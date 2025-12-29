메뉴 건너뛰기

25.12.29 19:35최종 업데이트 25.12.29 20:28

[시도지사 평가] 김동연 '잘한다' 50%, 오세훈 '잘못한다' 49%

한국갤럽, 전국 현직 단체장 직무수행 평가 조사... 전체 평균 '잘한다' 42% vs '잘못한다' 39%

"김동연 경기도지사" 김동연 경기도지사는 "베이비부머 일자리가 대한민국 경제의 사활을 결정한다"며 "경기도가 그 마중물 역할을 하겠다"고 밝혔다.
"김동연 경기도지사"김동연 경기도지사는 "베이비부머 일자리가 대한민국 경제의 사활을 결정한다"며 "경기도가 그 마중물 역할을 하겠다"고 밝혔다. ⓒ 경기도

김동연 경기도지사가 직무수행 평가에서 긍정 평가 50%, 부정 평가 25%를 기록했다. 반면 오세훈 서울시장은 '잘 한다' 38%, '잘못한다' 49%로 부정 평가가 긍정 평가보다 11%p 높았다. 유정복 인천시장은 긍정 평가 47%, 부정 평가 31%였다.

내년 6·3 지방선거를 반년 앞두고 나온 수도권 지역 민선 8기 현역 지자체장에 대한 국민의 직무수행 평가라는 점에서 주목된다.

한국갤럽은 29일 이 같은 내용이 포함된 '2025년 하반기 광역자치단체장(민선 8기 시도지사) 직무수행 평가' 자료를 발표했다. 이 자료에 따르면, 현직 16개 시도지사 직무수행에 관해 물은 결과 전체 평균 '잘하고 있다'는 응답은 42%, '잘못하고 있다'는 응답은 39%로 나타났다. 이 평가 조사는 올해 7~12월 전국 만 18세 이상 1만 9,050명을 대상으로 진행했다.

김동연 경기도지사가 지난 8월 20일 민생회복 소비쿠폰 사용 현황 및 물가 점검을 위해 평택 통복시장을 방문, 상인들을 격려하고 있다.
김동연 경기도지사가 지난 8월 20일 민생회복 소비쿠폰 사용 현황 및 물가 점검을 위해 평택 통복시장을 방문, 상인들을 격려하고 있다. ⓒ 경기도

김동연, '잘못한다'보다 2배 높은 '잘한다'

수도권만 살펴보면, 경기도의 김동연 지사는 부정 평가(25%)보다 2배 높은 긍정 평가(50%)를 받아 도정에 대한 단단한 지지 기반을 형성한 것으로 보인다. 김 지사의 긍정 평가는 16개 시도지사 전체 평균(42%)보다도 8%p 높은 수치다.

김동연 지사는 영남, 호남 등 특정 정당에 대한 지지세가 강한 지역을 포함해도 김영록 전남도지사(52%)를 제외하고 가장 높은 긍정 평가를 기록했다. 긍정 평가와 부정 평가의 차이도 김영록 지사(26%p) 다음으로 큰 25%p였다.

특히 김동연 지사는 응답자의 성향 중 진보층에서 61%(부정 평가 19%)의 높은 긍정 평가를 받았다. 중도층 52%(부정 평가 22%), 보수층 40%(부정 평가 35%)에서도 고른 분포를 보였다.

오세훈 서울시장이 17일 서울 관악구 성민종합사회복지관에서 열린 '외로움 없는 서울 1주년 기념 현장소통' 기자간담회에서 발언을 듣고 있다. 2025.12.17
오세훈 서울시장이 17일 서울 관악구 성민종합사회복지관에서 열린 '외로움 없는 서울 1주년 기념 현장소통' 기자간담회에서 발언을 듣고 있다. 2025.12.17 ⓒ 연합뉴스

오세훈, '잘한다' 38% vs '잘못한다' 49%

서울시의 오세훈 시장은 긍정 평가(38%)보다 부정 평가(49%)가 높았다. 상반기(1~6월)에 비해 긍정 평가가 3%p 하락했고, 부정 평가는 1%p 상승했다. 연령층으로 보면, 40대(67%), 50대(65%)에서 부정 평가가 가장 높았다.

