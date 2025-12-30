우리는 '디지털 유모'가 필요 없다

큰사진보기 ▲계엄당시 반톡(학급 단체 채팅방)상황(묘사) ⓒ 이성혁 관련사진보기

컴퓨터공학에서는 시스템을 업데이트했다가 치명적인 오류(Bug)가 발견되면, 이전 상태로 되돌리는 ‘롤백(Rollback)’을 수행합니다. 저는 지금 우리 사회가 이 법안에 대해 즉각적인 롤백을 단행해야 한다고 생각합니다.

​법을 만든 어른들께 묻고 싶습니다. 여러분은 우리 청년 세대를 아직도 ‘디지털 유모’가 필요한 미성숙한 존재로 보고 계신 것은 아닙니까? 12·3 그날 밤, 혼란 속에서도 중심을 잃지 않고 진실을 파헤쳤던 주체는 바로 스마트폰을 쥔 평범한 시민들이었습니다. 우리는 이미 스스로 가짜와 진짜를 구별할 수 있는 자정 능력을 갖추고 있습니다.

​물론 가짜뉴스는 위험합니다. 하지만 벼룩을 잡기 위해 초가삼간을 다 태울 수는 없습니다. 빈대보다 더 무서운 것은, 그 빈대를 잡겠다며 뿌린 강력한 살충제 때문에 집 안에 있는 모든 생명이 숨을 쉴 수 없게 되는 상황입니다. 5배의 징벌적 손해배상과 모호한 필터링 기준은 우리 사회의 자유로운 공론장을 질식시킬 것입니다.

​저와 제 친구들은 앞으로 펼쳐질 디지털 세상에서 마음껏 소통하고, 풍자하고, 때로는 실패하며 혁신을 만들어가고 싶습니다. 규제의 장벽 뒤에 숨어 ‘안전한 갈라파고스’에 갇히기보다, 조금 시끄럽더라도 자유로운 광장에서 진실을 향해 나아가길 원합니다.

​부디 이 법이 가져올 파괴적인 미래를 직시해주십시오. 청년들은 통제의 대상이 아니라, 건강한 디지털 민주주의를 함께 만들어갈 파트너입니다. 우리의 입을 막는 법이 아니라, 우리의 판단력을 믿어주는 사회를 만들어주십시오. 그것이 진정으로 미래를 대비하는 ‘스마트’한 국가의 모습일 것입니다.

