여주 남한강 출렁다리, 개통 첫해 방문객 200만 명 돌파

큰사진보기 ▲경기 여주시의 대표 관광 명소인 남한강 출렁다리가 개통 첫해인 29일 기준 누적 방문객 200만 명을 돌파했다. ⓒ 여주시 관련사진보기

경기 여주시의 대표 관광 명소인 남한강 출렁다리가 개통 첫해인 29일 기준 누적 방문객 200만 명을 돌파했다.출렁다리는 지난 5월 1일 개통 이후 불과 45일 만에 100만 명을 달성한 데 이어, 연말까지 200만 명을 넘어섰다. 단순한 개통 효과에 그치지 않고 연중 방문이 이어가며, 지역 관광의 거점으로 기능하고 있음을 보여줬다.200만 번째 행운의 방문객은 충북 음성에 거주하는 60대 박용관씨였다. 박 씨는 일본 요코하마에 거주 중인 누나 박정숙 씨와 매형 마쯔시다 데쯔오 씨와 함께 출렁다리를 찾았다. 그는 "연말을 맞아 여주를 방문했는데 200만 번째 방문객이 되어 놀랍고 기쁘다"며 "남한강 풍경이 인상적이었고, 다시 찾고 싶은 관광지"라고 소감을 밝혔다. 기념품으로는 여주쌀 20kg과 출렁다리 굿즈가 전달됐다.이순열 여주세종문화관광재단 이사장은 "개통 첫해에 200만 명을 달성한 것은 여주 관광의 가능성과 경쟁력을 보여주는 중요한 이정표"라며 "앞으로도 남한강 출렁다리를 중심으로 다양한 관광 콘텐츠를 확장해 체류형 관광으로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.한편, 재단은 출렁다리를 거점으로 야간 경관 콘텐츠 강화와 문화·공연 연계 프로그램을 확대해 여주 관광의 질적 성장을 지속적으로 도모할 계획이다.