오세훈 시장은 보수층에서 긍정 평가(56%)가 부정 평가(33%)보다 높았지만, 진보층에서는 부정 평가(72%)가 긍정 평가(20%)보다 3배 이상 높아 응답자의 성향에서 큰 편향을 보였다. 중도층 역시 부정 평가(50%)가 긍정 평가(36%)보다 높았다.

인천광역시의 유정복 시장은 긍정 평가(47%)가 부정 평가(31%)보다 16%p 높았다. 상반기에 비해 긍정 평가는 3%p 하락했고, 부정 평가는 2%p 상승했다. 유정복 시장은 전 연령층에서 부정 평가가 높았지만, 60대(53%), 70대 이상(74%)에서 부정 평가를 압도하는 긍정 평가를 기록해 눈길을 끌었다.

유 시장도 보수층에서 62%의 높은 긍정 평가(부정 평가 19%)를 얻었지만, 진보층에서는 36%의 긍정 평가(부정 평가 47%)에 그쳤다.

국민의힘 장동혁 대표, 송언석 원내대표와 오세훈 서울시장, 박형준 부산시장 등 광역단체장들이 12일 서울 여의도 당사에서 열린 '지방선거총괄기획단-시도 광역단체장 연석회의'에 참석해 국기에 경례하고 있다. 왼쪽부터 이장우 대전시장, 유정복 인천시장, 박형준 부산시장, 오세훈 서울시장, 장동혁 대표, 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장, 정희용 사무총장.
국민의힘 장동혁 대표, 송언석 원내대표와 오세훈 서울시장, 박형준 부산시장 등 광역단체장들이 12일 서울 여의도 당사에서 열린 '지방선거총괄기획단-시도 광역단체장 연석회의'에 참석해 국기에 경례하고 있다. 왼쪽부터 이장우 대전시장, 유정복 인천시장, 박형준 부산시장, 오세훈 서울시장, 장동혁 대표, 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장, 정희용 사무총장. ⓒ 연합뉴스

박형준, 이장우, 김영환, 강기정... '잘한다'보다 '잘못한다'가 높아

PK 지역의 경우 박형준 부산시장은 긍정 평가 38%, 부정 평가 45%로, 부정 평가가 높았고, 김두겸 울산시장은 49% 대 31%로 긍정 평가가 높았다. 박완수 경남지사도 41% 대 30%로 긍정 평가가 많았다.

TK 지역에서는 이철우 경북지사가 긍정 평가 46%로, 부정 평가 31%보다 높았다. 홍준표 전 시장이 사퇴한 대구는 조사에서 빠졌다.

충청 지역에선 이장우 대전시장에 대해 긍정 평가 36%, 부정 평가 48%로, 부정 평가가 우세했고, 김영환 충북지사도 32% 대 48%로 부정 평가가 높았다. 김태흠 충남지사에 대해선 44% 대 30%로 긍정 평가가 우세했다.

호남 지역의 경우, 강기정 광주시장에 대해 긍정 평가는 27%에 그쳤지만, 부정 평가는 60%에 달했다. 김관영 전북지사는 44% 대 37%, 김영록 전남지사는 52% 대 26%로 긍정 평가가 더 높았다.

김진태 강원지사는 긍정 평가 41%, 부정 평가 40%로 나타났고, 오영훈 제주도지사는 긍정 평가 37%, 부정 평가 47%를 기록했다.

이번 조사는 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통해 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐으며, 95% 신뢰수준에 표본오차는 16개 시도별 ±1.3~7.4%p이다. 평균 응답률은 12.1%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

최경준 (235jun)

사실 너머의 진실을 보겠습니다. <오마이뉴스> 선임기자(지방자치팀) / 저서 <이재명과 기본소득>(오마이북)

