석부지부장은 "남양고 급식실 인력위탁은 인력 부족을 핑계로 한 기만행위이자, 경기도교육청의 직접 운영 급식 원칙을 무너뜨리는 위험한 선택"이라며 "급식실 산재와 만성적 인력난 해결을 위해 수년간 쌓아온 노동자와 시민사회의 노력을 무력화하는 결정"이라고 비판했다. 이어 교육청이 과거 합의 위반을 인정하며 '이번만 인정해 달라'고 요청했던 점을 언급하며 "남양고만 승인하면 확대하지 않겠다는 말은 또 다른 기만"이라고 말했다.이날 이들은 '남양고 급식실 인력위탁 저지 및 학교급식 공공성 수호 공동대책위원회'를 출범시키고 공동 대응에 나섰다. 경기시민사회단체연대회의 송성영 상임대표는 "학교급식은 비용 절감의 대상이 아니라 국가와 교육청이 책임져야 할 공적 영역"이라며 "외주화는 고용불안과 노동조건 악화를 통해 급식의 질 저하와 먹거리 안전 위협으로 이어질 수밖에 없다"고 경고했다.공동대책위원회는 ▲남양고 급식실 인력위탁 즉각 불승인 ▲학교급식 직영 원칙을 훼손하는 외주화 정책 중단 ▲민영화·외주화 정책 전면 철회를 요구했다. 이들은 "급식실 인력 외주화는 학생의 건강권과 노동자의 생존권을 동시에 위협하는 선택"이라며 "임태희 교육감이 이를 승인할 경우 공교육 공공성을 훼손한 책임을 끝까지 묻겠다"고 밝혔다.학비노조 관계자는 "급식실 인력 외주화는 학생들의 안전한 한 끼를 위협하고 조리노동자들을 또 다른 비정규직으로 내모는 결정"이라며 "경기도교육청은 남양고 급식실 인력위탁 결정을 즉각 불승인해야 한다"고 말했다.