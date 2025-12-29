이천시 '난임시술 횟수 추가 지원사업' 시행

큰사진보기 ▲경기 이천시가 ‘난임시술 횟수 추가 지원사업’을 새롭게 추진한다고 29일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시가 '난임시술 횟수 추가 지원사업'을 새롭게 추진한다고 29일 밝혔다.이는 난임시술 건강보험 지원 횟수를 모두 소진한 난임 부부에게 심리적·경제적 부담을 완화하고 출산 친화적 환경을 조성하고자 위한 것이다.지원 대상은 신청일 기준 이천시에 6개월 이상 주민등록이 되어있는 관내 거주자로, 난임시술 건강보험 횟수(총 25회)를 모두 소진한 여성이다.시술비 지원은 연 최대 5회까지 가능하고 지원 금액은 신선배아 시술 1회 최대 200만 원, 동결배아 시술 및 인공수정 1회 최대 100만 원 이내다.신청 시 구비서류는 ▲건강보험 적용횟수 종료 확인 서류 ▲시술이 가능한 건강상태임을 입증하는 의사소견서 등이며, 시술비 청구 시에는 ▲시술확인서 ▲지원결정통지서 ▲진료비계산서·영수증 ▲진료비세부내역서 ▲통장 사본 등을 제출해야 한다.이천시장 김경희는 "난임부부 지원은 단순한 경제적 지원을 넘어, 아이 출산을 희망하는 부부들에게 실질적인 도움이 될 것"이라며 "난임 극복을 위한 체계적인 지원체계를 마련해 시민이 체감할 수 있는 출산환경 조성에 힘쓰겠다"라고 말했다.