권력만 남고 책임은 사라졌다

큰사진보기 ▲피고인석에 앉은 이상민 전 장관12·3 비상계엄 관련 언론사 단전·단수를 지시한 혐의로 구속기소 된 이상민 전 행정안전부 장관이 지난 10월 17일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 공판에 출석해 피고인석에 앉아 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

국민이 낸 세금으로 운영되는 국가는 행정·사법·입법이라는 권한을 공무원에게 위임한다. 그 권한은 단순한 '지위'가 아니라, 직무를 충실히 수행하라는 명령이자 위기 상황에서는 과감하게 책임지라는 사회적 계약이다. 그러나 지난 몇 년간 한국 사회를 뒤흔든 대형 참사를 돌아보면, 그 계약은 번번이 파기됐다.159명이 사망했던 이태원 참사, 채상병 순직, 179명이 사망했던 항공기 사고와 군 오폭 사건까지. 사고의 양상은 달랐지만 공통점은 분명하다. 단 한 사람도 정치적·행정적 책임을 지지 않았다는 사실이다. 사과는 있었지만 자리에서 물러난 책임자는 없었고, 제도는 유지된 채 시간만 흘렀다.만약 이태원 참사 직후 대통령이 국민 앞에 고개 숙여 사과하고, 국민 안전을 총괄하는 행정안전부 장관을 경질했거나 관할 지자체장에 대해 명확한 사법적 판단이 이뤄졌다면 상황은 달랐을 것이다. 모든 분노가 사라지지는 않았겠지만, 최소한 국민은 "국가가 책임을 회피하지는 않았다"고 느꼈을 것이다. 정부를 이해하고, 제도 개선을 위한 사회적 논의에도 더 적극적으로 나섰을 가능성이 크다.그런데 왜 하지 않았을까. 장관, 참모총장 하나 경질하는 것이 그토록 어려운 일이었을까. 장관 한 사람이 사퇴한다고 해서 거취가 흔들리고 국가 시스템이 무너지는 것도 아니다. 군의 총장 하나 경질한다고 군의 명령체계가 사라지는것도 아니다. 오히려 책임 있는 결단은 공직 사회 전체에 경고가 되고, 제도를 바로 세우는 신호가 된다. 그럼에도 불구하고 권력은 스스로를 보호하는 선택을 했다.만일, 이태원 참사 당시 국민의 안전을 담당하는 장관이 깨끗하게 책임을 지고 사퇴나 경질되었다면 정치적 생명은 끝났을지언정, 훗날 비상계엄 사태의 소용돌이에 휘말려 구치소에 수감되는 일까지 이어지지는 않았을 가능성이 크다. 책임 회피는 순간의 안정을 주지만, 결국 더 큰 파국으로 돌아온다.공무원 사회에는 '늘공'과 '어공'이라는 씁쓸한 농담이 있다. 평생 행정을 배운 늘공과 달리, 어쩌다 공무원이 된 고위직은 막강한 권한을 행사한다. 그렇다면 당연히 책임도 그만큼 무거워야 한다. 그러나 현실에서는 정반대다. 권한은 위로 집중되고, 책임은 아래로 흘러내린다. 실무자는 징계받고, 지휘자는 "보고를 받지 못했다"는 말로 빠져나간다. 말로는 자리에 연연하기 않는다고 하지만, 실상은 자리를 지키기 위한 모든 수단을 동원한다.이러한 구조는 공기업도 다르지 않다. 공공의 이름으로 권한을 행사하지만, 실패에 대한 책임은 늘 모호하다. 업무에 대한 지식도 없다. 그러는 사이 국민은 "국가는 왜 존재하는가"라는 근본적인 질문을 수시로 던지며 현명한 답을 원한다. 하지만, 답은 돌아오지 않는다.공직은 특권이 아니다. 신뢰 위에 세워진 자리다. 그 신뢰를 유지하는 유일한 방법은 성과가 아니라 책임이다. 책임지지 않는 권력은 언제든 다시 같은 비극을 만든다. 국민이 분노하는 이유는 사고 그 자체보다, 사고 이후에도 아무것도 달라지지 않았다는 사실 때문이다.이제라도 분명히 해야 한다. 권한을 가진 자는 반드시 책임을 져야 한다는 원칙 말이다. 그것이 무너진 사회에서 안전은 구호에 불과하고, 참사는 반복될 수밖에 없다.