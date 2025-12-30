조용함은 결핍이 아닌 힘

큰사진보기 ▲책표지 <혼자가 편한 사람들> ⓒ 비전코리아 관련사진보기

AD

내향인은 외향인보다 근본적 문제에 대해 더 심오하게 고민하고, 사안의 가능성과 한계를 차분히 탐구한다." (106쪽)

상상 속에서 모험을 즐기는 내향인은 현실 자극을 선호하는 외향인보다 확실히 더 끈기가 있는 것으로 드러났다.(116쪽)

섬세형 내향인은 그런 장소, 그런 상황에서 현기증과 무기력감, 압박감을 느낀다. 하지만 분위기를 망치지 않으려면 그 자리에 계속 머물러야 한다는 사실도 잘 알고 있다. (218쪽)

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

세상은 유난히 말 많은 사람에게 관대하다. 회의실에서 먼저 입을 여는 사람, 술자리에서 분위기를 주도하는 사람이 '능력자'로 분류된다. 그 틈에서 조용한 사람들은 늘 설명해야 한다. 왜 말이 없는지, 왜 혼자가 편한지, 왜 더 적극적이지 않은지. 도리스 메르틴의 <혼자가 편한 사람들>은 이 오래된 오해에 정면으로 질문을 던지는 책이다.저자는 외향성이 '표준'이 되어버린 사회에서 내향인들이 겪는 자기검열의 피로를 날카롭게 파헤친다. 그리고 단언한다. 조용함은 결코 결함이 아니다. 오히려 시끄러운 세상이 갖지 못한 가장 강력한 '전략적 자산'이다.이 책 <혼자가 편한 사람들>(2025년 9월 출간)은 단순히 "혼자 있어도 괜찮다"는 위로에 머물지 않는다. 세상의 속도에 휘말려 자신을 잃어버린 이들에게, 혼자의 시간이 얼마나 위대한 지성과 창의성의 산실인지를 증명해 보인다. 내향인에게 고요는 회피가 아니라 준비이며, 고립이 아니라 회복이다.저자는 내향성을 고쳐야 할 성격적 결함이 아닌, 뇌과학적 근거를 지닌 하나의 기질로 정의한다. 내향인의 뇌는 외부 자극에 더 민감하게 반응한다. 타인과의 짧은 대화조차 내향인에게는 수많은 정보가 한꺼번에 쏟아지는 고밀도의 작업일 수 있다.내향인이 지닌 분석력, 경청의 태도, 사려 깊음이 복잡한 현대 사회에서 얼마나 강력한 무기가 되는지 강조한다. 혼자 있는 시간은 내면의 질서를 세우고 창의성을 꽃피우는, 내향인만의 '골든 타임'이다.책은 다양한 사례를 통해 내향성이 어떻게 성취로 이어지는지를 보여준다. 세계적인 판타지 작가들 중에는 소심하고 내성적이며 언론 노출을 꺼리는 이들이 적지 않다. 어쩌면 그 성향이야말로 상상력과 끈기를 지탱한 힘이었을지도 모른다.존 로널드 루엘 톨킨(대표작은 <호빗>, <반지의 제왕>), 조앤 K. 롤링(대표작은 <해리포터>), 수잔 콜린스(대표작은 <헝거 게임>)는 불멸의 캐릭터를 창출하고 상상의 왕국을 건립했다.내향인의 강점은 외부 자극에 흔들리지 않고 자신의 내면세계를 단단히 구축하는 데 있다. 사회성이란 단지 사람들 사이에서 소란을 피우는 능력이 아니라, 자신의 에너지를 관리하며 조직 내에서 제 몫을 묵묵히 해내는 책임감과 진정성의 다른 이름일지도 모른다.나 역시 상명하복의 위계가 엄격한 공직사회를 경험했다. 회식 자리에서 술잔을 채우는 대신, 상대의 눈을 맞추며 대화의 흐름에 스며드는 방식을 택했다. "술을 안 마시면 사회성이 떨어진다"는 편견에 맞서는 방법은 결국 업무 현장에서의 증명이었다.이제 나는 술잔을 사양하며 "분위기에 충실하겠다"고 말한다. 억지로 외향적인 척 연기하지 않는다. 나만의 정적을 지키는 정직한 선택이, 오히려 더 깊고 건강한 소통의 기반이 된다는 것을 알게 되었기 때문이다.침묵이 거절이 아님을, 혼자만의 시간이 단절이 아닌 도약을 위한 준비임을 이해할 때 우리는 서로의 다름을 존중하는 공동체로 나아갈 수 있다. 세상의 소란에 휘둘리지 않고 나만의 고요한 리듬을 찾고 싶은 사람, 타인과 연결되면서도 나 자신을 잃고 싶지 않은 사람에게 이 책은 가장 우아하고 단단한 길잡이다.이 책이 건네는 메시지는 분명하다. 당신은 고칠 대상이 아니라, 이미 충분히 완성된 존재다. 더 크게 말하지 않아도, 더 많이 나서지 않아도, 조용한 당신은 이미 제자리에서 충분히 빛나고 있다.내향인을 이해하지 못해 무심코 상처를 준 적이 있는 관리자와 리더, 말수가 적은 아이를 둔 부모와 교사에게도 이 책을 권한다. 조용함이 결핍이 아닌 하나의 힘임을 배우고 싶은 모든 이에게, 이 책은 충분히 읽을 이유가 있다.