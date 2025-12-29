이철우 경북도지사 TK신공항 놓고 "경북도와 대구시가 공동 차입에 나서자"

큰사진보기 ▲이철우 경북도지사. ⓒ 경북도청 관련사진보기

AD

이철우 경상북도지사가 대구·경북신공항 건설을 조기에 착공하기 위해 대구시와 경상북도가 각각 1조 원씩 총 2조 원 규모의 공동 금융차입에 나서자고 공식 제안했다.이 지사는 29일 경북도청 다목적실에서 열린 송년기자간담회에서 "대구시와 경북도가 연이율 3.5% 조건으로 지방채 발행 등 공동 금융차입을 제공해 사업자가 신공항 공사를 신속히 시작할 수 있도록 하자"며 "즉각적인 실무 협의에 착수하겠다"고 밝혔다.이번 제안은 군 공항 이전 문제와 예산 확보를 둘러싼 논란으로 장기간 답보 상태에 놓인 대구·경북신공항 사업을 지자체 주도의 선제 투자 방식으로 돌파하겠다는 구상이다.이 지사는 "오늘 오전 추 의원과 신공항 재원 확보 방안을 두고 통화를 했다"며 "추 의원에게 내년 선거에 공약으로 할 것을 제안했고 추 의원도 '긍정적으로 검토하겠다'고 답했다"고 소개했다.그러러면서 "대구·경북신공항 사업은 기부대양여 방식에 따라 이미 총 12조 원 규모의 예산이 확보된 것과 다름없는 상태"라며 "군 공항 이전 부지 개발·매각 대금이 선행되지 않아 착공이 지연되는 구조적 한계를 이제는 과감히 넘어서야 한다"고 강조했다.경북도는 이번 공동 금융차입 방안이 현실화될 경우, 추가적인 국비 확보 과정에서 발생할 수 있는 불확실성을 크게 낮출 수 있을 것으로 보고 있다. 아울러 조기 착공을 통해 지역경제 활성화와 일자리 창출, 물류·교통 경쟁력 강화 등 대형 인프라 구축에 따른 파급 효과도 앞당겨질 것으로 기대하고 있다.경상북도는 앞으로 대구시와의 실무 협의를 신속히 진행하는 한편, 국가균형발전 정책과 광역 교통망 확충 전략과 연계해 대구·경북신공항 건설사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 협력을 이어간다는 계획이다.한편 이 지사는 자신의 건강 문제와 관련 이상이 없다고 설명했다. 그는 "경과가 좋아 한동안 면역 강화치료만 했다"며 "50년 있던 원형탈모가 사라졌을 정도다. 살은 빠졌지만 술을 마시지 않으면서 오히려 몸은 더 좋아진 것 같다"고 말했다.