​2024년 12월 3일의 밤을 나는 아직도 생생하게 기억한다. 당시 나는 수능이 끝난 지 얼마 안 된 고등학교 3학년이었다. 대학 입학을 앞두고 설렘 반, 걱정 반으로 독서실 책상 앞에 앉아 있던 그 시각, 정적을 깬 것은 요란한 사이렌 소리가 아니라 주머니 속에서 미친 듯이 진동하던 스마트폰이었다. 조용하던 '반톡(학급 단체 채팅방)'에 1분당 수백 개의 메시지가 폭주하기 시작했다. "야, 지금 계엄이래. 이거 진짜야?", "지금 국회 라이브 봐봐. 군인들이 창문 깨고 들어감." 그날 밤, 우리를 지켜준 것은 공중파 뉴스도, 정부의 공식 발표도 아니었다. 반톡방 친구들은 유튜브 라이브 링크를 실시간으로 공유하고, 트위터(X)의 실시간 트렌드를 캡처해 나르며 서로 정보를 검증했다. 계엄사령부의 포고령 1호가 "언론과 출판은 계엄사의 통제를 받는다"고 엄포를 놓았지만, 디지털 네이티브인 우리에게 그 통제는 무력했다. 우리가 쥔 스마트폰과 연결된 네트워크가 곧 민주주의의 방패였다.이제 나는 컴퓨터공학을 전공하는 대학생이 되었다. 코드를 배우고 알고리즘을 설계하며 세상을 논리적으로 바라보려 노력한다. 그런 내 눈에 최근 국회를 통과한 '정보통신망법 개정안', 일명 가짜뉴스 근절법은 우리 사회의 운영체제(OS)를 다운시킬 수 있는 치명적인 '버그(Bug)' 덩어리로 보인다. 나는 미래의 개발자이자 이 시대를 살아가는 청년으로서, 시스템의 붕괴를 막기 위해 이 법안의 즉각적인 폐지를 주장한다.​이 법의 찬성론자들은 AI 기술을 이용해 가짜뉴스를 걸러내고, 악의적인 유포자를 처벌하면 된다고 말한다. 하지만 컴퓨터공학을 전공하며 기술의 원리를 배워갈수록, 나는 이 주장이 기술적 현실과 얼마나 동떨어져 있는지 확신하게 된다.컴퓨터공학에서는 '오탐(False Positive)'이라는 개념이 있다. 스팸 메일을 걸러내려다 중요한 업무 메일까지 스팸통에 넣어버리는 오류를 뜻한다. 하물며 '뉴스'와 '의견'의 경계가 모호한 텍스트 데이터는 어떠하겠는가? 현재의 자연어 처리(NLP) 기술은 텍스트의 표면적인 패턴은 읽을 수 있어도, 그 안에 담긴 '맥락(Context)'과 '풍자', 그리고 법안이 규정하는 '타인에게 해를 끼칠 목적'이라는 주관적 의도를 완벽히 구분할 수 없다.​만약 이 법이 시행되면, 플랫폼 기업들은 천문학적인 징벌적 배상(손해액의 5배)을 피하기 위해 필터링 알고리즘의 감도를 극도로 높일 것이다. 결국 '의심스러우면 일단 차단(Over-blocking)'하는 로직이 적용될 것이 뻔하다. 이는 권력자에 대한 정당한 비판이나, 우리 세대가 즐기는 '밈(Meme)'을 활용한 풍자까지 '유해 정보'로 분류해 삭제하는 결과를 낳을 것이다. 기술적으로 불가능한 '완벽한 차단'을 법으로 강제하는 순간, 그 사회의 인터넷은 죽은 네트워크가 된다.​나는 평소 경제 유튜브 채널 '슈카월드'를 즐겨 본다. 그곳에서 늘 강조하는 것은 시장의 논리와 규제의 비용이다. 이 법안은 한국 IT 산업에 감당할 수 없는 규제 비용을 청구하고 있다. 자본시장연구원의 2025년 보고서에 따르면, 규제 리스크로 인해 네이버와 카카오 등 국내 플랫폼 기업의 가치는 하락세다. 국내 기업들은 가짜뉴스 판별을 위해 수천억 원을 모니터링에 쏟아부어야 한다. 반면, 서버를 해외에 둔 구글, 메타, 텔레그램은 이 법망을 유유히 피해간다. 실제로 12·3 계엄 사태 이후 익명성이 보장되는 텔레그램의 국내 이용자 수는 전년 대비 38%나 폭증했다. 사용자들은 검열을 피해 해외 플랫폼으로 '디지털 망명'을 떠나고, 국내 기업은 규제의 모래주머니를 차고 글로벌 빅테크와 싸워야 하는 이 기형적인 구조. 이것은 '역차별'을 넘어 국내 IT 생태계를 고사시키는 자해 행위다. 이제 막 코딩을 배우며 스타트업 창업을 꿈꾸는 내 친구들이 "한국에서는 사업 못 하겠다"며 실리콘밸리나 싱가포르로 눈을 돌리게 만드는 것이 과연 국익인가?​찬성 측은 독일의 네트워크집행법(NetzDG)이나 프랑스의 정보조작대처법을 근거로 든다. 하지만 이는 전형적인 아전인수(我田引水)식 해석이다. 독일의 법은 혐오 표현이나 테러 선동 등 '형법상 명백한 불법' 콘텐츠에 대해 플랫폼 기업에 책임을 묻는 구조다. 프랑스 역시 선거 기간 중 조작 정보에 대해 행정기관이 아닌 '판사'가 48시간 내에 신속히 판단하도록 사법적 통제를 둔다.반면 한국의 개정안은 방송통신위원회라는 '행정 권력'이 가짜뉴스 딱지를 붙이고 삭제를 권고(사실상 명령)할 수 있는 구조다. 사법부의 판단을 거치지 않고 행정부가 정보의 진위를 결정하는 것은, 12·3 비상계엄 당시 포고령 1호가 보여주었던 '국가 주도 정보 통제'와 본질적으로 다르지 않다.민주주의 국가에서 진실은 권력자가 정해주는 가이드라인이 아니라, 치열한 공론장에서 시민들이 검증해가는 과정 그 자체여야 한다. ​가장 우려되는 것은 '손해액의 최대 5배'라는 징벌적 배상 조항이다. 기성세대는 이것이 악질 사이버 렉카를 잡을 정의의 칼이라고 생각할지 모른다. 하지만 우리 청년들에게 이것은 '입틀막'을 위한 흉기로 다가온다.우리 세대는 사회의 부조리를 숏폼 영상으로 고발하고, 커뮤니티 댓글로 여론을 형성한다. 그런데 만약 대기업이나 유력 정치인이 자신에게 불리한 내용을 담은 내 영상에 대해 "허위 사실이며 악의적이다"라고 소송을 건다면? 가난한 대학생인 나는 팩트를 다투기도 전에, 소송 비용과 배상금 공포에 질려 영상을 내리고 사과문을 쓸 수밖에 없다. 이것이 바로 '전략적 봉쇄 소송(SLAPP)'이다. 징벌적 배상은 표현의 자유라는 정원에 제초제를 뿌리는 것과 같다. 독초(가짜뉴스)를 잡겠다고 뿌린 약이 정작 우리가 가꾸어야 할 비판과 감시, 풍자라는 꽃까지 모두 말라 죽일 것이다. 법안 발의 이후 온라인 커뮤니티에서 시사 풍자 게시물이 급감했다는 통계는 이미 '위축 효과(Chilling Effect)'가 시작되었음을 증명한다. ​가짜뉴스는 분명 해결해야 할 문제다. 하지만 그것은 국가가 강제로 눈과 귀를 가리는 방식이어서는 안 된다. 12·3 그날 밤 반톡방에서 우리가 보여주었던 집단지성을 기억해야 한다. 누군가 자극적인 찌라시를 올리면, 다른 친구가 즉시 "이거 3년 전 사진임"이라며 반박 링크를 올렸던 그 자정 작용 말이다. 트위터(X)의 '커뮤니티 노트'처럼, 사용자들이 직접 배경 정보를 추가하고 투표를 통해 신뢰도를 검증하는 '오픈 소스' 방식의 해결책이 훨씬 효과적이다.국가는 우리를 '디지털 유모'가 필요한 미성숙한 존재로 취급하지 말라. 우리에게 필요한 것은 강제적인 차단이 아니라, 알고리즘의 투명한 공개와 비판적 사고를 기를 수 있는 교육이다. ​자유는 공짜가 아니다. 하지만 자유를 지키기 위해 자유를 포기하는 것만큼 어리석은 거래는 없다. 나는 컴퓨터공학도로서, 그리고 대한민국 민주주의의 미래를 살아갈 청년으로서 요구한다. 부작용만 가득한 이 '버그' 투성이 법안을 즉각 '롤백(Rollback·되돌리기)'하라. 우리의 입을 막는 법이 아니라, 진실을 말할 수 있는 용기를 북돋아 주는 사회가 진짜 '스마트'한 국가다.