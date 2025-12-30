오병이어의 기적을 일상으로 잇는 사람들

큰사진보기 ▲아동양육시설에서 앤톤윤 유튜버가 MC를 맡아 아이들과 함께 가위바위보 게임으로 시작하며 현장 분위기를 밝고 친근하게 이끌었다 ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲△김영실(소프라노)△예담컴퍼니-김주희대표△예담컴퍼니 피아니스트 백지희△예담컴퍼니소속-남경일(대금)△유지영(K-POP 댄스) 비대칭 팀이 공연을 함께 했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲예담컴퍼니 김주희 대표 ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲예담컴퍼니 소속 대금 연주 남경일 ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲비대칭 팀원들이 K-POP댄스를 이어갔다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲작은 손길이 모여 큰 온기를 만들어내는 사)52패밀리 회원들이 크리스마스 나눔 활동을 마친 뒤 단체사진을 촬영했다. 이들의 나눔은 일회성 이벤트를 넘어 삶과 삶을 잇는 연대로 이어지며, 충남 당진에서도 매년 크리스마스의 기적으로 확산되고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 당진신문에도 실립니다.

오천 명을 배부르게 했다는 오병이어의 기적은 성경 속 이야기로만 머물지 않는다. 나눔을 일상으로 실천하는 사람들의 손길을 통해, 기적은 오늘도 조용히 이어지고 있다. 사)52패밀리 전국 봉사단체는 작은 정성과 꾸준한 실천으로 도움이 필요한 이웃 곁을 지키며, 나눔이 특별한 사건이 아닌 삶의 방식이 될 수 있음을 보여주고 있다.사)52패밀리 회원들은 전국 아동양육시설을 대상으로 크리스마스 선물 보내기 봉사 활동을 꾸준히 전개하고 있다. 이번 활동은 단순한 선물 전달을 넘어, 청소년들의 마음을 세심하게 살피고 정성으로 응답하는 데 초점을 맞췄다. 특히 아동양육시설 아이들이 직접 적은 받고 싶은 크리스마스 선물 목록을 바탕으로 회원들이 직접 선물을 준비하여, 손 편지를 함께 전하는 방식으로 진행됐다.지난 3년간 이어져 온 여정 또한 이번 나눔의 의미를 더욱 깊게 한다. 52패밀리는 예산의 새감보육원과 서산의 성남보육원, 천안의 신아원을 차례로 찾아 아이들과 크리스마스를 함께해 왔으며, 2023년부터는 당진에서 김정아 리더를 중심으로 충남 지역 활동을 맡아 현재는 천안 삼일육아원에서 3년째 크리스마스 나눔을 이어가고 있다.아울러 해마다 충남 지역을 책임지며 이어온 활동은 52패밀리 회원들의 자발적인 참여와 연대 속에서 가능했다. 그 덕분에 아이들과 마주하는 순간마다 예측할 수 없는 따뜻한 감동이 차곡차곡 쌓여 왔고, 어린이날과 크리스마스 나눔은 일회성 행사를 넘어 지속적인 관계와 신뢰로 자리 잡고 있다.지난 27일, 천안삼일육아원 강당에서 선물 전달과 함께 크리스마스 공연도 마련됐다. 공연에는 ▲앤톤윤(클라리넷) ▲김영실(소프라노) ▲예담컴퍼니-김주희대표 ▲예담컴퍼니 피아니스트 백지희 ▲예담컴퍼니소속-남경일(대금)▲유지영(K-POP 댄스) 비대칭 팀이 참여해 음악과 댄스로 크리스마스의 분위기를 가득 채웠다. 공연은 화려함보다 진심에 가까웠고, 아이들과 공연팀, 봉사자 사이의 거리는 자연스럽게 좁혀졌다.이날 행사와 MC를 맡은 앤톤윤 유튜버는 위트한 진행으로 프로그램을 이끌었으며, 클라리넷 연주를 통해 현장에 특별한 분위기를 더했다. 앤톤윤은 "현장 음향이 완전히 갖춰지지 않아 진행과 연주에 어려움도 있었지만, 그럼에도 아이들과 같은 공간에서 호흡하며 시간을 나눌 수 있어 의미가 컸다"며 "작은 재능이 누군가에게 도움이 되는 자리에 함께할 수 있어 감사하다"고 소감을 전했다.천안 삼일육아원 관계자는 "아이들이 매년 크리스마스를 손꼽아 기다린다. 마음이 담긴 손편지와 선물은 아이들에게 오래 기억에 남는 선물이 된다"며 감사의 뜻을 전했다.사)52패밀리 이지남 대표는 "회원들이 각자의 자리에서 바쁜 일상을 살아가고 있지만, 아이들을 향한 마음 만큼은 늘 한 방향을 향하고 있다"며 "누군가를 돕는 일은 특별한 사람이 하는 일이 아니라, 같은 마음을 가진 사람들이 함께할 때 가능하다는 것을 이번 나눔을 통해 다시 느꼈다"고 전했다. 이어 "앞으로도 52패밀리는 아이들과의 만남을 소중히 이어가며, 일회성이 아닌 지속적인 나눔으로 지역과 사회에 따뜻한 연결고리가 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.한편, 52패밀리는 크리스마스 시즌에 그치지 않고 매월 자립준비청년을 대상으로 '밥톡톡' 건강 밀키트 지원 활동을 이어가고 있다. 식탁을 매개로 청년들의 안부를 묻고 사회로 나아가는 과정을 응원하며, 지속적인 관계를 쌓아가는 데 의미를 두고 있다. 이처럼 작은 손길이 모여 큰 온기를 만들어내는 사)52패밀리의 나눔은 일회성 이벤트를 넘어 삶과 삶을 잇는 연대로 확장되고 있으며, 이러한 활동이 지역 곳곳으로 퍼져 나가 충남 당진에서도 매년 크리스마스의 기적으로 이어지길 기대해본다.