"5만원 구매이용권? 쿠팡 보상안은 재가입 유인수단"

▲29일 쿠팡 본사 앞에서 '반노동·반사회 범죄기업 쿠팡 규탄 노동자·시민사회 공동행동' 기자회견 연 활동가들이 쿠팡 입구 유리문에 '범죄기업'이라는 스티커를 붙이고 있다 ⓒ 참여연대 관련사진보기